Klaus nezavrhl novou kandidaturu na prezidenta. A udeřil na všechny

Kauza Prymula, díl druhý. Tak by se s troškou nadsázky dalo popsat mediální dění okolo bývalého prezidenta Václava Klause, který dle informací Blesku strávil hodinu a čtvrt v uzavřené restauraci. Navíc byl bez roušky. Restaurace tvrdí, že si Klaus šel jen pro objednané jídlo s sebou a v podniku byl na toaletě. Ovšem z podniku si podle fotografií nic neodnášel. „Zdržel se nějaký čas, který asi není pro někoho normální, ale je to osoba stejně jako my ostatní a je tu nějaké morální hledisko toho, že si na tu toaletu odskočil, nekontroluju čas,“ uvedl ve vysílání CNN Prima News spolumajitel restaurace Tomáš Černý. Klause prý upozornil jako každého, že má mít roušku.

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 14. 1. 2021) Ano 54% Ne 40% Ještě nevím 6% hlasovalo: 531 lidí Klaus pak byl hostem pořadu 360° s Markétou Fialovou. „Děkuji, že jste k nám našel cestu,“ poděkovala moderátorka, ale Klaus hned dodal: „Našel jsem cestu, ale já jsem byl lákán, abych si s vámi povídal o absurdních karanténních opatřeních, které u nás jsou, a ne o ‚Václav Klaus v restauraci‘.“ Fialová ho ubezpečila, že se zeptá i na opatření.

Zeptala se, zda je adekvátní, že se tímto „incidentem“ média zabývají, o čemž Klaus soudil, že média takové věci potřebují. „Bez nich byste na tom byli špatně, takže já rozumím, že to takhle hrajete. Ale já znovu musím opakovat, že je chybné, abychom diskutovali detaily mé návštěvy v restauraci. Já jasně přiznávám, že to je krok, který dělám vědomě a já to dělám jako formu protestu proti těm opatřením a jak se používá termín občanská neposlušnost, tak já tím vyjadřuji svou občanskou neposlušnost. Nejdu na barikády, nepřepadám Kongres nebo Parlament jako někde, ale to je moje forma protestu,“ vyjádřil se.

Dále se moderátorka tázala, zda je vhodné lidem vzkazovat, že je namístě vzít osud do vlastních rukou. Klaus poznamenal, že mu hezky nahrála a prohlásil, že jednoznačně ano. A dodal, že lidé jsou svéprávní a z toho, co dělá, si vyberou, co budou chtít, tudíž je zbytečná i otázka, jestli není špatným příkladem.

Doplnil, že co se týče demonstrace, na které hovořil, tak rozhodně nepodepisuje všechno, co na ní zaznělo a ani všechny projevy nesledoval. Nicméně myšlenka Otevřete Česko je mu sympatická. „Já mám pocit, že tu myšlenku musím podpořit, a proto jsem takto prvně, prezidenti a exprezidenti většinou nechodí na takovéto demonstrace, čili prvně jsem na takovou akci přišel.“

Moderátorka se pak otázala, zda by se takto choval i kdyby ještě zastával prezidentský úřad. Klaus prohlásil, že v takovém případě by se určitě utkával s vládou ohledně opatření. Vzpomenul, že to koneckonců dokázal, když titulky plnila prasečí chřipka a on protestoval proti nákupu léku Tamiflu. Naopak se odmítl vyjádřit k činům a slovům prezidenta Zemana, řka, že hodnotit současného prezidenta není úkolem toho minulého. „S prezidentem nebo předsedou vlády bojujte vy, média. Ať s ním bojují političtí protivníci, politická opozice. Já to hodnotit nechci,“ řekl Václav Klaus. Podle něj by takové hodnocení bylo laciné. „Já bych byl nepochybně aktivnější, já bych vycházel do ulic, já bych se nadále ostentativně setkával s lidmi,“ zmínil jen, co by dělal sám. Prezident ho prý přátelsky požádal, aby přijal bodnutí a on stejně přátelsky říká, že má svou hlavu.

Od Fialové následně přišel dotaz, zda je současná situace důvodem znovu kandidovat na prezidenta.„Tak prezidentské volby zatím nejsou, mezi tím se stane určitě milion a jedna věc, takže myšlenka, že bych teď něco vyhlašoval, opravdu...“ vrtěl hlavou bývalý prezident. Přiznal, že má nyní masivní podporu a lidé mu píší, aby kandidaturu zvážil, když se z něho údajně nechtěně stala hlava opozice vůči vládním nařízením. „Ta hlava opozice se ze mě stala, protože ostatní opoziční politici naprosto selhávají a místo toho, aby si tu roli ukradli pro sebe, protože sedí v Parlamentu a mohli by to dělat, tak oni rezignovali na tuto roli, a tím to tak nějak nechtě dopadá na mě,“ tvrdil. Ale později také řekl, že drobnější politická uskupení, jako například Trikolóra, nedostávají prostor v médiích.

K závěru se řešil i strach z nákazy koronavirem a Klaus opět zopakoval, že obavu nepociťuje. „Podívejte, já jsem stoprocentně přesvědčen, že rizikovější je jet po opravované dálnici Praha–Brno rychlostí 130 km/h. Určitě větší riziko než teď hrozí z covidu. Takže já si myslím, že těch rizik, které my podstupujeme každý den ve svém normálním životě, je obrovské množství a já zrovna tohle nijak silně necítím,“ pravil Klaus s tím, že si uvědomuje, že jeho imunita nebude z největších. Na závěr se Markéta Fialová zeptala na obavu, že někoho nakazí. „To bych musel být nakažený, a to já prostě necítím,“ řekl bývalý prezident Václav Klaus a zřejmě chtěl ještě něco dodat, ale již byl čas na rozhovor s Romanem Prymulou.

