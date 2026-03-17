Klempíř „všivák“, Pavel v pohodě? Rosák vysvětlil proč

Jan Rosák během rozhovoru zavzpomínal na období před svým působením v Československém rozhlase, kde začínal v roce 1971. Uvedl, že tehdy nevěděl, co bude dělat, protože se nedostal na DAMU. Zpětně to ale hodnotí pozitivně, je toho názoru, že neměl dost talentu, aby obstál mezi spolužáky, a vadilo by mu být „neperfektní“.
Před prací v rozhlase vystřídal několik zaměstnání, například dělal kulisáka v Národním divadle, průvodce na hradě Rožmberk a jezdil se sanitkou. Do rozhlasu nastoupil ve 24 letech.
„Každé povolání mi něco dalo. Jsem rád, že jsem si prošel spoustou věcí, ničím nepohrdám. A potom, když jsem byl osloven z rozhlasu, tak jsem neměl ani trému,“ uvedl Rosák.
V rozhovoru popsal, že mu cizinecká policie de facto navrhla, aby na své spolupracovníky donášel.
„Pochopil jsem, že jsem se ocitl v nejsvízelnější situaci svého dosavadního života,“ vzpomínal Rosák. „Začal jsem švejkovat. Říkal jsem, že mě vlastně ani nikdo nic neřekne, a odmítl to.“
Po této události si myslel, že bude muset v Československém rozhlase skončit.
V kontextu ve spolupráci s minulým režimem se následně vyjádřil k současnému ministrovi kultury Otu Klempířovi (Motoristé), který přiznal, že byl v letech 1984 až 1985 donucen ke spolupráci s StB, kde vystupoval pod krycím jménem „Olda“. Podle dostupných informací měl za úplatu předávat informace. Uvedl však, že ke spolupráci byl přinucen výhrůžkami.
Rosák uvedl, že ho Klempířovo vysvětlení rozesmálo, a nesouhlasí s tvrzením, že spolupráci s StB nešlo odmítnout. Navíc Klempíř měl podle něj ještě mnohem jednodušší situaci než on v době, kdy sám spolupráci odmítl.
„Rozesmálo mě to. Že prohlásil, že musel a že nebylo zbytí,“ řekl Rosák. „Bylo zbytí! To se dalo odmítnout. Já jsem to zažil na vlastní kůži, že se to dalo. Navíc já jsem měl rodinu. On byl sám, bylo mu jednadvacet, neměl zaměstnání…“
Za spolupráci s StB Klempíře Rosák odsuzuje, ačkoliv uznává, že psychický tlak, kterému i on sám při nabídnutí spolupráce čelil, byl obrovský. Trvá však na tom, že spolupráce odmítnout šla.
„Já myslím, že ministr Klempíř je všivák. Opravdu. A klidně mu to řeknu do očí. Protože to mohl odmítnout,“ prohlásil.
V současnosti Rosák vnímá pocit zadostiučinění, že jemu samotnému se spolupráci odmítnout podařilo.
„Nechci nikomu sahat do svědomí, ale je ministr kultury a deklaruje, že to nešlo, i když šlo,“ dodal Rosák.
Vyjádřil se i k prezidentovi Petru Pavlovi. Rosák uvedl, že chápe, proč někteří lidé kritizují prezidenta Petra Pavla kvůli jeho minulosti, ale myslí si, že zpravodajskou školu dokončil až po roce 1989, kdy už podle jeho přesvědčení byla „odideologizovaná“.
„Současné kroky prezidenta Petra Pavla nesvědčí o tom, že by byl zarytý komunista, bolševik a že by ten režim nějak baštil,“ dodal Rosák. Prezidenta považuje za nejdůvěryhodnější postavu současné politické scény.
