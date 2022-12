Klus zpíval, divák se bouřil. „Bambitka“ na ČT zažila peklo

Česká televize na Štědrý večer tentokrát pustila pohádku, kterou diváci již mohli vidět v kinech. Se zvlášť pozitivním ohlasem se ovšem nesetkala. Naopak, před Vánoci byla pohádka hodnocena mnohem lépe než po nich. Takto si diváci stěžovali, že pohádka je uzpívaná, že v ní 60letý herec dostane manželku ve věku, kdy by mohla být jeho dcera, že nebyl důvod točit pokračování, a také na dialogy a scénář. Poznámky se nevyhnuly ani zpěvákovi Tomáši Klusovi. „Klus ještě hloupější než v prvním dílu, ale herecky mu hlupák naprosto sedí,“ zaznělo, a nebyla to zdaleka ta nejhorší. Ale přišla připomínka, že ČT na Štědrý den dávala i horší pohádky...

Letošní vánoční pohádka tentokrát nebyla premiéra. Jednalo se o pokračování 11 let staré pohádky Tajemství staré bambitky, ve které si své role opět zopakovali zpěvák Tomáš Klus, herci Jiří Lábus, Miroslav Vladyka či Ondřej Vetchý a herečka Kamila Janovičová. Pohádka šla do kin už v únoru tohoto roku a v září se začala prodávat na DVD.

Královnu Julii zachrání sousední král Jakub a také hrnčíř Karaba, hvězda prvního dílu filmu (Ondřej Vetchý). Do toho Tomáš Klus zpívá a divák se dočká i morálního poučení typu „Kdo lže, ten hrabe“.

První díl pohádky má na Česko-Slovenské filmové databázi poměrně úctyhodné hodnocení 69 %. A ještě před Štědrým večerem mělo podobné hodnocení, 66 %, i pokračování pohádky, byť řada lidí měla za to, že první díl pokračování nepřekonalo. Ovšem poté, co pohádku viděli lidé, kteří za ni neplatili, začalo hodnocení klesat. Momentálně je na 58 %. A je vidět celkem značný předěl v hodnocení těch, kdo pohádku viděli předtím, a kdo ji viděli o Vánocích.

Hodnocení prvního a druhého dílu Tajemství staré bambitky

Celkem ze 170 recenzí jich přišlo 85 po Vánocích, tedy polovina. A hned první byla negativní. „Mě to tak strašně hezky česky řečeno sralo, že jsem to po dvaceti minutách prepájal na Kyselkovou. Naserte si už s těma novejma nesmyslama, kde království není království, králové a královny nemají ani zbla důstojnosti a ústřední postavy jakéhokoli pohlaví jsou právě leda na ženské pohlaví. Loupežník se ještě ani nesetkal s královnou a už je jasný, kam to povede. Nic proti Vetchýmu, ale v pohádce nechci vidět chlapa brát si holku věku sotva jeho dcery,“ svěřil se diskutér pod přezdívkou flanker27. Motiv věkového rozdílu se objevoval v několika dalších stížnostech.

Pro jiné byli naopak Vetchý s Kubařovou jediným pozitivem filmu.

Obecně řečeno, diváky otravovaly písničky. „Hudba jako oslí můstek, hlasitá hudba přes dialogy, naprosto debilní písničky. Sakra proč se z každé nové pohádky snaží tvůrce udělat muzikál nebo symfonii s pohyblivými postavami?“ ptal se Sfaxia, který pohádku považuje za velice špatnou. „Hudební stránku věci snad ani nebudu komentovat, ještě jsem se z toho nevzpamatoval,“ poznamenal Vojta Marek, který požadoval puštění Pelíšků. „Na můj vkus až moc písniček,“ stěžoval si další uživatel, který pohádku jinak hodnotil pozitivněji. A stížností na písničky bylo mnohem více.

Kromě zpívání také některým vadil představitel krále Jakuba, zpěvák Tomáš Klus. „Tak nějak mi tam neseděl ani Klus,“ svěřil se diskutér, který hodnotil až dnes ráno. „Věčný kritik“ si také přisadil, že Klus „hraje úplného debila“. Fenryk se svěřil, že Klus byl marný už v prvním dílu, nemluvě o tom, že mu vadily i „ideologické agitace pro dnešní dobu“.

„Tam, kde Lotrando nebo Tři veteráni fungovali naprosto skvěle, dělá Bambitka vtipy ve stylu ‚co mám napsat do vyhlášky o povodních hehe‘, říká Tomáš Klus hereckým výkonem automatické pračky,“ stěžoval si na konkrétní scénku další diskutující. „Velmi slabý Klus,“ zaznělo také. A největší pochvala byla: „Dokonce i sluníčkář Klus nevadí.“

„Klus ještě hloupější než v prvním dílu, ale herecky mu hlupák naprosto sedí,“ odhadl zpěváka Miloš Bradík, a nebyl sám. „Klus hraje stejnýho debila jako je v reálu, takže vlastně ani hrát nemusí,“ přidal se Dvorik.

Vedle toho si diváci stěžovali na slabý scénář, špatné dialogy a zejména na to, že se pohádka točí v podstatě jenom proto, že první díl měl úspěch, tedy že není dějový důvod, aby se z pohádky dělala série. Přesto pochvalu pohádka dostala. Totiž, že nebyla zdaleka tak špatná, jako Kouzelník Žito, kterého Česká televize uvedla o Vánocích 2018 a který pak ještě nějakou dobu strašil jak režiséra Zelenku, tak i herce v něm účinkující, a dnes má na ČSFD hodnocení 23 %.

„Jít na to do kina, tak bych si zoufal. V televizi už jsem viděl daleko větší bídu, takže jsem rád, že se neopakoval otřesný zážitek s Kouzelníkem Žitem," připomněl noriaki. „Času, který jsem tomu věnovala, celkem lituji, ale když to srovnám s Kouzelníkem Žito, tak je Bambitka 2 veledílo," porovnala další uživatelka. Kothy nejmenoval, nicméně také narážel na minulost: „Nijak mě to neuráželo a docela jsem se i bavil, na rozdíl od klasické vánoční tvorby České televize."

Nechyběly ani stížnosti na to, že takovou pohádku ČT pouští zrovna v hlavním vysílacím čase na Štědrý večer. „Tajemství staré bambitky není ničím speciální a nezaslouží si víc pozornosti než průměrné šedé hloupé pohádky v neděli odpoledne na ČT a absolutně nechápu, proč to vedení České televize vidělo jinak,“ zmínil diskutér, který o Klusovi prohlásil, že hraje jako automatická pračka. Další pak pohádku označil za „štědrovečerní pomstu ČT“. Marcus pohádku označil za „tupý nesmyslný brak z peněz daňových poplatníků“.

Jeden divák si naopak pochvaloval, jak pohádka rodinu spojuje. „Například když si můj třináctiletý syn začal v první písní prozpěvovat Let It Go, společný smích i s dětmi nad topornými dialogy nebo texty písní (obzvlášť ta prostřední, seznamovací, s perlami jako 'mluví česky', byla pitomá až úžasně) nebo fakt směšně přepjatými scénami (závěrečné titulky s Klusem snad parodujícím sebe sama). To za těch 1620 Kč ročně stojí. Kdyby Kubařová válela sudy rovnou přes dvě království, snad bych na Kavky ještě poslal stovku darem,“ narážel na koncesionářské poplatky.

