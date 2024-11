Klvaňa se obává, že „trumpismus“ v USA už nejde zastavit

04.11.2024 22:56 | Monitoring

Amerika bude rozhodovat o svém novém prezidentovi, ať už se jím stane republikánský kandidát Donald Trump, či demokratická kandidátka Kamala Harrisová, trumpismus nevymizí a v tom tkví Trumpovo vítězství, říká pedagog a odborník na USA Tomáš Klvaňa. Pokud by se Trump vrátil do Bílého domu, byla by to podle jeho slov „politická katastrofa“.