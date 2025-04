Knihovna Václava Havla v tom má bordel. Tohle jsme zažili

„Jaká je budoucnost našeho strategického partnerství se Spojenými státy americkými? Hroutí se západní spojenectví? Jaký je vztah ducha Evropy a ducha současných Spojených států Donalda Trumpa?“ Tak zněl úvod pozvánky na debatu Amerika a Trump. Začínala v sedm večer, ale řada lidí už se na ní nedostala, což se stává, když je sál malý. Ale to, co zažily ParlamentníListy.cz dál, by se stávat nemělo…

Skvělá knihovna

Debaty se měli účastnit Petr Kolář, bývalý velvyslanec ve Spojených státech amerických a v Rusku, Kateřina Březinová, amerikanistka, historička, vedoucí Iberoamerického centra na Metropolitní univerzitě Praha (MUP) při katedře tamních Mezinárodních vztahů a evropských studií, a Václav Dejčmar, ekonom, filantrop a investor do projektů společnosti RSJ, spolumajitel centra současného umění Dox Prague a příležitostný producent. Diskusi moderoval fungl nový ředitel Knihovny Václava Havla, ekonom Tomáš Sedláček, autor knihy Ekonomie dobra a zla: Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi.

Do KVH, která sídlí v Ostrovní ulici v Praze, často chodím. Mají tam zajímavé a velmi podnětné debaty, občas hvězdné hosty, jako třeba polskou režisérku Agnieszku Holland, která v Praze točila film o Franzi Kafkovi. Aktuálně tam byla Salome Zurabišviliová, první prezidentka Gruzie. Ostatně na tyto exkluzivní hosty si musíte udělat rezervaci. Na běžné debaty, což byla i Amerika a Trump, ne.

V pondělí zažily ParlamentníListy.cz mírné vystřízlivění z návštěvy KVH. Většinou jsem tam byl zhruba mezi třiceti až čtyřiceti návštěvníky, tentokrát bylo za deset minut v sedm večer plno. Venku na ulici postávali nespokojení zájemci o debatu, zhruba třicet, a následně vykoukla dle fotografií na webu knihovny Monika Kofroňová, která všem sdělila, že je jí líto, ale už se dovnitř nikdo nevejde, nicméně zájemci mohou vidět debatu na internetu on-line. Pro mě to ještě zopakovala!

Pravda a lež

Jak se na webu KVH o Kofroňové píše: „Monika patří mezi zkušené profesionály v oblasti komunikace a Public relations (PR). Během své kariéry si vyzkoušela komunikaci jak v agenturním prostředí, tak ve velkých mezinárodních brandech i významných lokálních firmách v různých odvětvích. Kromě komunikace samotné se podílela na aktivitách v oblasti Společenské odpovědnosti firem (CSR), fundraisingu a na organizaci společenských, kulturních a charitativních projektů. V posledních třech letech se plně věnovala komunikaci filantropických projektů. V Knihovně Václava Havla má na starosti péči o naše dárce.“

ParlamentníListy.cz napsaly pouze jménem autora článku, aby nevzbuzovaly negativní konotace, jak na hromadný mail KVH, tak i na mail Moniky Kofroňové. A dlouho nic. Ticho po pěšině. Je možné, že jsem se v něčem přehlédl, KVH možná vysílala on-line přenos pouze do Spojených států amerických (USA), ale přes noc jsem ho nikde nespatřil. Na Havel Channel byl posledním videem rozhovor Sedláčka s bývalou gruzínskou prezidentkou. A jinak nikde nic. Co si autor článku pamatuje, tak za ředitele KVH Michaela Žantovského to bylo jiné. Posléze nám přišlo toto ujištění: „Pořad bude ke zhlédnutí na Havel Channel do dvou dnů.“ Napsala Ludmila Selingerová, office manager, takže sekretářka. Její kolegyně, zmiňovaná Kofroňová, která hlásila on-line, nám poslala odkaz na YouTube a popřála příjemný poslech. Žádné vysvětlení jasné lži!

Je třeba poznamenat, že jednou se nám poštěstilo i hosta do KVH dodat. To, když ParlamentníListy.cz zveřejnily v roce 2015 příběh Francouzsky Aurélie Morel, která v Česku po roce 1989 chvíli žila, do prezidenta Václava Havla se zamilovala, a napsala o tom divadelní hru Hrad hippies. Ta se nejdřív hrála v menším pařížském divadle a pak byla díky našemu kontaktu předvedena formou autorského čtení ve francouzštině v Knihovně Václava Havla. Takže úplně nakonec je třeba dodat, že KVH doufejme bude, i přes tuto malou lež, stále sídlem lásky a možná i pravdy.

