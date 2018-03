Knižní novinka odpovídá: Je populista Andrej Babiš, Miloš Zeman či ruský prezident Vladimir Putin?

Co přesně je populismus? Jaký je rozdíl mezi pravicovým a levicovým? Zmenšuje populismus propast mezi vládou a lidem, nebo znamená spíše hrozbu pro demokracii? Co přesně je vlastně „lid“ a kdo hovoří jeho jménem? Je populista Andrej Babiš, Miloš Zeman či ruský prezident Vladimir Putin? Odpověď na všechny tyto otázky naleznete v nové knize Jana-Wernera Müllera.

Jak německý politolog ve své průkopnické práci vysvětluje, jádrem populismu je odmítnutí pluralismu a elit. Podle populistů jsou to jen oni sami a nikdo jiný, kdo zastupuje lid a jeho skutečné zájmy. Populisté také v rozporu s běžným míněním vládnou na základě svého tvrzení o výlučném morálním zastupování lidu – pokud populisté získají dostatečně velkou moc, vytvoří autoritativní stát z dialogu vylučující všechny, kdo nejsou považováni za součást vlastního „lidu".

Autor knihy také nabízí čtenářům, zastávajícím liberální a demokratické postoje, řadu konkrétních strategií k tomu, jak nejlépe s populisty jednat a zejména jak reagovat na jejich nárokování si hlasu hovořícího na „mlčící většinu“ nebo „skutečný lid“. Schopnost kvalitně reagovat a argumentovat populistům snad nikdy po druhé světové nebyla naléhavější.

ParlamentníListy.cz přináší krátkou ukázku kapitoly „Jak jednat s populisty“.

„V této fázi by se člověk mohl ptát: Proč by vůbec někdo podporoval populisty, když se vždycky chovají tak zjevně protoautoritářsky a jsou schopní vážně poškodit demokratické systémy? Je skutečnost, že populističtí lídři mají v mnoha zemích miliony stoupenců, důkazem, že mají jejich následovníci autoritářskou osobnost? Je takové množství našich spoluobčanů potenciálně připravených nás vyloučit, pokud se v jejich očích nepřizpůsobíme jejich představě „pravých Američanů?“ V této kapitole bych chtěl trochu ztížit život liberálním demokratům, kteří by mohli v pokušení populismus jednoduše odmítnout jako výzvu existující pouze na úrovni myšlenek.“

Autorem knihy je Jan-Werner Müller, německý politolog narozený v roce 1970, který je v současné době profesorem politologie na Princetonské univerzitě a patří mezi časté přispěvatele do deníků a časopisů, jako je například The Guardian, London Review of books, NYR Daily nebo Le Monde. Mezi jeho další vydané knižní tituly patří Nebezpečná mysl: Carl Schmitt v poválečném evropském myšlení, Ústavní vlastenectví nebo Spor s demokracií.

autor: Barbora Richterová