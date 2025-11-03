Koalice podepsána. Pravdu má jen Babiš, vtipkovali Benda s Fialou

Slavnostní podpis koaliční smlouvy se konal v horním patře sněmovního komplexu, zatímco o patro níže nově ustavující Sněmovnu a vládu komentoval odcházející premiér a předseda ODS Petr Fiala společně s dalšími kolegy z ODS.
Šéf poslanců ODS Marek Benda v atriu Sněmovny ostře komentoval dokument, který byl právě podepsán. „Koaliční smlouva ze všeho nejvíc připomíná stanovy hnutí ANO: všichni můžou něco říct, ale pravdu má předseda. Koaliční partneři si mohou říkat, co chtějí, ale jediný, kdo má pravdu, je předseda hnutí ANO,“ uvedl Benda podle informací CNN Prima NEWS s tím, že v hnutí ANO má předseda podle stanov rozhodující hlas v klíčových otázkách.
Končící premiér Petr Fiala nad touto poznámkou glosoval: „Že jsme to nezavedli v ODS. No, ale stalo se,“ řekl premiér a pobavil tím nejen novináře, ale i své stranické kolegy.
Fiala také prohlásil, že volba Tomia Okamury do čela Sněmovny je pro něj zcela nepřijatelná. „Tomio Okamura založil svou politickou kariéru na radikalismu a extrémních postojích, které se často blíží k rasismu a xenofobii. Tento člověk má reprezentovat poslance a dělat parlamentní diplomacii, což se od něj očekává? To je nepředstavitelné,“ řekl Fiala.
František Matějka, který stál u počátků Motoristů sobě nebo Svobodných, podrobil programové prohlášení vlády analýze a jako pravicově konzervativně smýšlejícímu člověku se prý program moc líbí.
Matějka v úvodu říká, že politické dění nadále komentovat nebude, ale na dojmy z programu se ho ptalo tolik lidí, že jim chtěl vyhovět.
„Zakončím tím zároveň další životní etapu, která začala v roce 2017 založením skromného podvozku, na kterém Motoristé pod novou značkou, při vložení úplně nového vlastního motoru, s úplně novým týmem, čipováním, karosérií, tuningem, řidičem, navigátorem, obrovským servisním týmem a s hromadou fanoušků, s nezměrným úsilím, odbornou kompetencí a velikým srdcem dojeli až do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a k sestavování vlády. Smekám v hlubokém předklonu,“ uvedl k počátkům Motoristů.
Matějka souhlasí s cílem nezvyšování daní a úsporami na straně státu i odmítnutím eura. „Odmítnutí eura a ukotvení české koruny společně s právem na hotovost v Ústavě České republiky. Bože můj, nádhera,“ komentuje Matějka.
Líbí se mu také návrh na zřízení přehledného registru dotací pro všechny neziskové organizace a explicitní označení těch, které u nás dělají politiku za peníze ze zahraničí. „Ukončování financování těch, které si bohulibý účel pomoci jiným pletou s politickým aktivismem. Konečně na to má někdo koule,“ je spokojený Matějka.
Dále je spokojený se zavedením jednoho jediného inkasního místa pro daně a sociální a zdravotní odvod, a tedy zjednodušením administrativy a byrokracie a odmítnutím zákazu spalovacích motorů a odmítnutím zavedení uhlíkových daní.
„Odmítnutí implementace ETS 2, a tedy eliminace zdražení života, podnikání, práce a koníčků všech, do české legislativy. Tisíceré díky!“ komentuje dále.
Dobrý je podle něj i plán, že pokuty z automatických radarů u silnic půjdou na investice do dopravních staveb, a ne jako umělé přilepšení rozpočtu měst a obcí, nebo zjednodušení a zásadní zrychlení územního a stavebního řízení. „Konečně! Snad vyhyne bezkonkurenčně největší byrokratická žába na prameni společně se zelenými aktivisty,“ doufá Matějka.
Souhlasí i s koncem protežování cyklismu před jinými způsoby dopravy a intenzivnějším zapojením PPP projektů do financování infrastruktury. „Odmítnutí emisních povolenek a podpoření domácích konzervativních zdrojů energie bez ideologie. Nádhera. Odmítnutí dosavadního Green Dealu coby ničitele průmyslu a prosperity a jeho hluboká revize ve spolupráci s ostatními státy. Nelze nepoděkovat,“ pokračuje.
Klíčovým bodem je podle něj i nepředávání žádných dalších pravomocí do Bruselu a snaha o návrat těch dříve odevzdaných. „Zvýšení úrovně suverenity, nezávislosti a samostatnosti České republiky. Kdybych podléhal emocím, možná bych měl po těch letech eurounijního zmaru slzu v oku,“ říká Matějka.
Dobrá je prý i snaha o obnovu spolupráce V4 a racionální zahraniční politika bez intervencionistického prosazování našeho vidění světa jinde, což Matějka komentuje slovy: „Bravo.“
Souhlasí i s odmítnutím společné armády EU, zastavením dotací zeleným neziskovkám, které blokují infrastrukturní investice, a ukončením pozice Ministerstva vnitra jako velkého bratra a zachováním možnosti nedigitální komunikace občanů se státem.
„Zachování práv legálních držitelů zbraní a posílení zákonné ochrany občanů při obraně svého života a majetku. Smekám za odvahu,“ komentuje dále programové prohlášení.
A stejně tak Matějka „smeká za odvahu“ ohledně plánu na hlubokou revizi inkluze ve školství a z ní vyplývající změny a odmítnutí eurounijního migračního paktu.
„Už se mi nechce psát víc. Už tak je to dlouhé. Je toho opravdu hodně. Reálně byl předvolební program Motoristů sobě propsán do návrhu vládního prohlášení z cca 75 %. Smekám,“ tvrdí Matějka, že je „kurevsky spokojen“, jak se návrh vládního prohlášení kryje v klíčových oblastech s předvolební nabídkou Motoristů.
Analytik Štěpán Kotrba souhlasí, že program je dobře napsaný a měl by se začít co nejdříve realizovat. „No a představte si, že já jako konzervativní socialista nemám s těmito vládními cíli, i když je František Matějka označuje za cíle Motoristů, problém. Naopak. Čím dřív se zrealizují, tím lépe. Rychle a zběsile! Nemyslím si, že toto je program ‚pravicové‘ vlády. Toto je program levicové vlády. Bylo načase,“ míní Kotrba.
autor: Jakub Makarovič