Kobzův zcenzurovaný počítač. Už víme proč

V historickém Kaiserštejnském paláci se minulý týden konal již třetí ročník konference o svobodě projevu pořádané SOSP. Účastnila se i řada politiků, i když koalice SPOLU, na rozdíl od prvních dvou ročníků, svou účast odřekla.
„Svoboda slova je základní kámen polistopadového směřování naší společnosti,“ uvedl na konferenci předseda Motoristů sobě Petr Macinka. Radek Koten (SPD) vzpomenul na vystoupení amerického viceprezidenta J. D. Vance na konferenci v Mnichově a připomněl změny, které sledujeme s novou Trumpovou administrativou.
Radek Vondráček (ANO) si na stole překryl svou jmenovku vzkazem Radši svině, nežli ovce a vládního koordinátora Otakara Foltýna, který toto přírodovědné označení do debaty o společnosti zavedl, kritizovali i mnozí další řečníci.
Fenomén „boje proti dezinformacím“ se stal jednou z hlavních značek nynější vlády. Petr Fiala se připojil k dopisu předsedů vlád, vyzývajících majitele sociálních sítí, aby zostřili boj proti tomuto nebezpečí a do zákona přibyla novinka, že i šíření dezinformací může být považováno za činnosti pro cizí moc a trestáno až patnácti lety vězení.
Vláda rovněž štědře podporovala média i neziskové organizace, které si boj proti dezinformacím kladly jako svůj program. Dotace pro tyto subjekty se pohybovaly ve stovkách milionů korun.
Na samotné konferenci Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP) zazněly další nečekané podrobnosti, jaké aktivity jsou v tomto směru od vládní koalice podnikány.
To když z pléna vystoupil poslanec Jiří Kobza. Kandidát na středočeském lístku Stačilo! poukázal na svůj služební počítač z Poslanecké sněmovny. „Mám zapůjčený ze Sněmovny počítač a tam je program, který mi uzavírá určité weby, a když si otevřu například Protiproud, tak na mě vyskočí, že je to škodlivý web a je blokován. Jako poslanec tak jsem subjektem cenzury, což mi přijde neskutečné, a tato vláda opravdu nemá žádné hranice ve svých totalitních postupech,“ popsal.
Další účastníci diskuse to považovali za šílené.
„Ten program, co tam je nainstalován, se jmenuje Symantec. A já jsem zjistil, že když si na tom počítači chci otevřít některé weby, tak mi píše, že jde o dezinformační zdroj, a jiné, třeba právě Protiproud, už ani otevřít nejdou,“ upřesnil poslanec pro ParlamentníListy.cz.
Na konferenci čelil dotazu, proč situaci neřešil dříve. „Neviděl jsem k tomu důvod. Mám samozřejmě i jiné počítače, tak jsem si obsah těch webů přečetl na nich. Když jsem ten služební zanesl na sněmovní IT oddělení, tak krčili rameny, že nevědí, co s tím udělat,“ dodává Kobza.
Sněmovna: Zablokování odůvodněno hledisky kybernetické bezpečnosti
ParlamentníListy.cz se obrátily na Poslaneckou sněmovnu a vyjádření nám poskytla Martina Lustigová, která tam působí jako vedoucí oddělení médií a PR.
„Ze strany Kanceláře Poslanecké sněmovny a jejího odboru informatiky nedochází k zásahům do počítačové sítě Sněmovny ve smyslu bezdůvodného a subjektivního znepřístupnění jakýchkoliv webů. To platí nejen pokud jde o poslanecké počítače, ale i o počítače zaměstnanců, s výjimkou případů, kdy je zablokování odůvodněno hledisky kybernetické bezpečnosti,“ vysvětlila Lustigová pro ParlamentníListy.cz.
Z těchto důvodů tedy podle ní k zablokování přístupů k některým webům dochází, a to prý standardně.
„V případě počítačů poskytnutých poslancům je ochrana realizována pomocí ochrany koncových zařízení a ochrany sítě příslušnými technickými prostředky – systémy, které odpovídají bezpečnostním standardům. Takové systémy využívají ve svých nástrojích kombinaci globálních a lokálních detekcí zjištěných ‚nebezpečných‘ webů a programů,“ upřesnila Martina Lustigová.
Posouzení kybernetického nebezpečí jednotlivých webů nejspíš není pro laika možné. Web Protiproud ale patřil k osmičce webů, které byly vypnuty na základě „doporučení“ vlády 25. 2. 2022 po začátku ukrajinské války.
Vypnutí, které bylo provedeno správci sítě po přijetí usnesení vlády, které jmenovalo Usnesení o hybridním působení proti zájmům České republiky a jejím partnerům.
V jeho příloze bylo mimo jiné uvedeno: „Vláda České republiky vyzývá oprávněné osoby a osoby disponující technickými možnostmi, aby šíření cílených lží a dezinformací nepřihlížely. Jedná se o informační válku, ve které musíme být odvážní a důsledně využít veškeré možnosti k tomu, abychom ji neprohráli.“
Ve stejný den obdrželi provozovatelé české internetové infrastruktury dopis od Vojenského zpravodajství, kde byly jmenovány webové stránky, kde prý potenciálně hrozí šíření ruské propagandy. Podle zpravodajců mělo jít o „známé a potvrzené entity podílející se na hybridním působení ve prospěch agresivních kroků Ruské federace“.
Tuzemský správce domén CZ.NIC i všichni tři mobilní operátoři následně zablokovali zobrazování celkem osmi webů. Šlo v historii českého internetu o zcela bezprecedentní krok.
Weby se následně začaly soudit a v těchto sporech správci domén uváděli, že na základě komunikace s Vojenským zpravodajstvím vnímali vypnutí jako příkaz státu. Vláda to ale odmítá, jednalo se prý jen o doporučení.
Od roku 2024 přibývají rozsudky, označující vypnutí webů jako ilegální.
Kartousův seznam
Škálování webů a označování některých z nich jako „dezinformačních“ je v každém případě fenoménem posledních let.
V USA za Bidenovy vlády získala velký vliv z veřejných grantů financovaná organizace Global Disinformation Index (GDI), která rozpracovala metodiku, jak „vyhladovět“ weby, které budou shledány jako dezinformační, odstřižením od veřejných peněz i od soukromé inzerce.
Českým partnerem GDI byla organizace NELEŽ, která sestavuje seznamy nepovolených webů a aktivně oslovuje firmy, aby se chovaly „společensky odpovědně“ a aby na těchto webech neinzerovaly. Aktivitou ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše byla inzerce na všech webech ze seznamu NELEŽ zakázána i celému státnímu sektoru.
Za spolkem NELEŽ stojí dvě známé tváře českého boje proti dezinformacím. Bohumil Kartous, který předtím k tématu vystupoval jako mluvčí spolku Čeští elfové, a František Vrabel, jehož firma Semantic Visions podle jeho slov vypracovala unikátní program na sémantickou identifikaci propagandy.
O Kartouse, který je paralelně poradcem ministra školství Mikuláše Beka, se zajímala NCOZ a evropský prokurátor kvůli jeho nakládání s penězi v Pražském inovačním institutu za primátora Zdeňka Hřiba. Pozornost budily třeba jeho milionové smlouvy s firmou, v jejíchž prostorách doposud pořádá své konference (někdy ve spolupráci s Markétou Bekovou, manželkou ministra Beka).
František Vrabel, který byl zhruba před šesti lety velmi oblíbeným televizním hostem, musel vedení firmy Sematic Visions opustit poté, co na něho byla uvalena exekuce. Nešlo o jeho první podnikatelský kolaps, v roce 2012 skončilo neúspěchem jeho podnikání, se kterým mu pomáhal internetový podnikatel Jan Barta, dnes sponzor vládních stran.
Organizace NELEŽ byla v posledních letech akceptována jako hlavní autorita pro škálování webů, a to přesto, že o její metodice panovaly pochybnosti, a kritéria, podle kterých zařazení webu na „seznam“ vysvětlují, se v průběhu času proměňovala.
Politici vládní koalice varují před vlivem Ruska na české volby dlouhodobě. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová vysvětlovala slovy, že se musíme bránit, i prosincové zrušené volby v Rumunsku.
„Když vás někdo považuje za nepřítele, tak se snaží najít každou vaši slabinu a využít ji a celkově vás co nejvíc oslabit. Ten někdo je v současném světě zejména Rusko, ale i jiné diktátorské režimy. A my se musíme umět bránit, nenechat do našich voleb zasahovat vnější vlivy a svobodu slova nevnímat jako příležitost k manipulacím a šíření lží,“ uvedla v lednu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.
autor: Jakub Vosáhlo
