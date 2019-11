Kocáb: Zrušit Visegrad! Putin, pozor. Sypeme písek do EU. Odhalím, co se dělo před 17. listopadem

„Fakt musím říct, že jsem byl skoro u všeho. Nebyla to nějaká volba znamenitého člověka, byla to náhoda, protože my jsme si tehdy v Občanském fóru o ty role říkali sami,“ začal Kocáb. Prozradil, že přišel do styku se sovětskými poradci, s tehdejším komunistickým premiérem Ladislavem Adamcem i jeho poradcem Oskarem Krejčím, který se k politickému dění vyjadřuje dodnes. S Adamcem prý Kocáb jednal od 19. září 1989. Anketa Chystáte se oslavovat 30. výročí ,,Sametové revoluce"? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4291 lidí

Adamec jim prý nejednou sdělil, že komunisté nechtěli dopustit krveprolití, ale jinak chtěli komunisté zachovat socialismus v tehdejší podobě. Sovětští poradci se prý snažili do situace vstupovat, ale podle Kocába byl poslední úspěšnou akcí Sovětů mrtvý student na Národní třídě. Smyslem této akce prý bylo rozdělit československé komunistické vedení.

S Oskarem Krejčím prý jednali např. proto, že kam se podívali, stejně narazili na komunistu. Jedni této zemi vládli a další se nalézali i mezi členy Charty 77. Chartu podepisovali i bývalí komunisté, kteří se ocitli v disentu, ale nejeden z nich v 50. letech pomáhal s budováním komunistického režimu.

„Oskar Krejčí, ať už má jakoukoli minulost,“ poznamenal Kocáb s odkazem na to, že Krejčí spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností, „tak on se v té době stal klíčovou osobou, protože on měl vliv na tehdy všemocného premiéra Adamce,“ popisoval Kocáb. Dnešní názor Oskara Krejčího prý nezná, ale pokud je to tak, že adoruje Rusko, tak si s ním prý Kocáb promluví. „Já neznám ty jeho články, ale já si třeba některé z nich přečtu a zkusím mu domluvit,“ sdělil host Barboře Tachecí. Fotogalerie: - Kolaps v Praze

Ale ať už dnes Krejčí hlásá sebenepřijatelnější názory, v závěru roku 1989 prý sehrál do jisté míry i pozitivní roli. „Tady jsme měli komunisty na jedné straně, komunisty na druhé straně i na třetí a chtěli jsme vybřednout z toho socialistického marasmu,“ řekl jasně. A to proti vůli komunistů. Prosadili jsme si svobodu, prosadili ji herci, studenti, Občanské fórum i slovenská Veřejnost proti násilí.

Tehdejší vládce Sovětského svazu Gorbačov prý rozpad SSSR nechtěl, ale spustil procesy, které k rozpadu sovětského autoritářského režimu vedly. Kocáb nechápe, jak může současný ruský prezident Vladimir Putin tvrdit, že rozpad Sovětského svazu byl největší tragédií 20. století. „To je velmi nebezpečné,“ bil na poplach host Barbory Tachecí.

Kocáb nepochybuje o tom, že prezident Miloš Zeman se pravidelně vrhá do náruče Vladimira Putina, alespoň obrazně, svými projevy. O to víc je rád, že předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nic podobného nepředvádí. Alespoň zatím ne.

„Ono se to může změnit, až se přeťápnou ty vzdoroakce ze strany Visegrádu (V4) a kdy nám EU jasně dá najevo, že to už jako takhle dál nepůjde a zavede buď nějaké sankce nebo nějaká opatření, která by mohla umožnit premiérovi takové to typicky imperátorské: ‚No já jsem to myslel s EU dobře, ale oni mě zklamali, tak se musíme obrátit jinam‘,“ varoval Kocáb.

V rozhlase varoval, že sypeme písek do soukolí EU a jednou se nám to nemusí vyplatit.

„V oblasti migrace, prostě kam se podíváte, tam házíme písek do soukolí EU. Už jenom v tom názvosloví... Jak si dovolujeme přirovnávat třeba Brusel k Moskvě? Já říkám jednu věc, Barboro, a to tady zazní poprvé a je to slovo do pranice. Tak jako se říká, že Kartágo musí být zničeno, tak já říkám, Visegrád musí být zničen. Je nejvyšší čas, aby se toto uskupení rozpadlo,“ zdůraznil Kocáb.

Když Václav Havel prosazoval vznik Visegrádu, tak prý věřil, že půjde o společenství, které bude upevňovat evropskou integritu. Kdyby tušil, co se z toho stane, tak by se v hrobě obrátil,“ pravil Kocáb.

EU bychom měli brát jako naši rodinu. I pokud nějaké dítě zlobí, stále patří do rodiny.

