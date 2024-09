Kočka snědená migranty novým tématem voleb v USA

Televizní debaty prezidentských kandidátů pro Bílý dům jistě ovlivní některé nerozhodnuté voliče, ale dlouhodobě se ukazuje, že Američany pálí především dvě témata. Na prvním místě je to ekonomika a s ní spojená míra inflace.

Pew Research Center, americký think tank sídlící ve Washingtonu, D.C., představil průzkum, podle něhož 81 procent Američanů považuje za nejdůležitější téma letošních voleb ekonomickou situaci v USA. Jinými slovy je zajímá, jak na tom po volbách bude jejich peněženka. A tady je podle Pew Research Center Trumpova klíčová výhoda. 55 procent Američanů věří, že Trump jako prezident učiní rozhodnutí, která ekonomice pomohou.

O Harrisové si totéž myslí jen 45 procent voličů.

A pak je to otázka přistěhovalectví.

„Přibližně šest z deseti voličů (61 %) dnes říká, že imigrace je pro jejich hlasování velmi důležitá – což je nárůst o 9 procentních bodů oproti prezidentským volbám v roce 2020 a o 13 bodů oproti volbám do Kongresu v roce 2022. … Mezi Trumpovými příznivci dominují jako hlavní témata ekonomika (93 %), imigrace (82 %) a násilná kriminalita (76 %). Jen 18 % Trumpových příznivců tvrdí, že rasová a etnická nerovnost je velmi důležitá,“ předestřel data Pew Research Center.

Mezi demokraty je důležitost témat poskládána v žebříčku trochu jinak.

„Přibližně čtyři z deseti příznivců Harrisové (39 %) tvrdí, že imigrace je pro jejich hlasování velmi důležitá. To je o 8 bodů více než podíl demokratických příznivců Kongresu, kteří to řekli v roce 2022, ale méně než 46 % příznivců Bidena, kteří před čtyřmi lety uváděli imigraci jako velmi důležitou,“ upozornil Pew Research Center. „Pro příznivce Harrisové jsou nanejvýš důležité otázky jako zdravotní péče (76 %) a jmenování Nejvyššího soudu (73 %). Velká většina také uvádí ekonomiku (68 %) a potraty (67 %).“

Ekonom Collin Rugg na sociální síti X ukázal příklad, proč je pro nemalý počet voličů téma imigrace tak důležité. Představil ženu ze Springfieldu ve státě Ohio. Ve městě žije asi 60 tisíc obyvatel. Ale jedna žena se chystá město opustit. Předtím promluvila k federální vládě. O obyvatelích z Haiti, kteří jí naprosto neúnosně znepříjemňují život.

„Mám před domem muže, kteří neumějí anglicky, křičí na mě, házejí mi na dvorek matrace. Podívejte se na mě, vážím 95 liber. Neubránila bych se jim, ani kdybych musela. Můj manžel je starší. … Nechápu, co od nás jako občanů očekáváte. … Chápu, že jsou zde v dočasném chráněném stavu a vy je chráníte, a chápu, že naše městské služby jsou přetížené a nemají dostatek zaměstnanců, ale kdo chrání nás?“ ptala se.

A pak položila ještě jednu otázku. „Kdo mě chrání? Chci pryč z tohoto města. Je mi to líto. Dej mi prosím důvod zůstat,“ požádala.

