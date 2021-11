Koho Zeman odmítá. Teroristé? Zlá svědectví. Jde o Piráty

reklama

Petr Fiala se příští pátek stane premiérem. Prezident Miloš Zeman oznámil, že ho do funkce jmenuje na zámku v Lánech. Očekává totiž propuštění z nemocnice během několika dnů. Vládu jako celek by pak prezident mohl jmenovat v první půli prosince. Během rozhovoru pro TV Nova ve středu prezident potvrdil, že s jedním jménem na ministerský post má významný problém a jmenovat ho nebude.

Prezident sice veřejně neřekl, o kterého kandidáta na ministra se jedná, delší čas se v této souvislosti mluví o Janu Lipavském z Pirátů. Že jde právě o toto jméno, bezpečně potvrzují zdroje ParlamentníchListů.cz , ale i dalších médií.

Zásadní překážkou pro hlavu státu je u Lipavského právě, mírně řečeno, jeho chladný postoj k tradičnímu česko-izraelskému přátelství a letitému úzkému spojenectví s touto jedinou demokracií na Blízkém východě.

„Budu se snažit Petru Fialovi vyjít vstříc. Koneckonců známe se dlouhá léta, tykáme si a měli bychom spolupracovat, takže i když u několika ministrů mám podezření, že resortu, který mají řídit, vůbec nerozumějí, protože se jím nikdy nezabývali, tak budu tak tolerantní, že velmi pravděpodobně svoje veto vztáhnu pouze k jedné jediné osobě,“ konstatoval prezident republiky ve čtvrtečním rozhovoru pro TV Nova z Ústřední vojenské nemocnice.

Že prezident svůj záměr myslí vážně, naznačila i jeho další slova. „Mimochodem, nebude to žádná personální averze, protože já jsem toho člověka v životě neviděl, ale budu mít důvody, které premiéru Fialovi řeknu a přes které nepojede vlak. Ale abych nebrzdil ustavení vlády jako celku, protože když vetujete byť jediného ministra, vetujete tím celou vládu, poradím Petrovi, aby tento resort buď obsadil sám, anebo to pověřil některému z členů vlády,“ dodal prezident Zeman.

Pro ty, kteří míní, že nakonec hlava státu ustoupí a svolí k tomu, aby se tento pirátský poslanec stal šéfem diplomacie, přestože k tomu má nepřekročitelné výhrady, stačí připomenout pár let starý případ Poche. Bývalá šedá eminence pražské ČSSD se chtěla stát ministrem zahraničí a sociální demokracie nejprve dlouho trvala na jeho jmenování. Poche byl dokonce z různých kruhů ubezpečován, že Zeman ustoupí a stačí jen vydržet. Jak to nakonec dopadlo, netřeba připomínat. Poche se ministrem nikdy nestal, což jsme psali několik měsíců s odkazem na skvěle informované zdroje. Nešlo pouze o případ Poche. Prezident takto zarazil několik možných ministrů, kteří by podle něho nehájili české zájmy. Tolik menší odbočka do nedávné historie.

Zpět k Janu Lipavskému. Ten se dříve negativně vyjádřil k přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, což je Zemanova srdeční záležitost. Nejde ale pouze o českou ambasádu v Izraeli. Pirátský politik své propalestinské postoje projevoval i v minulosti.

Redakci ParlamentníchListů.cz se nyní podařilo zmapovat politikovu činnost v předchozím volebním období v Poslanecké sněmovně. Lipavský se angažoval ve prospěch Palestinců v rámci svého působení v zahraničním výboru, s čímž tehdy většina jeho kolegů poslanců ve výboru zásadně nesouhlasila. Jak nám několik tehdejších členů výboru sdělilo, nechali Lipavského nějakou dobu „si hrát“ s tím, že „dal pokoj, ale zároveň mu žádná šílenost nikdy neprošla“.

O co přesně jde? Plány, které vyvolaly největší poprask, se týkaly zřízení Meziparlamentní skupiny ČR – Palestina, o což měl Lipavský usilovat a zároveň prý i koordinovat.

„Lipavský chtěl tu skupinu, v rámci které by spolupracoval český Parlament s tím palestinským, přímo založit. On to inicioval a lobboval za to, kde se dalo. Podle toho, co jsem tehdy slyšel, byl prakticky na denní bázi v kontaktu s palestinskou ambasádou a různými propalestinskými aktivisty. Mnoho lidí tu komunikaci má uloženou. Pokud někdo z Palestinců či jejich aktivistů něco v té souvislosti ve Sněmovně chtěl, automaticky psali nebo volali Lipavskému. Mám to v živé paměti, protože se o tom tenkrát hodně mluvilo. Skoro to vypadalo, že jedinou jeho (Lipavského, pozn. red.) starostí je vznik té palestinské skupiny. Strašně to všude propagoval. Říkalo se mu palestinská spojka ve Sněmovně. Tehdy to tak vážně působilo, on se choval jak palestinský agent, a ne českým lidem zvolený poslanec. Šlo to přímo proti dlouholeté české zahraniční politice,“ popisuje naší redakci přímý účastník tehdejších jednání, který byl v minulém období členem zahraničního výboru Sněmovny.

Lipavskému tehdy tato iniciativa, za kterou podle našich informací dlouho bojoval, neprošla. „Zahraniční výbor to razantně zarazil. Vyžádali jsme si před tím stanovisko od Ministerstva zahraničních věcí, které bylo naprosto jasné. Negativní.

Dali nám taky varování, že v rámci palestinského parlamentu, do něhož se volby konaly naposledy někdy před patnácti lety, zasedají i teroristé z Hamásu. Chápete? Náš milý kolega Lipavský chtěl de facto za český Parlament navázat oficiální spolupráci s teroristy. Takže jestli se stane ministrem zahraničí, Bůh s námi,“ konstatuje náš zdroj ze Sněmovny.

Zmiňované stanovisko Ministerstva zahraničních věcí pro sněmovní výbor z února 2020 má redakce ParlamentníchListů.cz k dispozici. Stejně tak i několik dokumentů z Poslanecké sněmovny, které tuto jeho iniciativu dokazují. Naše zdroje mají kromě toho uloženou i elektronickou komunikaci, ze které je patrné Lipavského zapojení do celé akce i jeho komunikace s lidmi napojenými na palestinské kruhy v Praze.

