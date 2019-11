Kolaps v Praze: Klaus ml. udeřil na Piráty a spol. Tvrdé obvinění. A je toho víc

Co dělat, když se doprava z jednoho nábřeží přesune na druhé a tramvaje stojí v zácpě? Zakázat vjezd. V Praze bude na tři dny omezena doprava na obou nábřežích. A už se objevují hlasy, že by to tak mělo být napořád a MHD by měla dostat přednost před „plechovými krabicemi“. „Oni se radují, když auta nemohou nikde projet a je kolaps,“ obvinil radnici Václav Klaus mladší. A přišla srovnání s povodňovým primátorem.

Na tuto uzavírku upozornilo hlavní město již v pátek na Twitteru: „Upozorňujeme řidiče na mimořádné dopravní opatření. Kvůli očekávaným dopravním komplikacím a zpožďování tramvají bude od pondělí 4. do středy 6. listopadu uzavřen průjezd Malou Stranou z Valdštejnské ulice až na Újezd. Do oblasti budou moci vjet jen rezidenti a dopravní obsluha.“

Upozorňujeme řidiče na mimořádné dopravní opatření. Kvůli očekávaným dopravním komplikacím a zpožďování tramvají bude od pondělí 4. do středy 6. listopadu uzavřen průjezd Malou Stranou z Valdštejnské ulice až na Újezd. Do oblasti budou moci vjet jen rezidenti a dopravní obsluha. pic.twitter.com/lErlbh0sEQ — Hlavní město Praha (@PrahaEU) November 1, 2019

Vysvětlení pak přidala Pražská integrovaná doprava. „Na Malé Straně se komplikace v dopravě objevovaly již v uplynulém týdnu. Příčinou je uzavírka Smetanova nábřeží na druhém břehu. Od pondělí do středy, kdy uzavírka končí, bude proto omezen průjezd automobilů Malou Stranou. Díky tomu bude tramvajový provoz pravidelnější.“

Na Malé Straně se komplikace v dopravě objevovaly již v uplynulém týdnu. Příčinou je uzavírka Smetanova nábřeží na druhém břehu.



Od pondělí do středy, kdy uzavírka končí, bude proto omezen průjezd automobilů Malou Stranou. Díky tomu bude tramvajový provoz pravidelnější. ?? https://t.co/cSGoKJHlVQ — PID (@PIDoficialni) November 3, 2019

Poslanec Trikolóry Václav Klaus mladší spekuluje, že uzavírka není náhodná. A připomenul okřídlený výrok bývalého primátora Igora Němce, že „situace je nadmíru výtečná“, který Němec pronesl v okamžiku povodňové kalamity.

„Na 99 % je to schválně – oni se radují, když auta nemohou nikde projet a je kolaps. Protože autama benzínovýma jezdí měšťáci cestou do práce (kteří jim teda ten alternativní život platí). Kdysi o tom dělali semináře a guerillové akce, teď mají radnici a moc to automobilistům natřít. Musíme to zase vrátit do normálu a nechat dopravu řídit dopravními inženýry,“ tvrdí Klaus.

Pod příspěvky se skutečně objevily výzvy, aby takové omezení fungovalo napořád. „A kéž by to zůstalo i po skončení výluky. Další krok k znepříjemnění automobilové dopravy a šance podpořit MHD,“ mínil Jiří Trsek. Jistý Denis pak primátora Hřiba a další vyzýval, aby „uzavřeli konečně historické centrum Prahy pro plechové krabice“.

A kéž by to zůstalo i po skončení výluky. Další krok k znepříjemnění automobilové dopravy a šance podpořit MHD. — Jiří Trsek (@Anlexcz) November 3, 2019

Už jsem napsal na OG post, a má to více než půlku lajku jako u OG postu. @Adam_Scheinherr @iprpraha @TSKPraha @ZdenekHrib uzavřte konečně historický centrum Phy pro plechové krabice. Máte výbornou příležitost aspoň zkušebně nechat uzavřené této úseky na měsíc třeba.Využijte toho! — Denis (@albatrostas) November 3, 2019

Ozval se také spolupracovník Info.cz Tomáš Jirsa. „Takhle to vypadá, když ti tvoje město dá K.O.,“ okomentoval omezení dopravy na obou nábřežích na tři dny.

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, zvolený za hnutí Praha sobě se snažil situaci uklidnit. „Od dnešního rána do středy večer je mimořádně uzavřen průjezd Malou Stranou z Újezdu do Vajdštejnské ulice. Přístup budou mít povolený jen rezidenti, dopravní obsluha a složky integrovaného záchraného systému,“ informoval.

„Důvodem je nezbytná oprava Křižovnické ulice, dočasné uzavření Smetanova nábřeží a nárůst automobilové dopravy po podzimních prázdninách. Za těchto okolností musíme zajistit hladký průjezd tramvajím a možnost dostat se do oblasti záchrance, hasičům nebo policii. Byl jsem se podívat na místě a naštěstí je zatím vše bez výrazných problémů. Ty z vás, kteří Malou Stranou denně projíždíte autem, chci i tak požádat o trpělivost a využití objížďky tunelovým komplexem Blanka nebo severojižní magistrálou. Můžete se spolehnout, že děláme vše pro to, aby bylo omezení co nejkratší. Doháníme v Praze dopravní dluhy minulosti a bez komplikací spojených s opravami to bohužel někdy nejde. Díky za spolupráci!“ děkoval předem.

Tomáš Jirsa dodal, že jeho slova nápadně připomínají už zmiňovaného Igora Němce.

Přisadili si i další pracovníci Info.cz jako Jan Palička a Pavel Štrunc. „Podle mě je to málo, povolal bych mýtické rozesírače dopravy – náhradní autobusové linky XA, XB a XC. Pak by do toho Hřibátor mohl třeba hrát na ukulele jako taková moderní verze o něco stupidnějšího Nera a třeba by se o tom děti za pár století mohli učit jako o takové zábavné historce z dějin bláznovství.“

Doprava nebyla předmětem kritiky jen na Praze 1. Ozval se též bývalý starosta Prahy 3 za ODS Alexander Bellu. „Doprava je v Praze tématem číslo 1 již několik let. Však to dobře znáte, neustále stojíte v kolonách, a když už se teda rozjedete, musíte mít oči neustále na stopkách. Jedním z těch důvodů je i nesmyslné preferování jednoho způsobu dopravy před druhým. Cyklisté jsou upřednostňováni na úkor řidičů, MHD i chodců. To by se dalo i pochopit, kdyby cyklostezky praskaly ve švech a infrastruktura se musela rozvíjet, ale tak to není. Stačí se podívat, jak zejí prázdnotou i během teplých letních dní. Pan Adam Scheinherr se na dotaz Tomáše Portlíka v Radě hl. m. Prahy vymlouval, že konkrétní čísla cyklistů, kteří jezdí po některých úsecích, nemá. Nainstalovali jsme tedy fotopasti a výsledky jsou tristní,“ uvedl své video.

Ve videu se opřel do magistrátu hlavního města, který dle něho „mávnutím kouzelného proutku utrácí závratné částky za něco, co reálně nepotřebuje“. „Zhotovení cyklostezky nebo cyklopruhu stojí v řádech desítek milionů korun,“ informoval dál. Rada hlavního města prý schválila 120 milionů korun na investice, což je údajně dvojnásobek oproti minulosti.

Ale cyklostezky dle bývalého starosty zejí prázdnotou. Například v Opatovské prý projede pouze 12 cyklistů za den. „Takhle jednoduše se to prostě dělat nedá. Chybí místa ve školkách, chybí dokončení zásadních dopravních staveb a parkoviště P+R jsou v nedohlednu. Pražan, ten si leda tak zaparkuje v pořádné dopravní zácpě,“ dodal a prohlásil, že ani nehovoří o bezpečnosti a zelené ideologii.

