Kolář po CPAC: „Styděli se?“ Podívejte se, co následovalo pak

Budapešť v uplynulém víkendu hostila konferenci CPAC Hungary, jedno z nejvýznamnějších setkání konzervativních a pravicových politiků z Evropy. Maďarský premiér Viktor Orbán totiž příští měsíc čelí nejtěžší volební výzvě od svého nástupu k moci před šestnácti lety. Právě i proto se letos do maďarské metropole upíná mimořádná politická pozornost.
Na pódiu vystoupila i spolupředsedkyně německé AfD Alice Weidelová, která patří mezi výrazné kritiky Evropské unie i podpory Ukrajiny. Její projev část publika ocenila potleskem. Ve vystoupení ostře zpochybnila pomoc Kyjevu. Evropa podle ní posílá „miliardy jednomu z nejzkorumpovanějších režimů na světě“, a tím jen prodlužuje válku, která „není naše“.
Zároveň přidala další obvinění, když tvrdila, že Ukrajina Evropu vydírá, vyhrožuje, a dokonce útočí na infrastrukturu uvnitř Evropské unie.
Na její slova kriticky zareagoval prezidentův poradce Petr Kolář. Na sociální síti X vedl, že by ho zajímalo, zda čeští účastníci jejímu projevu tleskali a zda se za to alespoň trochu styděli.
Docela by mě zajímalo, jestli čeští účastníci tohoto nóbl budapešťského shromáždění projevu paní Weidel tleskali. A pokud ano, jestli se aspoň trochu styděli. Obávám se, že znám odpověď… https://t.co/XqF3meHlkn— Petr Kolář???????????????????????????? (@PetrKol15555896) March 24, 2026
Postoj Petra Koláře je dlouhodobě jasně prozápadní a silně podporující Ukrajinu. Jako bývalý diplomat a poradce prezidenta opakovaně zdůrazňuje, že Ukrajina je podle něj „ochrannou zdí Evropy“ proti ruské expanzi a její podpora je v zájmu bezpečnosti celého Západu.
Zároveň prosazuje pevné ukotvení Česka v NATO a Evropské unii a upozorňuje, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za vlastní obranu a bezpečnost.
„Stydět byste se měl vy.“ Kolář schytal ostrou kritiku
Pod příspěvkem Petra Koláře se okamžitě rozjela ostrá debata, ve které se část diskutujících obrátila přímo proti němu a jeho postoji k válce na Ukrajině.
Jeden z komentujících zmínil, proč by se Petr Kolář na podobném shromáždění nikdy neukázal: „Netekla tam krev a peníze,“ má jasno.
Další se opřel přímo do motivací prezidentova poradce. „Tak samozřejmě člověk, kterého platí lidé –čím víc válka, tím lépe pro nás, ten tleskat nebude,“ napsal na adresu Petra Koláře.
Jiný diskutující Kolářovi vyčetl jeho kritiku účastníků konference a hájil vystoupení německé političky. „Za pravdu se nemusí někdo stydět. Stydět se můžeme akorát tak za vás a soudruha, který sedí na Hradě,“ uvedl s odkazem na prezidenta Petra Pavla.
Objevily se i reakce, které zpochybňovaly samotnou výtku o „studu“. Jeden z komentujících se podivil, proč by se měl někdo stydět za potlesk projevu, který podle něj jen popisuje realitu.
Podobnou linii držely i další příspěvky, které Weidelovou hájily. „Nechceme přece vyměnit ruský imperialismus za ten ukrajinský, který je stejně nebezpečný,“ zaznělo v jedné z reakcí.
Debata ale místy přerostla i do velmi ostrých osobních útoků. „Stydíme se za vás a za tu vaši loutku z konspiračního hradu. Až potáhnete, bude tu krásně,“ napsal jeden z diskutujících.
Petr Kolář se k debatě vrátil i v dalších příspěvcích, v nich v podstatě uvedl, že navzdory hlasitým vystoupením na akcích typu CPAC Evropa neprochází dramatickým obratem, ale spíše postupným vývojem, který nehraje ve prospěch radikálních proudů, ale ukazuje spíše opačný trend.
Nejprve odkázal na vývoj ve Francii. Sdílel komentář politického komentátora Petra Janyšky, který sdílel výsledek místních voleb, ve kterých krajní pravice neuspěla a politický střed si udržel pozice ve velkých městech. „No vida. Aspoň něco se panu Trumpovi v EU povedlo. Jen tak dál,“ doplnil k tomu Kolář.
Následně Kolář přidal další příklady. „Co třeba Dánsko? A 12. dubna Maďarsko?“ uvedl. V případě Dánska později odkazoval na parlamentní volby, které nakonec skončily těsným vítězstvím levicových stran v čele se sociální demokracií premiérky Mette Frederiksenové.
No vida. Aspoň něco se panu Trumpovi v EU povedlo ??. Jen tak dál ??. Co třeba Dánsko? A 12. dubna Maďarsko? https://t.co/KG3jfcEh9l— Petr Kolář???????????????????????????? (@PetrKol15555896) March 24, 2026
Mette…˘???Vikingská bojovnice. Sice oslabená, ale opět vítězná. Mám radost a držím palce ??https://t.co/kErQpjq10e— Petr Kolář???????????????????????????? (@PetrKol15555896) March 25, 2026
Zmínkou o Maďarsku pak poukázal na nadcházející parlamentní volby, v nichž premiér Viktor Orbán čelí silné opoziční výzvě v podobě lídra strany Tisza Pétera Magyara, který podle průzkumů získává náskok a dokázal sjednotit část opozice.
Klíčovým problémem pro Orbána je i domácí situace. A to nespokojenost části voličů kvůli ekonomickým problémům, do toho se přidávají i dlouhodobé spory s Evropskou unií, které vedly například k pozastavení části evropských fondů, a také kritika jeho vztahů k Rusku.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
