Kolem obsazení pražského podniku začíná být dusno. Piráti nezasahuji

Novinky.cz se zaměřily zejména na společnost Pražská plynárenská. Do jejího čela by totiž měl zasednout Petr Zmátlík. Ten v minulosti v této organizaci již působil, v letech 2015 a 2016 byl členem představenstva Pražské plynárenské, a.s., v roce 2015 byl také členem představenstva Pražské plynárenské Správa majetku, a.s. V minulosti pak seděl například v Pragoplynu, a.s., Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Aktuálně je podle obchodního rejstříku členem představenstva v Teplárně Tábor, od roku 2018 ve společnosti Haládik Consulting, s.r.o., jednatel ve společnosti DESPIERTO, s.r.o., ZAFOSE UTILITY, s.r.o., Sunshine Appartments, s.r.o. a PURE 69 s.r.o.

Právě na společnost Haládik Consulting, s.r.o. se zaměřily Novinky.cz. Podle jejich zjištění tato společnost do roku 2017 pro Pražskou plynárenskou vykonávala etickou linku, na kterou se mohli obracet zaměstnanci se stížnostmi a poněty na neetické a korupční jednání. Firma dle materiálu obdržela nejvyšší příjmy právě v době, kdy pro PP etickou linku provozovala. V tuto chvíli totožné služby vykonává pro CzechInvest.

Zajímavé je, že autorem tohoto projektu byl sám Zmátlík a sám se také podílel na výběru společnosti, jež měla etickou linku provozovat, spolu s předsedou PP pak v prosinci 2014 smlouvu spolupodepsal. Za celou dobu platnosti prý Haládik Consulting vyfakturoval PP částku zhruba milion korun.

Zmátlík sám v tom však problém nevidí. Pro Novinky.cz uvedl, že do firmy vstoupil proto, že ho tento start-up zaujal, a protože ho boj s korupcí prostě zajímá.

Nesrovnalosti se však objevily také v tvzení Zmátlíka, že firma byla do PP vybrána na základě klasického výběrového řízení. Z dokumentu představenstva plynárny však údajně vyplývá, že společnost byla vybána na základě průzkumu trhu, nikoli výběrového řízení.

Evidentně to není problém ani pro Piráty, kterým vysvětlení Zmátlíka stačilo. V tomto případě jsou totiž podle slov Konieczného důležité zejména jeho vztahy a projekty v rámci PP, ale také to, jakým způsobem na tyto upozorňoval. To bylo předmětem podrobné diskuze s Petrem Zmátlíkem.

Právě na chování Zmátlíka v rámci jeho předchozího angažmá nyní upozorňují zástupci odborového svazu UNIOS. Podle dopisu, jež ParlamentníListy.cz získaly, a který byl směřován primátoru Hřibovi a radním, byl kvůli nominaci bývalého člena svolán mimořádný výbor Základní organizace Odborového Svazu UNIOS. "V době působení v PP soustavně podrýval autoritu představenstva PP a po ukončení svého angažmá organizoval schůzky našeho bývalého předsedy odborové organizace se zástupci akcionáře, kde v těchto praktikách pokračoval. Jeho výběr nás tedy značně překvapil a dovolujeme si vyjádřit naše znepokojení...", píše se v dopise.

Po několikáte bychom rádi zmínili předvolební sliby Pirátu o kumulacích funkcí, které pro ně byly nepřijatelné. V případě Zmátlíka to zřejmě nevadí. Sice nezastává několik funkcí ve veřejném sektoru, na druhou stranu jich má požehnaně v tom soukromém. Nejvíce diskutabilní je jeho angažmá v předsednictvu společnosti Teplárna Tábor. Která podniká, stejně jako PP, v jejichž orgánech by měl zasednout, také v energetice.

