Kolik let důchodu vám zbyde? Rouček začal počítat. A popsal, co zažil na demonstraci před Strakovkou

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Jako nová forma nevolnictví!“ „Šel jsem tam z jednoho jediného důvodu. Abych podpořil požadavky odborů, a nejen jejich, proti zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let.“ Bývalý místopředseda Evropského parlamentu a někdejší redaktor Hlasu Ameriky Libor Rouček vyrazil po čase na demonstraci odborů a pak se nestačil divit, jak se do něj pustili. „Na sítích jsou zarytí vyznavači vládních pravicových stran,“ podotkl. Rouček připomíná, že ve svých mladých letech roky pracoval fyzicky a ví, jak jsou lidé, kteří pracují manuálně, opotřebovaní už např. v šedesáti letech.

Bývalý místopředseda Evropského parlamentu a někdejší redaktor Hlasu Ameriky ibor Rouček šel podpořit demonstraci odborářů Kovo – a hned to schytal. „Vrhli se na mě nejrůznější fejsbůkoví podporovatelé a vyznavači vládních pravicových stran. Nejen na facebooku, ale i na dalších sítích jsou zarytí příznivci stran, kteří nejsou ochotní a schopní diskutovat,“ popsal.

Demonstrace byla dlouho plánovaná a doktor Rouček už dost dlouhou dobu na žádné podobné demonstraci nebyl. „Šel jsem tam z jednoho jediného důvodu. Abych podpořil požadavky odborů, a nejen jich, proti zvýšení doby odchodu do důchodu na 68 let. Proč? Ve svých mladých letech jsem roky pracoval fyzicky, ve válcovnách, na šachtě, nakládal jsem letadla v Ruzyni, pracoval jsem na stavbách i jako řidič. V této zemi miliony lidí pracují manuálně a vím, jak jsou opotřebovaní už např. v 60 letech. Tuto myšlenku podpořím kdykoli,“ dodal.

Kritizoval ale to, že odbory pozvaly Andreje Babiše, který ani ve svých firmách nemá odbory a platí lidi minimálně. Na demonstraci navíc přišla spousta lidí z firem, které mají zahraniční vlastníky. „Tak by také neměli zvát představitele stran, kteří mají v programu vystoupení z EU. Pokud by k tomu došlo, většina nadnárodních firem by to tady zabalila a lidé by byli bez práce,“ podotýká. Každopádně zásadní požadavek, co se týká doby odchodu do důchodu, půjde Rouček vždycky podpořit. „Ti pravicoví fanoušci si vůbec neuvědomili, že mi šlo o podporu myšlenky odporu proti odchodu do důchodu ve věku 68 let. Zajímali se jen o to, že byl na demonstraci Andrej Babiš nebo někdo z SPD,“ poznamenal.

Je to pomalu jako nová forma nevolnictví

Odboráři už mají zkušenost s předchozími pravicovými vládami. Byla to až ČSSD, která zastropovala odchod do důchodu na 65 letech. Lidé se v Česku dožívají asi o tři nebo čtyři roky méně než ve Skandinávii atd. „V českých podmínkách bych vůbec neuvažoval o zvýšení věku odchodů do důchodu. Němci se budou v průměru dožívat 89 let. Pak mohu uvažovat o tom, že prodloužím dobu odchodu do důchodu. Spousta lidí u nás je na tom od šedesátky zdravotně dost špatně a důchod si pak ani neužijí,“ popsal Rouček.

„Zdravý životní styl by pojišťovny mohly nějak podpořit. U nás je průměrná délka dožití u mužů 74 let, v Ústeckém kraji 72 let. Když prodloužím odchod do důchodu na 68 let, tak si spočítejme, kolik let jim pak v důchodu zbude? Je to pomalu jako nová forma nevolnictví. Že lidé budou pracovat do 68 let a pak za pár let umřou? Kde je nějaká kvalita života? Daňový systém je nastaven tak, že na to doplácejí střední vrstvy, protože nemáme daňovou progresi,“ připomněl.

Teď zase vláda uvažuje o navýšení DPH u komodit, které nakupují všichni, jak miliardáři, tak sociální slabší. „Komentátoři a novináři někdy i z hlavních médií se o tom nechtějí bavit,“ podotýká Rouček.

Otázkou je, jestli už nejde o takový problém, že by měli lidé začít pomíjet, kdo se demonstrací účastní. „Na tom požadavku zastropování věku proti odchodu do důchodu v 68 letech se shodneme. Každopádně odbory v žádné zemi si nezvou příznivce krajní pravice,“ upozornil.

Jurečka měl za demonstranty přijít

Když v roce 1848 vypukla ve Vídni revoluce, rakouská vláda zbaběle utekla do Olomouce. Když přišly před Úřad vlády ČR demonstrovat proti odchodu do důchodu v 68 letech odbory, česká vláda utekla podobně zbaběle do nedalekého Jeseníku,“ napsal Rouček na svém facebooku.

„Já jsem to samozřejmě trošku vyšpičkoval a udělal si z toho legraci. Ale rozhodnutí, že pojedou do Jeseníku, padlo až po ohlášení demonstrace. Kdyby se demonstrantů nebáli, např. ministr práce a sociálních věcí, kterého se to nejvíc týká, Jurečka, tak navzdory tomu, že vláda odjela do Jeseníků měl za demonstranty přijít. Ale on tu kuráž nemá,“ zmínil Rouček.

„Navíc, když vláda projednává tak důležité věci, jako je důchodová reforma a daňová reforma, mělo by se to připravovat společně se zástupci zaměstnanců, a nejen s představiteli byznysu. Když se podíváte na složení Národní ekonomické rady vlády (NERV), vidíme tam jen zástupce investičních společností a bank. Nejsou tam zástupci většiny, tedy zaměstnanců, kterých se to týká,“ dodal.

Veřejnost má zkušenosti už z předchozích období, s vládou Mirka Topolánka a hlavně s vládou Petra Nečase, s působením takových lidí, jako byl Drábek, kteří podobnou reformu udělali už tenkrát. Mimochodem, co vláda pravice v roce 2013 padla, byla rozpuštěna ekonomická rada vlády, kde seděli podobní zástupci investičních společností a bank.

„Proč tam byli? Protože chtějí to samé. Oslabit zdravotní, sociální systém, veřejný důchodový systém – a obrovské peníze, které se v těch systémech točí, chtějí převést do soukromých fondů. To není žádné tajemství,“ uvedl Rouček.

„O tom by měli novináři ve veřejnoprávních a dalších médiích informovat, jakou mají politiku odchodu do důchodu ve firmách, kde ti lidé odcházejí v 58 letech. A ti samí zástupci ve vládních radách tlačí na to, aby se odcházelo do důchodu v 68 letech. Je tu něco shnilého. Ano, pravicová vláda vyhrála volby, ale je v zájmu celé veřejnosti a koneckonců i vlády, aby do reforem byli zapojení zástupci zaměstnanců. Protože pak se může stát, že nová vláda všechno vrátí do původního stavu,“ poznamenal.

Dříve bránila asociálním reformám ČSSD

„Nejmasovější demonstrace od roku 1989 pořádaly odbory a kolega a parťák z Evropského parlamentu Richard Falbr, který přivedl na Václavák sto tisíc lidí,“ vzpomíná Rouček. „Byly jasné požadavky a Klaus se toho bál a nedokončil svou představu kapitalismu bez sociálního přívlastku,“ dodal.

„Dnešní situace tak není nic nového pod sluncem. O to, co se nepodařilo Klausovi, se pak snažily Nečasova vláda a Topolánkova vláda – a o něco podobného se snaží teď Fialova vláda. Vědí, že v roce 2013 prohráli volby na zdravotnických poplatcích, tak se to snaží dělat ‚zadními vrátky‘. Koneckonců, Miroslav Kalousek není ve VZP náhodou. Nižší a střední vrstvy, které se živí normální prací, by si toho měly být vědomy,“ připomněl.

„Tragédie v té dnešní společnosti je, že na rozdíl od roku 2013 nebo roku 1998, kdy byla alternativou sociální demokracie, která všem asociálním reformám zabránila – tak dnes ČSSD je mimo parlament a nelze si dělat iluze, že jeden z nejbohatších lidí v republice bude dělat sociální reformy. Například reformu daňového systému tak, aby byla daňová progrese a on by muset třeba platit ze svých příjmů 50 procent. Bude z populistických důvodů chodit na demonstrace odborů, ale osobně bude hájit jiné stanovisko,“ popsal doktor Rouček.

Hnutí SPD připravuje generální stávku, 16. dubna bude stávkovat PRO. „Generální stávka znamená, že miliony lidí zastaví třeba na hodinu práci. Viděli jsme to v Německu... ale to může dělat jen organizovaná odborová síla.“ Rouček se domnívá, že protesty organizované hnutími SPD nebo PRO budou pokračovat, „třeba přijdou i desítky tisíc lidí – ale nebude to mít naprosto žádný výsledek. Rozhodují volby. A při nich by se lidé měli zamyslet nad tím, v jakém jsou postavení a kdo může jejich zájmy hájit,“ dodal Libor Rouček.

