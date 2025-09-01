Kolonie, to není náš osud. Okamura to rozjíždí

SPD kandiduje ve všech krajích společně s Trikolorou, PRO a Svobodnými. Jejich spojení se pokusili napadnout u volebního soudů, doposud všechny rozsudky krajských soudů ale zkonstatovaly, že vše je zcela v souladu se zákonem.
Tomio Okamura proto vybízí voliče, aby hlasovali především tak, aby jejich hlas proti Fialově vládě nepropadl.
"Aby se zase neopakoval stejný scénář jako před čtyřmi lety, kdy se kvůli propadnutí více než milionu hlasů pro strany kolem pětiprocentní hranice dostala k moci Fialova vláda," varoval nedávno v rozhovori pro ParlamentníListy.cz.
Spojenectví, které během léta zaujalo veselým klipem Naplno v rytmu reggae, nyní startuje „horkou“ část kampaně.
„Začíná rozhodující měsíc. Teď jde o všechno,“ vyzývá Tomio Okamura. Na sociálních sítích SPD se objevilo video, které je současně výkopem závěrečné části předvolební kampaně. „ Jejím cílem je oslovit maximální počet voličů, aby nepropadl jejich hlas, získat silný mandát a po volbách se stát součástí vlády, která prosadí zásadní změny ve prospěch českých občanů,“ vysvětluje SPD.
Součástí této mobilizační fáze kampaně je i nový spot, nazvaný „Znevolněná zěmě“. Ten ukazuje v drsných barvách pozici České republiky, podléhající tlaku Evropské unie, ale také nadnárodních korporací. Protože naše vláda nedokáže hájit naše lidi.
S tímto základním problémem podle Tomio Okamury souvisí zdražování energií, bydlení i jídla. „Z hrdé vlasti se stala kolonie, kde nám hrozí výpadky energie, nedostatek potravin, zdraví jen pro bohaté a ulice měst, kam se budeme bát vyjít,“ varuje.
Také se v něm ale můžete na základě programu SPD dozvědět, jakou vidí cestu k obnově. „Tohle není náš osud,“ ujišťuje její předseda, který slibuje návrat důstojnosti. „Budete mít vládu, která respektuje váš hlas,“ slibuje pod záběry davů na Staroměstském náměstí. Práci, peníze, ale také jistotu, že hlas něco znamená.
„SPD nabízí konkrétní program, který zajistí spravedlnost, důstojný život lidem a suverenitu do budoucna pro český stát,“ slibuje hnutí.
„jsme síla, která vrátí této zemi hrdost a českému lvu jeho silný hlas,“ ujišťuje Tomio Okamura, zatímco se s lídry Svobodných, Trikolory a PRO prochází po Karlově mostě.
Hlavní heslo kampaně proto zní: Volte změnu.
Kromě toho má sněmovní hnutí také volební desatero, nazvané „deset kroků k jistotám“. To zahrnuje například zajištění levných kvalitních potravin kontrolou řetězců, zlevnění energií odmítnutím Green Dealu, valorizaci důchodů či dostupné zdravotnictví a bydlení. Toho prvního má být dosaženo například obnovením výroby léků v ČR, toho druhého projekty družstevního bydlení a zjednodušením stavební legislativy.
Kromě toho chce SPD zastavit cenzuru a trestání za názory, schovávané za fráze o nenávisti, a lidem dát prostor pro vyjádření svých představ o budoucnosti zákonem o referendu. Lidové hlasování by se mělo mít možnost vyjádřit i k takovým otázkám, jako je naše setrvání v EU.
Program chce vysvětlovat lidem na předvolebních mítincích i na tradičních jarmarcích, kde má být politika „ČR na první místě“ spojena s nabídkou místních potravin.
Už v tomto týdnu jarmark zavítá na Kladno a do Liberce.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.