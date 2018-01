Komentátor má obavy: Drahoš a Fischer ještě více roztříští pravici

Jiří Drahoš se netají tím, že po zisku téměř 49 procent ve druhém kole prezidentských voleb by chtěl zůstat ve veřejném prostoru. „Naznačil, že by se pokusil například o křeslo v senátu. Spolu s dalšími neúspěšnými prezidentskými kandidáty by tak mohl dál atomizovat českou politiku středu a na pravici. To bude vyhovovat zejména Andreji Babišovi či Tomiu Okamurovi,“ poznamenal Buchert.

Ve veřejném prostoru chce pak zůstat i diplomat Pavel Fischer, spekulují i Michal Horáček či Marek Hilšer. „Co to znamená? Českou politickou scénu by to ještě více rozdrobilo a oslabilo zejména napravo od středu,“ dodal Buchert.

Za tuto situaci si podle něj mohou samy parlamentní strany, které do boje nebyly schopny vybrat žádného svého kandidáta. „Některé se přiklonily k Zemanovi, další postupně podpořily jeho některé soupeře. Ze strategického hlediska to byla zásadní chyba,“ míní komentátor.