Komentátor se vysmál ODS i Kalouskovi: Zrovna vy kritizujete Babiše? Směšné!

Andrej Babiš (ANO) je dnes zejména pravicovou opozicí kritizován za to, jak se chová. Je mu vyčítáno, že provádí na ministerstvech a v dalších institucích čistky, ač jeho vláda nemá důvěru. Petr Kolář v sobotní MF Dnes připomíná nejen ODS, že se kdysi chovala stejně. Mimo to také občanským demokratům připomněl, koho to dnes vlastně hájí.

Premiér v demisi Andrej Babiš je vystaven kritice za to, že provádí čistky v různých státních institucích, ačkoli stojí v čele vlády, která nemá důvěru Poslanecké sněmovny. Ústava ČR přitom předpokládá, že v zemi povládne kabinet s důvěrou poslanců. Petr Kolář uznává, že z tohoto pohledu nejsou kroky Andreje Babiše správné. Přesto se mu zdá, že je předseda vlády vystavován příliš hlasité kritice, a to hned ze tří důvodů.

Zaprvé je pravděpodobné, že hnutí ANO bude tak jako tak nejsilnější vládní stranou, takže si personální změny obhájí i v případné koaliční vládě, se kterou získá důvěru Sněmovny. Nebo důvěru nezíská, ale pak je tu stále ještě třetí pokus na sestavení vlády, jejž má v rukou předseda Sněmovny Radek Vondráček. Vzhledem k tomu, že jde o politika z hnutí ANO, dá se předpokládat, že znovu pověří sestavením vlády Babiše, takže premiér v demisi si svou moc podrží. Až do případných předčasných voleb, které podle stávajících průzkumů zřejmě znovu vyhraje.

Zadruhé si Kolář všímá toho, že Babiše dnes za personální čistky nejhlasitěji kritizuje ÖDS nebo dlouholetý lidovec a dnes předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Jde přitom o politiky, kteří po volbách dělávali totéž, co dnes činí Babiš. Tehdy je také kritizovala opozice, ale nezdálo se, že by to první vládu Mirka Topolánka bez důvěry nějak brzdilo. ODS tak dnes Babišovi říká – nesmíte dělat, co jsme dělali my. Kolář dodává, že ani ODS, ani Babiš nepostupovali, jak by se slušelo a patřilo.

Do třetice Kolář pravicové opozici připomíná, koho že to dnes hájí. Pravicová opozice se dnes zastává odvolaného ředitele České pošty Martina Elkána.

„V byznysu se ví, že byl figurkou. Na jeho nástup do čela České pošty v roce 2014 měla klíčový vliv Marcela Hrdá. Dlouholetá spolupracovnice někdejšího manažera ČSSD a dnes šéfa evropské CEFC Jaroslava Tvrdíka, která byla v čele České pošty od ledna 2010. Tehdy ji tam dosadil ministr vnitra Martin Pecina úřadující bez důvěry ve vládě Jiřího Rusnoka. Hrdá byla jeho nástupcem o rok později z funkce odvolána, později působila coby ředitelka TV Barrandov a poradkyně ministra vnitra Milana Chovance zároveň. Nástup Elkána bylo jejich společné dílo. Dnes je Hrdá viceprezidentkou CEFC,“ podotýká Kolář.

A pokud někoho tyto zákulisní okolnosti nezajímají, ať se podívá, jak Česká pošta pracuje. Ať si uvědomí, že si často musí dojít pro balík na poštu, i když na něj doma čekal celý den, ale pošťák jaksi nezazvonil. Pokud se toto děje, není prý na odvolání Martina Elkána nic špatného. „Dělat z něj mučedníka je směšné,“ tvrdí Kolář.

