Komentátor z Bakalova newsroomu navrhuje ten nejlepší lék na Miloše Zemana

Prezident Miloš Zeman musí být podle novináře Davida Klimeše nadšen z toho, jak silné reakce svými kroky vzbuzuje. Stačí jedno vyjádření v jeho oblíbené televizi Barrandov a zcela ovládne mediální provoz na několik dnů. A jeho mluvčí Jiří Ovčáček prý zase může vykouzlit to nejextrémnější vyhrocení debaty, kterého je jen on schopen. „Nejlepší lék na prezidenta je už hledat jeho dobrého nástupce,“ myslí si novinář.

Klimeš ve svém komentáři na blogu serveru Aktuálně.cz podotýká, že Zeman jako už poněkolikáté porušil své slovo a nyní zastává názor, že pokud případ Čapího hnízda a premiéra Andreje Babiše nebude definitivně zastaven a poputuje dál k soudu, využije svého práva abolice. „S tím nelze ale nic moc dělat, jakkoliv je to zjevné ničení demokratických zvyklostí a smyslu abolice v právním řádu,“ dodává.

„Nejlepším lékem je však se vyjádření prezidenta moc nevěnovat a energii raději napřít už k hledání jeho nástupců, aby to nedopadlo jako v poslední prezidentské volbě,“ myslí si novinář a zmiňuje, že Zemanovo vyjádření bylo hned bráno jako dosvědčení úzké mocenské spolupráce prezidenta a Andreje Babiše. Ve skutečnosti to prý ale tak není. „Premiér velmi stojí o to, aby bylo zastaveno jeho stíhání v rámci české justice, k čemuž má nyní velmi nakročeno,“ je přesvědčen Klimeš.

Rozhodně podle jeho mínění nechce do této věci zatahovat prezidenta, protože pak by už opravdu nemohl před svými voliči hrát tu hru na čistého nepolitika, co přišel vymést ten chlév plný korupce a tradičních politiků. „Zeman se ale zjevně chce dál bavit na účet České republiky, a tak zkouší, jak moc ještě dokáže vyostřit už tak dost polarizovanou debatu, ze které žije,“ konstatuje Klimeš.

Zatím tedy navrhuje věnovat se spíše městskému státnímu zastupitelství a jeho pozoruhodnému výkonu během posledních tří let v kauze Čapí hnízdo a počkat si na rozhodnutí nejvyššího státního zástupce. Na případnou abolici je podle jeho názoru ještě hodně času a nedělejme prezidentovi radost, že se tím už nyní k smrti vyděsíme.

„Místo toho energii můžeme napřít k hledání Zemanových nástupců, aby po panu prezidentovi přišel na Hrad někdo konsenzuálnější a méně mstivý. Zeman by měl být v úřadě až do roku 2023, ale nikdy není dost brzo na hledání spojující a silné figury, která si zjedná respekt i mimo velká města,“ míní Klimeš. Připomíná, že minulou prezidentskou volbu mohl Zeman se svým rozdělujícím stylem snadno prohrát, ale najednou tu nebyl mezi kandidáty nikdo, kdo by mu alespoň politickými schopnostmi sahal po jeho bolavé palce u nohou.

Tu chybu bychom pro samotnou kritiku Zemana neměli prý zase opakovat, protože jinak dostaneme zase jen nějakého jiného Zemana. Už se prý sice hlásí o slovo například šéf odborů Josef Středula, a to bude podle Klimešova úsudku jistě silná figura. „Koho má ale ten neustále plačtivý liberální tábor? Nikoho? Zase jen ty neúspěšné kandidáty z minulé volby? A rýsuje se pro Hrad alespoň nějaká žena? Také ne?“ pokládá si Klimeš otázky.

Místo nářku nad Zemanovou svévolí bychom proto podle něj měli napřít úsilí tímto směrem a hádat se ne tak, jak si přeje Hrad, ale o to, kdo na Hrad má dále usednout.

Psali jsme: Ukradené výročí. Lidé v roce 1989 chtěli svobodu, a ta dnes stejně mizí. Prezident chce v listopadu mlčet, našel pochopení. Kromě knížete a Gazdíka... Pokud by Pavel Zeman změnil rozhodnutí a soud Babiše osvobodil, bylo by to pro něj velmi nepříjemné. Hovoří ústavní právník Miroslav Macek: Nákup černých bot je veskrze rasistický čin Zeman? Zásadní informace, jde o Čínu. Zasvěcený muž promluvil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab