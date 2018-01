Komunisté se prý bojí Okamury

Komunisté se netají, že sice nechtějí být přímo členy vznikající vlády pod vedením ANO, ale rádi by měli vliv na to, co bude kabinet prosazovat. Své priority tak chtějí protlačit z pozice strany, jež bude podporovat menšinovou vládu.

V tu chvíli by pak strana nejraději viděla spojenectví ANO s ČSSD, naopak se obává okamurovců. „S SPD to problém je, škubalo by nás to na kusy,“ míní místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Strana se totiž obává, že tradičně ostře levicoví voliči by protestovali proti „hnědnutí“ své partaje.

Dolejš také podotýká, že je nutné, aby KSČM při jakékoliv podpoře vlády nebyla jen ocásek. „Ale aby bylo vidět, že tam hrajeme svou roli,“ uvedl Dolejš.

Důležité jsou také počty. Pokud by ANO spolupracovalo s ČSSD, dohromady by měli 93 poslanců. S podporou KSČM by pak disponovali 108 mandáty, v případě okamurovců by pak měli až 115 křesel.

