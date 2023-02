Konec Babiše ve Sněmovně i v čele ANO? Z hnutí se ozývají hlasy

reklama

Babiš v rozhovoru pro pondělní Mladou frontu Dnes (MfD) uvedl, že své angažmá v ANO bude nejspíš řešit jiným způsobem než teď. V politice chce "určitě nějakou formou" zůstat, rozhodne o ní právě předsednictvo hnutí, řekl. Diskusi o dalším směřování hnutí považuje za důležitou místopředseda ANO a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, řekl už dřív ČTK. Vondrák podobně jako ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) podpořil v prezidentské volbě Babišova protikandidáta. Někteří krajští představitelé ANO kritizovali Vondrákova vyjádření pro média, považují je za neloajální či nevhodná. Očekávají, že Vondrák svůj postup na předsednictvu vysvětlí.

Dění v hnutí nechtěl komentovat člen předsednictva ANO a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. "Svůj názor nejdříve řeknu kolegům z ANO. Tak jak to dělám doteď. Považuji to za první a nejdůležitější, úctu ke svým kolegům, že nejprve řeknu svůj názor do očí jim, než cokoliv ventilovat přes média," uvedl. Také člen předsednictva z Pardubického kraje David Kasal nechtěl svůj názor na další Babišovu úlohu v hnutí sdělovat. Nejdříve ho chce říci právě jemu, stejně jako své výhrady vůči Vondrákovi, který měl podle Kasala svůj nesouhlas s Babišovou kandidaturou na prezidenta řešit primárně uvnitř hnutí ANO. S obecným vyjádřením o dobrém volebním výsledku se vyjádření vyhnul krajský šéf hnutí na Vysočině a poslanec Martin Kukla.

Někteří zástupci krajských organizací ANO se nechtěli k Babišově budoucnosti v hnutí vyjadřovat s vysvětlením, že o tom se rozhodne sám bývalý premiér. "Osmého února má učinit předseda hnutí prohlášení, tak se dozvíme více. Do té doby bych nechtěl spekulovat," uvedl předseda ANO v Královéhradeckém kraji Petr Koleta. Také podle českolipské starostky a předsedkyně hnutí ANO v Libereckém kraji Jitky Volfové je na Babišovi, jak se rozhodne. "Já si myslím, že by měl zůstat v čele ANO, je to ale na jeho rozhodnutí a nějaké diskusi," řekla na dotaz ČTK.

Pražská buňka sice nemá v předsednictvu ANO své zastoupení, podle krajského předsedy Ondřeje Prokopa ale zůstane Babiš v čele hnutí. Nicméně rozhodnutí je na něm, uvedl Prokop. "Nepochybuji, že zůstane předsedou hnutí. Volební sněm bude v příštím roce a sám avizoval, že minimálně do té doby hnutí ANO povede. Věřím, že si ponechá i poslanecký mandát. V prezidentských volbách získal 2,4 milionu hlasů, a to je ohromný mandát od lidí," dodal.

Podobně poslankyně, bývalá místopředsedkyně hnutí a někdejší středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová míní, že by Babiš měl zůstat předsedou hnutí a jako šéf nejsilnější opoziční strany setrvat i v dolní komoře. "Na druhou stranu pokud se rozhodne, že Sněmovnu opustí, tak já to budu respektovat, protože vím, že on určitě nezůstane sedět doma, chce být mezi lidmi, bude objíždět republiku a v podstatě pomůže hnutí ANO i tady," řekla ČTK. Babiš podle Pokorné Jermanové odvedl v prezidentských volbách neuvěřitelný kus práce, předsednictvo nicméně probere i chyby, které se v kampani udělaly.

V čele hnutí by měl Babiš zůstat také podle hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO). "V podstatě všichni si představují, že ANO je Babiš a Babiš je ANO, takže on s hnutím spojený je a myslím si, že navždy zůstane, i když by předsedou hnutí nebyl," uvedl hejtman. Doplnil, že Babiš "má hnutí ještě hodně co dát". Stejně věc vidí jihočeský poslanec ANO a člen předsednictva hnutí Roman Kubíček. Byl by velmi rád, kdyby Babiš zůstal předsedou hnutí i poslancem. Do Parlamentu by měl ale Babiš podle něj chodit pravidelně, dodal ve zřejmé narážce na Babišovy časté absence na jednání Sněmovny.

Pokorná Jermanová stejně jako Kasal kritizovala, že Vondrák a Macura se v horké fázi prezidentské kampaně vyjadřovali pro média s podporou Babišova protikandidáta a nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Diskuse se podle ní má odehrávat uvnitř hnutí. "To nesvědčí o jejich loajalitě, ale o osobních cílech a s tím se smířit nemohu," uvedla. Prokop ČTK řekl, že Vondrákovy postoje nechápe. "Každý může mít názor jaký chce, může si volit koho chce, ale dělat aktivní kroky proti předsedovi hnutí, za které je zvolen hejtmanem, to mi nepřijde ani férové, ani chlapské," podotkl. Schiller řekl, že je na každém, koho bude volit, není ale vhodné, aby místopředseda hnutí otevřeně podporoval protikandidáta.

"Zastávám názor, že je vždy lepší si zachovat chladnou hlavu," uvedl Koleta na otázku, zda by měl Vondrák zůstat místopředsedou hnutí a zda by podporovatelé Petra Pavla měli zůstávat v ANO. Volfová pro Vondrákův odchod z hnutí nevidí důvod. "Myslím si, že jsme demokratické hnutí a je svobodná vůle každého, jak se rozhodne," řekla.

Další krajští představitelé chtějí počkat na jednání předsednictva. "S panem Vondrákem jsem se o jeho motivech pro ta zvláštní prohlášení ještě neměl možnost bavit, proto si nejprve vyslechnu jeho vysvětlení a teprve poté si udělám vlastní názor na jeho setrvání, případně nesetrvání ve funkci místopředsedy hnutí," řekl Okleštěk. Vondrákovy názory si chce vyslechnout také Kubíček. "Na druhé straně já jsem týmový hráč, a když se tým nějak rozhodne, tak se má hájit rozhodnutí týmu," podotkl. Kukla to, jak by se ANO mělo k Vondrákovi a Macurovi postavit, nekomentoval.

