Konec Bartoše: Fiala prý na Piráty chystá ještě horší léčku

Premiér Petr Fiala uvedl, že prezidentu Petru Pavlovi navrhne odvolání Ivana Bartoše z pozice místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj ČR. Důvodem je nezvládnuté digitální stavební řízení.

„Bartoš končí ve vládě. Podle premiéra si ani nepřipouští, v jak špatném stavu je proces digitalizace stavebního řízení... Přísné,“ ohodnotila Fialova slova moderátorka Marie Bastlová. A následně svá slova vysvětlila: „Jako přísné vnímám to, jak Ivan Bartoš zřejmě z ranní schůzky vyšel s dojmem, že je vše v pořádku. Soudě podle jeho komunikace na sítích... Je přísné, jak byl mimo a jaký políček tohle je...“

Komentátor Petr Honzejk také upozornil na nesrovnalost: „Ovšem jestliže ještě ve 12:10 říká Ivan Bartoš na ČRo Plus, že má důvěru premiéra a za necelou hodinu Petr Fiala oznámí, že ho odvolá, tak tady cosi páchne. Buď si dělal Bartoš srandu z posluchačů, nebo Fiala z Bartoše.“

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek takové jednání rovnou odsoudil: „Nehodnotím to rozhodnutí, to je suverénní právo premiéra. Hodnotím ten timing. Předsedy strany se bál, do ‚mrtvoly‘ si kopnul. Takhle nejednají muži.“

„Fiala odvolal Bartoše. Tipnul bych si, že teď Pirátům rupnou nervy,“ zhodnotil autor podcastu Kecy&Politika Petros Michopulos.

„Fiala došel k závěru, že Bartoš nezvládne dotáhnout DSŘ. Po svých diskusích s lidmi z MMR a stavebních úřadů si myslím, že to je zcela legitimní obava,“ ozval se novinář Marek Švehla.

„Wow. Každopádně pro Martina Kupku nezáviděníhodný úkol a také příležitost vyhlásit klid zbraní, protože tohle je jeden z mála lidí, kteří to mohou zvládnout,“ reagoval dlouhodobý kritik Pirátů a jejich digitalizace Michal Půr.

Zákulisní info odhalil reportér Ondřej Koutník. „Podle mých zdrojů v koalici nepůjde jen o odvolání Ivana Bartoše z MMR. Řeší se, že Piráti o ministerstvo přijdou. Vedení vlády nevěří, že by Piráti byli schopní problém s digitalizací vyřešit. Pokud Piráti přijdou o MMR a nedostanou adekvátní náhradu, navíc s rezignovaným nejvyšším vedením strany, je na místě úvaha, že Piráti odejdou z vlády,“ uvádí Koutník. Podle něho by pak ve vládě setrval Jan Lipavský, o kterého má zájem TOP 09. A když se ptal v ODS, dostal pobavenou odpověď: „Topka? Škoda. My bychom ho brali taky. On se nezdá, ale je konzerva.“

Když jsem se na to ptal off record v ODS, zazněla odpověď, kterou jsem nečekal: „Topka? Škoda. My bychom ho brali taky. On se nezdá, ale je konzerva," řekl poslanec s úsměvem.

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil bývalý pirátský europoslanec Peksa na otázku, zda mají Piráti setrvávat ve vládě: „Podle mě v ní už v tuto chvíli technicky ani nejsou, poté co premiér porušil koaliční smlouvu.“

