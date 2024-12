Konec Bašára Asada? Uprchl ze Sýrie, tvrdí povstalci

Dva vysocí syrští důstojníci agentuře Reuters řekli, že Asad uprchl z Damašku a jeho cíl není znám, zatímco Syrská observatoř pro lidská práva uvedla, že opustil zemi a odletěl z damašského letiště ještě před odchodem armádních bezpečnostních sil. Tyto zprávy nebylo možné nezávisle ověřit.

Velení syrské armády v neděli oznámilo důstojníkům, že 24 let trvající autoritářská vláda prezidenta Bašára Asada skončila, řekl agentuře Reuters syrský důstojník, který byl o tomto kroku informován, po rychlé povstalecké ofenzivě, která zaskočila celý svět.

Syrští povstalci prohlásili, že Damašek je „nyní osvobozen od Asada“, a ve svém prvním prohlášení k syrskému lidu ve státní televizi oznámili, že dojde k propuštění všech uvězněných. Povstalci ve svém prohlášení slibovali „novou Sýrii“: „Obracíme list za temnou minulostí a otevíráme nový obzor pro budoucnost.“ A vyzvali uprchlé Syřany k návratu do vlasti, která bude mírumilovným místem.

Povstalci oznámili, že osvobodili vězně z nechvalně proslulé damašské věznice Sednaya, považované za symbol brutality Asadova režimu. Video z Damašku ukázalo muže, který vylezl na nemocniční ceduli, aby strhl plakát s Asadovou tváří. Na centrálním náměstí hlavního města lidé lezli na tanky.

V druhém největším syrském městě Aleppo, které si povstalecké síly přivlastnily teprve před týdnem, se oslavný zpěv z reproduktorů mešit střídal se zvukem jásotu, který se rozléhal po střechách domů.

„Dnes končí 54 let vlády Asadovy rodiny v Sýrii. Je to jediný režim, který jsem za celý svůj život poznal,“ řekl lékař Zaher Sahloul, syrsko-americký lékař, který organizoval lékařské mise do Sýrie, včetně nemocnic v Aleppu, které byly terčem syrských a ruských náletů. „Ve svém dospělém životě nebrečím často, ale dnes jsem brečel. Bylo to čtrnáct dlouhých let hrůzy. Tohle je okamžik naší Berlínské zdi,“ řekl.

Americký prezident Joe Biden sleduje „mimořádné události“ v Sýrii, sdělil Bílý dům podle BBC.

Rodina Asadů vládne v Sýrii od roku 1971, kdy se Háfez al-Asad chopil moci vojenským převratem, a v roce 2000 se stal prezidentem jeho syn Bašár. Jejich kontrola nad zemí byla prosazována prostřednictvím rozsáhlého bezpečnostního aparátu, který potlačoval disent prostřednictvím rozsáhlé sítě vazebních středisek a vládního dohledu.

Bašár Asad potlačil lidové povstání proti své osobě v roce 2011, kdy Syřané poprvé vyšli do ulic velkých měst, aby dosáhly jeho svržení. To, co začalo jako pokojné demonstrace, později přerostlo v občanskou válku, která si podle odhadů za deset let bojů vyžádala více než 300 tisíc mrtvých.

Asad obrátil veškerou sílu státu proti vlastním lidem, aby si udržel kontrolu, včetně bombardování civilního obyvatelstva leteckými údery a použití chemických zbraní včetně smrtící nervově paralytické látky sarin.

Zásah Ruska a Íránu umožnil Asadovi přežít téměř čtrnáct let nepokojů a občanských konfliktů a ponechal ho v čele rozvráceného státu. Jeho vláda nad Sýrií se zdála pevná, dokud se povstalci vedení skupinou Haját Tahrír aš-Šám nezačali zmocňovat kontroly nad velkými městy podél dálnice vedoucí do Damašku.

Jak se povstalci přibližovali k dálnici vedoucí do hlavního města, povstalecké skupiny na jihu Sýrie ovládly pásmo měst jižně od Damašku. Ozbrojené opoziční skupiny se přiblížily k hlavnímu městu ze tří směrů, zatímco příslušníci syrské armády ustupovali nebo utíkali. Videozáznam z Damašku ukázal, jak se vojáci v ulicích hlavního města rychle převlékají do civilního oblečení a poté se rozcházejí.

Premiér Mohammed Ghazi Jalali podle listu The Guardian sdělil, že vláda je připravena „podat ruku“ opozici, a ve videoprohlášení nabídl spolupráci s přechodnou vládou.

Exilová syrská obhájkyně lidských práv Ranim Badenjkiová z organizace Syria Campaign řekla, že při zprávě o Asadově „odchodu“ plakala radostí, protože „je to všechno příliš dobré na to, aby to byla pravda“. „Vždycky jsme si mysleli, že Asad má štěstí, že ho podporují silní spojenci a světoví lídři mu spěchají podat ruku. Ale jsem šťastná, že si tento sen splnili sami Syřané.“

Vůdce povstaleckého islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám Abú Muhammad Džúlání prohlásil, že žádné opoziční uskupení v Damašku nesmí převzít kontrolu nad veřejnými institucemi. Ty do oficiálního předání zůstávají pod kontrolou Džalálího, kterého označil jako bývalého premiéra.

