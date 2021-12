Konec Lipavského: Po průšvihu v ČT přišlo nečekané. A zlé

reklama

Kandidát na ministra zahraničí měl mít v úterý svůj velký den, kdy se sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Ten dopředu avizoval vážné pochybnosti o jeho kompetenci a během rozhovoru jej měl vyzvat, ať svou misi raději vzdá.

Následovaly dva mediální výstupy, po kterých kritika kandidáta na šéfa diplomacie ještě zesílila. Tisková konference před lánským zámkem se Lipavskému příliš nepovedla, ještě horší to bylo ve studiu ČT u Daniela Takáče.

Lipavský tam totiž odmítal potvrdit, zda jej prezident vyzval, aby funkci, na kterou zjevně nestačí, raději zabalil sám. Moderátor na něj tlačil, a ve finále se mu vysmál, jak je to tedy s tou pirátskou transparentností, kterou se tak chlubí.

„Mám sebevědomí vést resort zahraničních věcí,“ ujišťoval poté kandidát. Když se jej moderátor zeptal, co znamená „obnova havlovské zahraniční politiky“, což je v koaliční smlouvě hlavní cíl zahraniční politiky, dostalo se mu obsáhlého výkladu:

„Je to odkaz k ideálům ze začátku 90. let a v tom programu se to projevuje ve zcela konkrétních místech, je to otázka pojetí lidskoprávní politiky, vrácení tohoto étosu do české zahraniční politiky. A není to černo-bílé, že bychom zahazovali snahu o rozvíjení ekonomické diplomacie, ale my víme, že obojí může fungovat souběžně, je to o tom, že jednoznačně vláda deklaruje svůj zájem na tom, abychom byli dobrými a kvalitními členy EU a NATO.“

Podobně rozvlekle popisoval vztahy s Ruskem: „Současný stav vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací je víceméně na bodu mrazu. Komunikace mezi našimi státy probíhá velice stroze a formou předvolávání velvyslanců či zasílání diplomatických nót. V Ruské federaci jsme na tom nechvalně proslulém seznamu nespřátelených států, společně se Spojenými státy americkými, a je to dlouhodobě nevýhodná situace pro Česko. To, co já vítám, je vlastně aktivita současného ministra zahraničních věcí Kulhánka, který vypracoval jakýsi audit vztahů České republiky a Ruské federace, proběhlo k tomu na politické úrovni několik jednání. Co s tím, jak z toho ven? Ta odpověď nyní není známá. To, co my víme, je, že Česká republika bude muset nějakým způsobem iniciovat vnitřní debatu, my si musíme zde na politické scéně ujasnit to, jakým způsobem chceme k Rusku přistupovat, nebo ty vztahy se nepohnou dál, dokud Česká republika bude na tomto seznamu. Jak toho dosáhnout, je netriviální otázka. Moje hlavní teze ve vztahu k Ruské federaci je, že musíme umět ostatním státům v EU a NATO vysvětlovat naše zájmy a postupovat ve spolupráci s nimi.“

Po tomto zážitku mnoho televizních diváků došlo k závěru, že nový ministr zahraničí je ještě větší pohromou, než si kdokoliv představoval.

Zbrojní analytik Petr Markvart, mající dlouholeté zkušenosti z mezinárodního obchodu i mezinárodních vztahů, vyťukal na svůj facebook lakonické: Tohle fakt nechceš.

„Do této chvíle jsem si myslel, že je pouze neschopný. V tuto chvíli vím, že je to naprosto neschopný idiot,“ dodal. Pokud Lipavského „blábolení“ slyšel premiér Fiala, a přesto na jeho nominaci bude trvat, nemůže být podle Markvarta mentálně zcela v pořádku ani on.

Mediální expert Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který v devadesátých letech jako tiskový mluvčí vlády připravoval na televizní pořady i Václava Klause, si povšiml, že Lipavský po celý rozhovor nebyl schopen zareagovat na Takáčův styl vedení rozhovoru.

„Považuji to za Lipavskeho prokázání neschopnosti v kandidatuře na ministra zahraničí obstát. Na tuto pozici je absolutně nepřipravený,“ zlomil hůl nad bakalářem mezinárodních teritoriálních studií se zkušeností čtyř let v zahraničním výboru Sněmovny.

I parlamentní zpravodaj České televize Petr Vašek se řezal smíchy nad Lipavského koktáním u Takáče, proč nechce říci, zda jej prezident vyzval k rezignaci: „Nechci to komentovat a myslím si, že to je férové, vytváří to potom ve společnosti určité nejasnosti, fámy, domněnky.“

Ještě před tímto rozhovorem poznamenal, že si pořád nějak nedovede představit, jak Jan Lipavský jedná s váhou kalibru Sergeje Lavrova nebo Antony Blinkena.

Jiným stačilo do příspěvku přepsat výňatek konverzace:

Takáč:

„Pane Lipavský, co by se stalo, pokud byste nám prozradil, o čem jste s prezidentem Zemanem dnes jednali?“

Lipavský po chvíli mlčení:

„Nerozumím otázce. Kam tím míříte?“

Takáč:

„Jednoduše se ptám, co by se stalo?“

Lipavský:

„Nevím, ale neřeknu Vám to.“

Takáč:

„Vyzval Vás prezident Zeman, ať tu kandidaturu na ministra zahraničí vzdáte?“

Lipavský:

„Neřeknu Vám to.“

Markéta Pekarová Adamová má podle tohoto komentátora ve vládní koalici těžkou konkurenci.

