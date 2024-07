Konec ODS? „Fiala bude chtít post předsedy SPOLU.“ Václav Klaus už tuší

Z hlediska konzervativce mohly volby do Evropského parlamentu podle Klause dopadnout daleko hůře. „Mnohem více hlasů mohla dostat Fialova ODS nebo Rakušanův STAN, mohli jsme číst headliny, že v nich zvítězila Nerudová, což se nestalo. Místo toho čteme, že vyhrál Turek, eventuálně Konečná. Takže k jistému pozitivnímu posunu došlo,“ uvedl exprezident.

Podivoval se nad tím, že současný předseda ODS je s výsledky eurovoleb spokojen, když šlo spíše o prohru: „Před dvaceti lety, kdy proběhly první volby do Evropského parlamentu za české účasti, ODS tehdy získala devět mandátů. Dnes pouhé tři. Ale předseda občanské demokracie Petr Fiala se vůbec netváří smutně, je s tím výsledkem v podstatě spokojen, jak dal najevo v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Přitom nevím, co může být větší prohra,“ pokračoval Václav Klaus v rozhovoru pro měsíčník TO.

Fotogalerie: - SPOLU na druhém místě

Podle Klause je Fiala v ODS omylem. „On taky do Občanské demokratické strany nepatří, spadl do ní omylem po pádu Nečasovy vlády, kdy se za něj zoufale hledala náhrada. Zlé jazyky dokonce tvrdí, že i když Fiala nikdy v ODS nebyl, rovnou se stal jejím předsedou. Spousta lidí říká, že přece jde o mou bývalou stranu a hájit bych ji měl, ale ne, nemohu. Ani jediným slovem,“ podotkl exprezident Klaus.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Premiér už skoro nemluví o ODS, ale o SPOLU, takže si myslím, že bude usilovat o post předsedy SPOLU, čímž potvrdí, kým už autenticky do značné míry je,“ dodal na adresu Petra Fialy.

Na dotaz, zda mají Motoristé, kteří uspěli v eurovolbách, šanci uspět ve volbách do Poslanecké sněmovny, následně Klaus uvedl: „Jestli se toto seskupení, ani nepoužívám slovo hnutí, dokáže přetavit v politickou stranu, tak se stane to, co se nepodařilo žádnému z jiných lídrů malých politických stran a straniček, které získaly jedno, jedno a půl procenta hlasů, ať jde o Svobodné nebo PRO a já nevím, jak se všichni jmenují. Jestli se nebudou schopni spojit a vybudovat skutečnou politickou stranu, tak mám strach, že se obdivuhodný, nečekaný, ale mnohými z nás chtěný výsledek eurovoleb může proměnit v nic. Oba šéfové ale musejí udělat úkrok a říct: Díváme se dopředu, jde nám o tuto zemi, chceme něčeho docílit. Ale ten úkrok je pro jejich ega obtížný,“ řekl bývalý prezident, který ukázal na Petra Macinku z Motoristů a Roberta Šlachtu z Přísahy, ti by měli udělat nějaký úkrok.

„Jestli se těm Macinkům a Turkům podaří z Motoristů vybudovat významnou politickou entitu, která do příštích parlamentních voleb výrazně promluví. To je pro mě jediný otazník,“ doplnil.

Fotogalerie: - Ukončení kampaně

Eurovolby bývalá hlava státu vnímá především jako obří průzkum veřejného mínění. „Byla to obrovská zpráva pro domácí politiku, kterou samozřejmě vládnoucí věrchuška bagatelizuje, což dokládá zmíněný rozhovor premiéra a předsedy ODS Fialy pro MfD. V povolebních diskusích každému připomínám několik zajímavých čísel, které s těmito volbami souvisejí. A rozhodující jsou dvě čísla:108 a 84. První znamená počet mandátů současné vládní koalice ve Sněmovně, to druhé, kolik by to znamenalo po přepočtu hlasů z evropských voleb. Což je pád mimořádného typu,“ konstatoval Václav Klaus.

Jediné téma evropských voleb by mohla být otázka, zda je současné sjednocování Evropy správné, nebo ne, jestli dát více síly národním státům, nebo naopak více síly mimořádně kvalitnímu, mladému a pohlednému centru Bruselu, poznamenal Klaus.

Porovnal také působení expremiéra Andreje Babiše a premiéra Petra Fialy v Evropské unii: „Když se Babiš jako premiér účastnil za Českou republiku jednání Evropské rady, nebyl tím, kdo jen mlčí a neodváží se vystoupit. Jednou mi vyprávěl maďarský premiér Viktor Orbán, že na všech radách, kde seděl s Babišem, tak náš premiér se nepřetržitě hádal, bral si slovo a nesouhlasil. Fialu naproti tomu ještě vystoupit neslyšel. To drtivá většina Čechů netuší. Nevím, proč by si to měl Orbán vymýšlet, nemá pro to důvod,“ dodal bývalý prezident Václav Klaus.