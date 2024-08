Konec benzinek. Prostě se zruší. Plán, jak vám vnutit elektromobil

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 6% Neohrožuje 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13774 lidí s plány na nárůst cen paliv prostřednictvím emisních povolenek od Evropské unie a budete jej chtít udržovat, aby vám co nejdéle sloužil, může vám do provozování takového vozu „hodit vidle“ nikoliv opotřebení, nýbrž to, že nebudete mít co do něj natankovat. A do již po 10 letech. Nehledě na to, že by dané auto mohlo sloužit ještě několik dalších let.



Právě takový scénář se může odehrát v sousedním Německu, jelikož sílí hlasy po urychlení cesty k autům jezdícím zejména na elektrický pohon po jasném časovém vymezení konce „spalováků“.



Jak poznamená německý Welt, dít se tak má podle zastánců rázného kroku v čele se Svazem německého automobilového průmyslu VDA „v duchu ochrany klimatu“.

VDA tvrdí, že podíl obnovitelných paliv bude v roce 2030 stále nízký a „aby bylo možné poskytnout další pobídky pro investice a nabídky již nyní“, má být „naléhavě zapotřebí dlouhodobá orientační cílová cesta, která povede po roce 2030 s průběžnými cíli ke klimatické neutralitě v roce 2045 (v Německu) nebo 2050 (v rámci EU)“.



„Taková cesta již existuje pro leteckou a lodní dopravu a je naléhavě třeba ji doplnit pro silniční dopravu. Tento cílový rámec by měl předepisovat vyšší roční snížení emisí skleníkových plynů pro odvětví pohonných hmot,“ uvádí VDA a „jako prozatímní cíle“ požaduje VDA snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím obnovitelných paliv v silniční dopravě o 60 % do roku 2035, o 90 % do roku 2040 a o 100 % do roku 2045, což by de facto znamenalo, že by se „v zájmu ochrany klimatu od roku 2045 neměla na německých čerpacích stanicích prodávat žádná fosilní paliva“.



K tomu, že svaz zastupující německý automobilový průmysl vyzývá k zastavení prodeje benzinu a nafty od roku 2045 týdeník Der Spiegel podotýká, že se zdá o „překvapivý návrh“, ale má za ním být „vypočítavost“.

Plátek poukazuje, že VDA požadavky na již prodaná spalovací vozidla má za „nedostatečně ambiciózní“ a hovoří o tom, že přechod na elektromobilitu pomůže dle prezidentky asociace Hildegardy Müllerové ušetřit značné množství emisí skleníkových plynů poškozujících klima.



Obavy má mít německý automobilový průmysl dle Spiegelu z toho, že kvůli klimatu dojde na radikální opatření v podobě zákazů jezdění v autech, což by narušilo jeho byznys. „I když se podaří splnit cíl spolkové vlády 15 milionů elektromobilů do roku 2030, stále bude na německých silnicích minimálně 40 milionů osobních a nákladních aut se spalovacími motory,“ zmínila Müllerová.



Podle VDA by mohly přijít změny s novou evropskou směrnicí o obnovitelných zdrojích energie (RED III), která platí od listopadu 2023. Evropská unie v ní stanovuje cíle pro přechod od energetických zdrojů, jako je elektřina, plyn a paliva, k obnovitelným zdrojům. Členské státy však mají určitou volnost v tom, jak přechod zvládnou a nová nařízení musejí být implementována na národní úrovni do května příštího roku. Svaz doufá, že by šanci po omezení běžných paliv měla i pokročilá biopaliva a syntetická paliva. Například vodík či e-paliva.

Tagesspiegel s agenturou AFP doplňují, že právě pro tento druh paliv chce VDA od německé vlády více pobídek. „Obnovitelná paliva jsou zásadní pro dosažení klimatických cílů v sektoru dopravy,“ píše automobilový svaz.



Server podotýká, že zmiňovaná e-paliva byla dosud velmi drahá a energeticky velmi náročná, a proto nejsou vhodná pro hromadnou výrobu. Je tedy otázkou, v jaké podobě se v kategorii spalovacích vozů, které jsou poháněny výhradně syntetickými palivy, zavede. Kritici tohoto kroku totiž mají tento pohon považovat za vhodný pouze pro lodě a letadla – a vozům na spalovací pohon by v takovém případě trvale „odzvonilo“.

5 let po Německu to stejné zřejmě čeká i Česko

zmiňuje, že „musíme začít v roce 2035 usilovat o to, aby do roku 2050 byly všechny automobily bez emisí CO 2 " a vysvětluje, že „průměrná životnost automobilu je 15 let".



Mnozí lidé se však dobrovolně svých aut na naftu či benzín raději zbaví i dříve, jelikož Evropský parlament píše, že i po roce 2035 ještě bude možné kupovat a prodávat pro ojetá benzinová a naftová auta palivo, avšak „mohou“ se prý „zvýšit celkové náklady na vlastnictví – náklady na palivo, údržbu, nákup a pojištění“.

Pokud lidé nebudou moci nadále jezdit svými auty na naftu či benzín, nabízí se jim – bez ohledu na to, že by jim případně vozy mohly sloužit ještě několik dalších let – pouze zakoupení nového vozu primárně na elektrický pohon. Budou však elektromobily cenově dostupné?

„Využívání vozidel na elektrický pohon je nákladově efektivnější, protože ceny elektřiny jsou v současné době nižší než ceny benzínu a elektromobily vyžadují méně údržby. Po zakoupení jsou tedy celkové náklady na vlastnictví automobilu poháněného bateriemi stejné nebo levnější než u automobilu na benzin nebo naftu. V současné době jsou však elektromobily drahé. Nová pravidla by měla podpořit větší konkurenci a povzbudit výrobce k investicím do výzkumu a inovací, což by mělo snížit pořizovací cenu,“ tvrdí Evropský parlament. Dosud se dle něj taktéž nerozvinul trh s ojetými elektromobily.

