Konec monopolu. Na český trh vstupuje nová společnost, slibuje změnu pravidel pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany, které lidem i firmám pomáhá platit právníky, soudní spory nebo znalecké posudky, bylo dosud v Česku spojené hlavně s jedinou velkou společností. Trhu dominuje pojišťovna D.A.S. právní ochrana. Přestože právní ochranu nabízejí i jiné pojišťovny, jde u nich jen o doplňkovou službu, nikoli o oblast, na kterou by se přímo soustředily a další specializovaný poskytovatel tu chyběl.
Ve středu byl v Praze představen nový projekt, který chce zavedené poměry změnit. Na český trh vstupuje společnost Lexia Legal Protection, která bude spolupracovat s pojišťovnou Colonnade Insurance S.A. , a mění tak status quo.
Pojištění právní ochrany může lidem pomoci ve chvíli, kdy se dostanou i do banálního sporu a podle zakladatelů společnosti Lexia je nejen vhodné, ale přímo nezbytné pro každého. „Máte pojištěné vozidlo, nemovitost, domácnost, máte životní pojištění. Co si budeme povídat, pojištění není nejvíc sexy produkt na trhu. Já si troufám dokonce říct, že nás nezajímá ani v okamžiku, kdy ho sjednáváme. Ale když nás potká těžká životní situace, tak pak se vám setsakramentsky vyplatí,“ řekl CEO a spoluzakladatel společnosti Lexia Zdeněk Santler.
Právní problémy přitom nejsou nijak výjimečné. Z dotazníkového šetření společnosti Lexia zároveň vyplývá, že během posledních tří let potřebovalo právní služby 64 % respondentů a 70 % z nich považuje řešení sporů za složité a finančně náročné.
Právní pomoc totiž zpravidla není levnou záležitostí. Běžná hodinová sazba advokáta se pohybuje okolo 3000 Kč/h bez DPH a to nejen v Praze. V České republice je podle České advokátní komory zhruba 13 400 advokátů a pro běžného člověka není jednoduché se v široké nabídce vyznat.
Je důvodné předpokládat, že mnoha Čechům připadá zbytečné platit za produkt, u kterého není jisté, že ho vůbec kdy využijí. Zakladatelé společnosti Lexia se změnu pohledů Čechů na právní ochranu pokusí změnit. Podle nich lidé často berou pojistky jako něco, co je zbytečné, a to i ve chvíli, kdy smlouvu o pojištění uzavírají. Všechno až do doby, než přijde problém. Právě v tu chvíli se ale podle nich ukáže, jak velký smysl podobná ochrana má. „Naše základní motto je, že tu jsme od toho, abychom lidem šetřili nervy, čas i peníze,“ uvedli zakladatelé společnosti.
Společnost chce podle svých zakladatelů rychle posílit pozici na českém trhu a stát se jedničkou na trhu. V plánu je také expanze do zahraničí, první na řadě má být už letos na podzim Slovensko. Do pěti let chce firma působit i v dalších zemích střední a východní Evropy, například v Polsku nebo Maďarsku.
„Možná to zní velkohubě, ale když si srovnáte parametry toho, jakou službu klientům v České republice budeme nabízet, tak seznáte, že naše právní ochrana má nejen nejlepší parametry v České republice, ale i v celém regionu střední a východní Evropy,“ uvedl spoluzakladatel Roman Flek s tím, že kvalita jejich produktu si nezadá s tím, na co jsou zvyklí klienti na západě.
Pojištění společnosti Lexia počítá s limitem plnění až 2,5 milionu korun na jeden případ, na českém trhu jde o nadstandardní částku. Prozatímní hranice na trhu nepřesáhla výši milionu korun.
A na co by člověk potřeboval částku 2,5 milionu korun? Podle Romana Fleka se takový limit může hodit ve chvíli, kdy se spor týká majetku s vysokou hodnotou, například nemovitosti. Příkladně uvedl situaci, kdy by člověk koupil byt v Praze v hodnotě kolem 20 milionů korun, následně se rozhodl od smlouvy odstoupit a spor by skončil u soudu. Jen soudní poplatek v takovém případě činí 5 %, přibližně milion korun. K tomu se připočítává odměna advokáta a další náklady mohou vzniknout při odvolání nebo v případě prohry, kdy je nutné hradit i právní zastoupení protistrany. A tyhle všechny náklady by pokrylo právě pojištění právní ochrany.
„Naše služba lidem umožňuje dojít ke spravedlnosti. Neříkáme, že vždycky spor vyhrajeme. Ale už jen ten pocit, že jsme společně zabojovali nebo dojdeme k smíru, je klíčový,“ dodává Zdeněk Santler.
Společnost Lexia i pro případy, kdy se člověk chce jen poradit, co dál dělat, nabízí linku právní pomoci, která funguje 24/7. Klienti mají mít k dispozici také takzvanou All-Risk garanci, která znamená pomoc ve všech situacích, které nejsou z pojištění výslovně vyloučené, a u složitějších sporů i externí advokáty a specialisty v Česku i v zahraničí.
„Zaplatíme náklady na advokáty, soudní poplatky i znalecké posudky. Při problémech v zahraničí zaplatíme náklady na překlad a v případě, že se záležitost prohraje, tak zaplatíme i ty náklady protistrany. I klidně před Nejvyšším soudem, když na to přijde,“ uvedl Roman Flek.
Roman Flek před novináři na tiskové konferenci v Občanské plovárně zmínil, že každá pojistná smlouva by měla být co nejvíce srozumitelná a mít co nejméně pastí a výluk. Společnost proto nastavila své podmínky tak, aby klient dostal pomoc i v situacích, které bývají v pojistkách často vyloučené. I u hlavních výluk má pojištění počítat alespoň s částečným plněním, minimálně ve výši 50 tisíc korun na řešení problému.
