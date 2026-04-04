Konec nadějí na příměří. Írán odmítl plán, boje sílí

04.04.2026 18:07 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Snahy o zprostředkování příměří mezi USA, Izraelem a Íránem se dostaly do slepé uličky. Válka, která vypukla 28. února izraelsko-americkými útoky na íránské cíle, vstupuje do šestého týdne a zatím nic nenaznačuje, že by se blížilo její brzké ukončení.

Foto: CENTCOM, X
Popisek: Americká operace Epic Fury v Íránu

Írán oficiálně odmítl americký mírový plán a nehodlá se zúčastnit avizovaných schůzek v Islámábádu, které měly zprostředkovat Pákistán, Turecko a Egypt. Katar navíc odmítl roli hlavního prostředníka, což situaci ještě více komplikuje. 

Íránský prezident Masúd Pezeškiján zpochybnil upřímnost USA v diplomatických záležitostech. Washington obvinil z pokrytectví a požádal svět, aby posoudil, „která strana se zapojuje do dialogu a vyjednávání a která do terorismu“.

Americký prezident Donald Trump ve svém středečním projevu prohlásil, že USA „se blíží k dosažení strategických cílů“ a válka by mohla skončit během dvou až tří týdnů, případně do 11. dubna. Hovořil o pokračujících nepřímých jednáních, zároveň však hrozil dalšími údery, včetně bombardování íránské infrastruktury.

„Během příštích dvou až tří týdnů je vrátíme zpět do doby kamenné, kam patří,“ řekl šéf Bílého domu.

Hrozby hodlá naplnit, pokud Írán neotevře Hormuzský průliv pro mezinárodní dopravu. Íránská strana žádosti o příměří opakovaně označuje za „nepodložené“ a trvá na okamžitém zastavení všech útoků, uhrazení škod, uznání suverenity nad Hormuzským průlivem a zrušení sankcí.

V posledních hodinách došlo k další eskalaci. Írán sestřelil dva americké bojové letouny, přičemž jeden člen posádky je stále pohřešován a probíhá záchranná operace. Íránské státní médium Fars informovalo o odmítnutí 48hodinového příměří navrženého USA. Ropa na světových trzích opět výrazně zdražila, nejistota kolem Hormuzského průlivu a pokračujících úderů narušuje globální dodávky energie.

Zatímco Trumpova administrativa mluví o „blízkém vítězství“, íránští představitelé včetně prezidenta Masúda Pezeškijána obviňují Washington z pokrytectví a apelují na mezinárodní společenství, aby nebylo neutrální vůči „válečným zločinům“.

Izrael údajně odhaduje, že válka bude pokračovat další dva týdny, americké tajné služby se domnívají, že Írán pravděpodobně neotevře Hormuzský průliv. Situace zůstává napjatá a žádné nové kolo jednání zatím není v dohledu.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

To si teda Trump naběhl. Židle si ho osedlali, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseSaturn , 04.04.2026 21:11:24
Tak z normálnosti proti neziskovkam, woke, libtardům , věnovat se vlastním problémům se Trump změnil na neocona a izraelského poskoka. Jako ...... už vyhrožuje Íránu. Přitom prohrává USA jako ta už trapná Ukrajina. A právem dostanou přes rypák jak Ukrajina tak USA poskok Izraele. Ten Izrael bude obklopen že všech stran opravdu naštvanými sousedy. Saúdská Arábie a spol. Vedení je na straně Izraele, ale dole lid je určitě na sto procent proti Izraeli. Nechápu, že se nikdo moc neozve proti této agresi, Záchod mě nepřekvapuje ten je pokrytecký už v základu.

|  5 |  0

