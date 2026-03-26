Konec socialismu. Severní Korea si přejmenovala ústavu

26.03.2026 13:31 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Severokorejské Nejvyšší lidové shromáždění přejmenovalo ústavu. Z jejího titulu zmizelo slovo „socialistická“. Vůdce Kim Čong-un současně oznámil změny v uspořádání bezpečnostních složek státu. Snaží se tak zřejmě přetvořit image země na mezinárodní scéně.

Foto: repro youtube, tan
Popisek: Kim Čong-un

Severní Korea provedla významné změny v ústavním uspořádání. Během prvního zasedání 15. Nejvyššího lidového shromáždění, které se konalo v pondělí 23. března, poslanci schválili úpravu názvu ústavy. Dosavadní Socialistická ústava Korejské lidově demokratické republiky se přejmenovala na Ústavu Korejské lidově demokratické republiky. Slovo „socialismus“ tak zmizelo z oficiálního titulu dokumentu, který platí od roku 1972, kdy ho zavedl zakladatel státu Kim Ir-sen. 

Tento krok podle analytiků signalizuje, že Pchjongjang se snaží distancovat od socialismu a prezentovat se jako běžný suverénní stát. Hong Min, expert z Korejského institutu pro národní sjednocení, upozornil, že Severní Korea byla dosud jedinou zemí na světě, jejíž ústava obsahovala termín „socialismus“ přímo v názvu. Nová formulace by podle něj mohla usnadnit rozšiřování diplomatických vztahů s dalšími zeměmi bez ideologických bariér.

Severní Korea nově bude mít policii

Vůdce Kim Čong-un změny oznámil ve svém projevu na zasedání. Současně představil plán na zavedení nového policejního systému. Kim poznamenal, že cílem tohoto kroku je „dále upevnit a rozvíjet právní a sociální systémy modernizací právních předpisů a zavedením efektivnějších a praktičtějších organizačních systémů, které zaručí národní bezpečnost a sociální stabilitu“.

Policejní systém označil za „nezbytný“ pro fungování státu a zdůraznil potřebu posunout udržování veřejného pořádku na vyšší úroveň.

Fotogalerie: - Ve sněmovně o důchodech

Ve sněmovně se poslanci obviňovali z okrádání důch...
Ve sněmovně se poslanci obviňovali z okrádání důch...
Ve sněmovně se poslanci obviňovali z okrádání důch...
Ve sněmovně se poslanci obviňovali z okrádání důch...
Ve sněmovně se poslanci obviňovali z okrádání důch...
Ve sněmovně se poslanci obviňovali z okrádání důch...

Zavedení systému bude formálně projednáno na některém z příštích zasedání shromáždění.

Kim Čong-un zdůraznil, že pojem „policie“ není sám o sobě negativní a že specializovaný systém pro udržování veřejného pořádku na vyšší úrovni je přirozený a užitečný. Tímto prohlášením se zjevně snažil zmírnit případné obavy obyvatel, protože v severokorejském kontextu byl termín policie tradičně spojován se západním světem. Nový systém by měl také jasněji vymezit kompetence mezi stávajícími bezpečnostními složkami a umožnit lepší spolupráci s policejními orgány v zahraničí.

Změny na ministerstvech i v bezpečnostních složkách

V souvislosti s reformami přejmenovala Severní Korea Ministerstvo státní bezpečnosti na Ministerstvo státních informací. Tato změna má podle pozorovatelů posílit image moderní a profesionální zpravodajské služby srovnatelné s obdobnými institucemi v jiných zemích, podobné americké Ústřední zpravodajské službě (CIA) nebo jihokorejské Národní zpravodajské službě (NIS).

Fotogalerie: - Na chvilku na Letnou

Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...

Historicky v Severní Koreji vykonávaly policejní a bezpečnostní funkce především Ministerstvo státní bezpečnosti, zaměřené na politickou kontrolu a ochranu vůdce, dále Ministerstvo sociálního zabezpečení, které dohlíží na veřejný pořádek, a síly sociálního zabezpečení. Očekává se, že nový policejní systém přinese změny v strukturách a rolích těchto institucí. Ministerstvo sociálního zabezpečení by mohlo být přeměněno na policejní orgán. Síly sociálního zabezpečení se mají přetransformovat na policejní sbory.

Změny potvrdily oficiální severokorejské zdroje včetně listu Rodong Sinmun a agentury KCNA. Shodně o nich informovaly i zahraniční agentury, například jihokorejská Yonhap nebo ruská TASS. Podle expertů jde o další krok v Kim Čong-unově snaze přetvořit image země na mezinárodní scéně a posílit její pozici běžného, „normálního“ státu.

Psali jsme:

Cestovatel Lukašenko. Chystá se do Severní Koreje, ale zájem má prý i Bílý dům
Potvrzení Severokorejci v Kursku. Gerasimov jim děkoval
Přitlačil. Toto přesně Putin sdělil v Severní Koreji
Donbas by mohli pomoci obnovit dělníci z KLDR, zmínil ruský velvyslanec

 

Jan Jakob byl položen dotaz

Zahraniční politika vlády

Podle vás nás vláda táhne na východ, ale objektivně vzato, nemyslíte, že se minimálně ministr zahraničí staví prokazatelně na stranu Ukrajiny a třeba jeho projev v OSN byl fakt povedený? Upřímně si ani nemyslím, že by Babiš chtěl na východ, už jen kvůli sobě. Ale je fakt, že ta zahraniční politika t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Ostuda pro opozici. „Ruské drony“ byly z Ukrajiny

14:25 Ostuda pro opozici. „Ruské drony“ byly z Ukrajiny

Estonsko a Lotyšsko řeší incidenty s bezpilotními letouny, které narušily jejich vzdušný prostor běh…