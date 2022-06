Konec spalovacích motorů. Brusel rozhodl a v ČR je bouře. Vážné. Padne EU? I ve Fialově ODS je poplach

Schválený návrh počítá s tím, že od roku 2035 by skončil prodej nových osobních a lehkých užitkových aut se spalovacími motory. Opatření se má týkat jen nových vozů, lidé by nadále měli mít možnost používat starší vozidla se spalovacími motory i si taková auta na trhu s ojetinami dál kupovat. Europoslanci dnes hlasovali o pozici EP k návrhu Evropské komise (EK). Následovat bude posléze jednání zástupců EP a EK se zástupci Rady EU, tedy členských zemí, takzvaný trialog. Výsledný kompromis bude znovu potvrzovat Evropský parlament i Rada.

„Podle mě se zelení aktivisté zbláznili. Nemá to nic společného s logikou a se zdravým rozumem. Tlak na čím dál rychlejší snižování CO2 je nenormální. Europarlament vrátil zpět do výborů návrh na zpoplatnění emisí z vytápění budov a dopravy, které mají být klíčovou součástí klimatického balíčku. Ano, zakážeme spalovací motory... Hlavně, že prošla výjimka pro Ferrari,“ podivoval se europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Je to pokrytecký návrh. Jednak v roce 2035 nebudeme mít dostatek čisté elektřiny a zároveň nás tento návrh vlastně vnáší do rukou Číny. Premiér Fiala před volbami sliboval, že to nedovolí, ale praxe teď ukázala nejednotnost pětikoalice, protože někteří vládní europoslanci pro zákaz hlasovali,“ povšiml si europoslanec za hnutí ANO Ondřej Knotek.

„Čekal jsem to. Těch „chytráků“ je prostě víc. Jsem si jist, že to budou muset do dvou let odpískat,“ předpověděl Ivan David, europoslanec za SPD.

„Postupné snižování emisí skleníkových plynů se týká všech sektorů, včetně automobilové dopravy. Smyslem je řešit závislost na fosilních palivech a dopady klimatické změny, jako jsou sucha nebo povodně. Toto opatření je navíc uděláno tak, aby řešilo nová auta, nedotklo se ojetin a obchodu s nimi,“ vysvětlil Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské pirátské strany.

„Na výrobu elektromobilů přecházejí všechny automobilky světa. Nejen v Evropě, ale i v USA a především v Číně, která chce být v elektromobilitě světovým lídrem. Většina automobilek tak sama přestane vyrábět auta se spalovacími motory ne v roce 2035, ale již v roce 2030. Mnohé automobilky jako například Mercedes či Ford dokonce na vládách zákaz spalovacích motorů požadují. Česká republika by proto měla přestat bojovat jako Sancho Panza proti větrným mlýnům (zákazům spalovacích motorů) a místo toho vynaložit svoji energii na co nejrychlejší výstavbu dobíjejících zařízení. Jinak nám, jako často v minulosti, opět ujede technologický a rozvojový vlak,“ konstatoval Libor Rouček, bývalý europoslanec za ČSSD, kdy byl i místopředsedou Evropského parlamentu.

„Zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory po roce 2035 fakticky znamená konec éry dostupných aut nejen pro nízkopříjmové vrstvy obyvatel, ale dokonce i pro střední třídu. Z aut se stane luxusní zboží výlučně pro nejbohatší vrstvy. A co s tím? Dokud lidé nepřestanou volit do politiky zelené fanatiky všech politických barev, tak se nedá dělat nic. Prostě, koho si lidé zvolili, toho tam mají. A nemám na mysli jen europoslance!“ uvedl Ivo Strejček z Institutu Václava Klause, bývalý europoslanec za ODS.

„Těžko dnes předvídat, co bude za 13 let. Na změny se především musí mít možnost připravit výrobci aut. Není možné přijmout definitivní rozhodnutí, dokud není garantováno, že technologie zajistí sociálně únosnou cenu aut. Politici by dnes měli řešit především energetickou krizi a zdražování. To je dnes problém číslo jedna,“ je přesvědčen Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Všichni to rčení známe: „Kde je blb, tam je nebezpečno.“ A v Bruselu je takových blbů plný dům. Jediné, jak se na podobnou koncentrovanou idiocii dá reagovat, je: „Bič a pryč!“ Pryč z EU. Dříve než bude pozdě,“ zdůraznil Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

„Je to další hřebíček do rakve evropské ekonomiky. Konkurenceschopnost zemí, kde se tak zásadní věci jako je mobilita kladou neustále do cesty překážky, bude zákonitě padat k zemi, především ve prospěch Číny. Nikdo příčetný si nemůže myslet, že během třinácti let může elektromobilita nahradit současné dopravní prostředky. Osobní automobilová doprava se stane pro valnou část obyvatel nedostupnou. Bude to luxus pro horních deset tisíc a pro mocné politické elity. Co s tím? Jednoduchá odpověď je czexit. Na druhou stranu, můžeme se utěšovat, že třináct let je dlouhá doba, a takto vzdálené cíle jsou něco, co se stejně nesplní. Obávám se ale, že pokud jde o ničení životů milionů obyvatel evropských zemí, bude bruselská politická aristokracie tentokrát velmi důsledná a cílevědomá,“ obává se Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Zdá se, že europoslanci nevyslyšeli názory moudrých odborníků (například pan profesor Koch a mnoho dalších, kteří jim poslali velmi prozíravý dopis), ani hlas zdravého rozumu. Na jedné straně je očekávání a přání, často v kombinaci s neznalostí. Na druhé straně realita a znalost problematiky v souvislostech. Podle mě je to rozhodnutí dlouhodobě devastující, nejen pro automobilový průmysl, ale i pro ekonomiku a životní prostředí. A pochopitelně i pro občany dotčených států,“ myslí si Stanislav Berkovec, poslanec hnutí ANO.

„Nesouhlasím z následujících důvodů: 1. Eurozóna (země EU) je poměrně malou částí této planety, tímto nařízením, které nebude platit všude, sama sebe jen poškodí. Praktiky, že se mimo EU auta vyrobí, prodají a pak přeprodají do EU jako již nenová, budou jen kvést. 2. Ochrana životního prostředí takovýmto způsobem jen v malé části světa povede směrem k chudobě v zemích EU a směrem k prosperitě tam, kde to nezavedou a životní prostředí v potřebné míře to neochrání. 3. Úsilí musí být vyvinuto k nasměrování tímto směrem ekonomicky, nikoliv direktivním nařízením, tj. násilně a ekonomicky nesmyslně. 4. V současné energetické krizi europoslanci jen potvrdili svoji izolovanost od problémů světa ve svém životě v ultrabohaté europoslanecké bublině. Nemyslím si, že jejich usnesení bude v roce 2035 naplněno, napsal senátor Michael Canov (SLK), místopředseda ústavně právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy.

„Idiot zůstane idiotem, ať třeba sedí v europarlamentu. Fyzikální zákony jsou neúprosné a tvářit se, že pro nás neexistují, může opravdu jen idiot. Elektromobilita je již dnes mrtvá a už mnoho odborníků našlo odvahu postavit se proti, i když riskují dehonestující kampaň. Pokud budou v EP pokračovat tímto stylem, bude brzo mezi lidmi Evropská unie sprosté slovo,“ domnívá se Leo Luzar, v letech 2014 až 2021 poslanec a donedávna i místopředseda KSČM.

„Debilita. Hloupé ideologicky motivované rozhodnutí. Naštěstí k tomu nedojde. Auta se spalovacími motory budeme používat dále. Takže klídek,“ uklidňoval senátor Tomáš Jirsa (ODS), místopředseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, starosta Hluboké nad Vltavou. „Už jsem si říkal ráno u zpráv, že si musím koupit v roce 2034 na „stará kolena“ poslední auto! Já už chci dožít na spalovacích motorech,“ prozradil senátor Jaroslav Zeman (senátorský klub ODS, člen SLK), starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Můžeme maximálně blahopřát ostatním výrobcům a ostatním kontinentům, že zůstali normální,“ řekl Vít Vomáčka, poslanec ODS a starosta Kravař na Českolipsku. „Další krok EU na cestě k bezvýznamnosti v ekonomickém uspořádání světa,“ konstatoval Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Je to problém a ukvapené rozhodnutí v době, kdy nové technologie, které by měly nahradit spalovací motory, ještě neexistují nebo jsou ve stádiu vývoje. Elektromobily v současné podobě a kapacitě baterií nejsou plnohodnotná náhrada. Nezbývá, než se nyní bránit na národní úrovni členských zemí EU a nenechat tento paskvil v našich parlamentech schválit,“ poradil senátor Patrik Kunčar (KDU-ČL), místopředseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

„Podobná stachanovská hnutí ekobaronů jen vytvářejí Potěmkinovy vesničky. Je to směr EU pro bohaté. Navíc vůbec neřeší obrovské kapacity pro výboru elektřiny. Svět se musí bavit tím, jak se EU žene do velkých problémů, za které zaplatí naprostá většina nízkopříjmových občanů. Povede to k dalšímu rozevírání nůžek mezi bohatými a těmi ostatními,“ domnívá se Zdeněk Škromach, bývalý 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, který byl také místopředsedou Senátu a ČSSD.

„Nejen europoslanci, ale i naši poslanci by se již konečně měli probrat a začít řešit situaci, do které se dostává většina obyvatel EU. Namísto zmírnění Green Dealu v současné těžké situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině se tito lidé tváří, jakoby neviděli a neslyšeli. Toto rozhodnutí by velmi citelně zasáhlo především Českou republiku, jejíž ekonomika je navázána na automobilový průmysl. Když ale vidím počínání europoslanců, zůstávám zatím relativně klidný - pokud budou ve svých krocích pokračovat, EU se rozpadne mnohem dříve, než v roce 2035. Pak už nezbývá než doufat, že národní vlády si budou věci řešit po svém. A nezbývá mi než věřit, že i naše další vlády budou sestaveny i z ekonomických odborníků, nikoliv pouze z učitelů, absolventů obskurních soukromých vysokých škol a lidí, kteří v životě kromě tlachání na schůzích nic nedokázali,“ objasnil ekonom Petr Machovský, který byl garantem Trikolory pro obchod a průmysl.

„Bude to návrat o sto let zpátky. Do doby, kdy se - dvojnásob v kontinentální Evropě - na vlastní osobní auto zmohla jen horní příjmová a majetková patra. Ti z nižších sociálních poschodí, tedy i drtivá většina dnešních středních vrstev, je budou moci jen tu a tam „sdílet“. Pouze za předpokladu, že na ně předivo všudypřítomného šmírování nepráskne žádné „prohřešky“ vůči kánonům a mantrám, diktovaným dnešní vrchností. Sociologie, která se nenechá zkorumpovat, operuje s pojmem „refeudalizace“ už řadu let. Leckdo to měl za čerty, namalované na zdi. Dnes už tu děsivou zpátečku nevidí jen bílá hůl,“ sdělil Josef Skála, kandidát KSČM na prezidenta,

„Dostupný elektromobil je mýtus. Auto bude výsadou bohatých, na elektromobil nebude mít ani střední třída. Zázračná baterie s dlouhou životností, dojezdem srovnatelným s moderním spalovacím motorem existuje pouze v teorii. Neodmítám ale elektromobilitu jako takovou. Ať se prosadí bez regulací, ve volnotržním prostředí. Jsem přesvědčený, že lidé pohybující se po městě mohou mít kompaktní vůz na baterii nebo elektrický skútr, motorku. Jak bych to uzavřel? Investice přesahující milion korun za základní elektromobil je pro řadu rodin jak z jiného vesmíru. Europoslanci by si měli uvědomit, že ne každý má jejich plat. Nemluvě o tom nejpodstatnějším, jak plánují v Evropě vylobbovat stovky miliard korun na transformaci českého autolandu. Nic takového se neděje. Čeká nás náraz do zdi!“ upozornil Alexander Bellu, bývalý starosta Prahy 3, zastupitel hlavního města Prahy, expert ODS na digitální společnost a e-government.