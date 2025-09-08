Konec vojenské podpory Ukrajině, avizoval Babiš. Lipavský promluvil o tonoucím

Andrej Babiš médiím jasně řekl: „Nebudeme dodávat zbraně do Ukrajiny. Pokud má, tak NATO, my ne,“ uvedl. Zastavil by prý posílání dodávek zbraní na Ukrajinu, a pokud by se vrátil k moci, rovněž by jeho vláda zastavila tzv. muniční iniciativu, kterou Česká republika rozjela s cílem zajistit pro Kyjev munici ze zemí mimo EU.
Šéf české diplomacie Jan Lipavský na výrok bývalého premiéra reagoval velmi kriticky: „Je to asi, jako kdyby topícímu člověku nepodal kruh, ale řekl, že mu do té vody pomůže dát hlavu hlouběji,“ řekl ve vyjádření pro CNN Prima NEWS.
Lipavský zdůraznil, že návrhy hnutí ANO by nejen ohrozily Ukrajinu, ale i důvěryhodnost Česka v rámci spojenců. „Ze strany Andreje Babiše je to úplný nesmysl,“ dodal ministr.
Ministr také odmítl možnost, že by se v dohledné době znovu sešel se zástupci hnutí ANO, aby jednali o zahraniční a bezpečnostní politice. „Neplánuji nějakou další schůzku. Myslím si, že jaro tohoto roku ukázalo, kam pokusy o věcná jednání ohledně nalezení konsenzu na bezpečnosti České republiky vedou. Pan premiér Fiala si s Andrejem Babišem vyměňovali různé vzkazy a dopisy a Andrej Babiš prostě odmítl na ty schůzky dorazit. Ať už to bylo zaštítěno prezidentem, nebo ať už to byla iniciativa vládních stran,“ uvedl ministr.
Podle něj Babiš dává jasný signál, že nemá zájem nacházet shodu, pokud kritizuje navyšování výdajů na obranu nebo významné zbrojní zakázky, ukazuje to, že konsenzus nehledá.
Jan Lipavský zároveň upozornil, že Česká republika dál vede rozhovory se zahraničními partnery ohledně financování muniční iniciativy. „Přece jen od momentu, kdy se objeví dárcovské peníze, celé se to zprocesuje a dotáhne do konce, tak to nějaký čas trvá, aby Ukrajina měla zajištěnou zásobu,“ dodal ministr zahraničí.
