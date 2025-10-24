Ten miliardový byznys se jim rozpadne. O to hrají. Rajchl k Fialovi a Ukrajině

V prvním části rozhovoru Jindřich Rajchl hovořil o své účasti v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce, který moderátor nakonec ukončil předčasně. Popsal v něm přesně, co se ve studiu odehrálo a jak celá situace probíhala z jeho pohledu. Nyní přinášíme druhou část rozhovoru, ve které se zaměřuje na zahraniční politiku České republiky a aktuální dění na mezinárodní scéně.
Americký prezident Donald Trump se měl podruhé setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jako místo konání se zmiňovala Budapešť, tedy členský stát Evropské unie, což vzbudilo ostrou kritiku. Ozývaly se hlasy z EU, že by se tomuto setkání mohlo dát nějak zabránit. Z Bílého domu však nakonec zaznělo, že žádné setkání prezidentů se v brzké době konat nebude.
Setkání Trumpa s Putinem je debaklem pro EU i českou vládu
K původně připravovanému summitu Jindřich Rajchl podotýká. „Už jenom to, že bylo oznámeno, že Vladimír Putin a Donald Trump se sejdou – a to v Budapešti – je totální debakl všech chciválků a celé Evropské unie, včetně naší pětikoalice. Totální debakl,“ říká.
Podle něj se tím potvrzuje, že měli pravdu ti, kteří od počátku prosazovali diplomatické řešení místo eskalace. „V tuto chvíli se jasně ukazuje, že ti, kteří od začátku říkali, že je potřeba si sednout za stůl a nechrastit tady válečnými řetězy a nevyhrožovat Rusku něčím, co stejně je nerealistické, prostě měli pravdu,“ konstatuje Rajchl.
Pomoc Ukrajině přinesla jen zkázu a rozvrat
Rajchl zdůrazňuje, že podle něj je třeba dívat se na reálné výsledky, nikoli na politické proklamace. Touto optikou hodnotí výsledky pomoci Ukrajině: „Když se neustále bavíme o té pomoci Ukrajině – co ta pomoc Ukrajině přinesla? Jaký je výsledek té pomoci Ukrajině? Přes milion mrtvých Ukrajinců, přes 70 % všech oblastí Doněcké, Luhanské, Záporožské, Chersonské pod kontrolou Ruska. Miliony Ukrajinců pryč z Ukrajiny, rozvrácená země, rozprodaná půda – a mohl bych pokračovat. Totální devastace Ukrajiny. To jsme jim pomohli,“ dodává poslanec s notnou dávkou ironie.
V tomto kontextu se vrací ke kořenům eskalace konfliktu a propojení politiky se sponzory: „Měl se akceptovat návrh v Istanbulu v dubnu 2022, který byl zrušen jenom díky Borisovi Johnsonovi. The Guardian teď publikoval článek, že za tím stál Christopher Harborne, dal Borisi Johnsonovi historicky největší dar miliony liber. Harborne je akcionářem ve zbrojařských firmách, které dodávají zbraně na Ukrajinu. Pan Harborne byl s Borisem Johnsonem na Ukrajině, dokonce tam letěli do Polska soukromým tryskáčem Harborna, pak teprve jeli společně vlakem na Ukrajinu.
Tady vidíte, že ten, kdo chtěl válku, byla Evropa — a kdyby se tenkrát akceptoval ten mír, který byl na stole, a všichni nám tady křičeli, že s agresorem se nevyjednává, a křičí dodnes, že musíme Rusko vytlačit za jeho hranice — tak ti lidé prostě nesou odpovědnost za absolutní devastaci Ukrajiny,” říká předseda strany PRO.
Důsledky neuzavřeného míru nese celá Evropa, včetně České republiky. „Kdyby se tehdy dojednal mír, neměli bychom tu 350 tisíc nebo kolik migrantů,“ říká. „Ti lidé zatěžují naše systémy a všichni to vidí – zvyšují kriminalitu a podobně,“ pokračuje. Podle něj je dnešní situace jasným důkazem, že politika sázející na pokračování války selhala. „Máme jasný důkaz toho, že ti, co vsadili na válečnou kartu, prohráli,“ říká Jindřich Rajchl.
Orbán uštědřil Evropě lekci z diplomacie
Současná geopolitická situace potvrzuje i rostoucí význam maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho postojů. „V tuto chvíli se ukazuje, že Viktor Orbán je králem evropské politiky,“ říká Rajchl. Podle něj není volba Budapešti jako místa setkání Trumpa s Putinem náhodná. „Ta volba Budapešti není náhodná ani trošku. Orbán ukázal mistrovství v diplomacii. Ukázal, že je schopen se bavit s Putinem, s Trumpem, se Si Ťin-pchingem, se všemi,“ dodává Rajchl. „A to je přece to, jak se dělá diplomacie. On nám uštědřil takovou lekci, všem, že teď můžeme jen závistivě koukat na to, co dokázal,“ podotýká nově zvolený poslanec za SPD.
„Jsem velmi rád, že Evropská unie byla z tohoto vývoje takto vyděšená,“ poznamenává. „Dokonce Ursula von der Leyenová vyzývala Maďary, aby zatkli Vladimíra Putina. Ta ženská. to už je kabaret. Teď úplně odhalili tváře. Je vidět, kdo chce mír a kdo chce válku,“ říká Rajchl. „Mír chce přece ten, kdo si chce sednout k tomu stolu. Mír chce Putin, Trump, Orbán, a už i Zelenskyj, který si ve Washingtonu poslechl, jak to bude, protože mu to tam Trump nadiktoval,“ dodává.
„A kdo nechce mír? Evropská unie,“ pokračuje Rajchl a rozhodí rukama: „Vyslovme to nahlas – Evropská unie se ze všech sil snaží zmařit mírová jednání, která mohou přinést konec utrpení a krveprolití na Ukrajině. To je instituce, která má Nobelovu cenu míru? Tak to tleskám. To tleskám,“ pozastavuje se Rajchl.
O míru nelze jednat bez druhé strany
Od některých představitelů stran končícího vládního koalice však zaznívá, že s „agresorem Vladimirem Putinem“ se nevyjednává. Objevují se i ostré výroky směrem k Donaldu Trumpovi, který je některými politiky vládní koalice označován za zločince či Putinova spojence, protože se s ním chtěl setkat a údajně přiměl Volodymyra Zelenského, aby přijal zmírněné ruské podmínky. O reálném řešení na ukončení války se však podle Rajchla nemluví. „Oni přece nemohou říct, že chtějí pokračování války, i když ji chtějí. To nemohou říct,“ vysvětluje Rajchl. „Tohle je vyjednávací taktika, která je stará jako lidstvo samo. Pokud něco nemůžete říct – že chcete válku – tak musíte říct, že chcete mír, ale v podstatě položit na stůl podmínky, které jsou neakceptovatelné.“ dodává.
Rajchl upozorňuje na nelogičnost přístupu, kdy část politiků odmítá jakýkoli dialog s Ruskem. „Pokud chcete jednat o míru, tak musíte jednat s druhou stranou. Když řeknou, že s Putinem nejednáme, tak s kým budeme jednat? Budeme jednat o míru a bude tam chybět jedna strana z té války?“ ptá se Rajchl s tím, že takový přístup jednoduše nechápe.
„Mluví o spravedlivém míru pro Ukrajinu. Co to je ten spravedlivý mír pro Ukrajinu? Nevím, co to je. Netuším. Že se Rusko stáhne z jejího území? To se ale nestane. O to se vůbec nemusíme scházet a o míru se bavit. Oni vlastně dávají na stůl podmínky, o kterých dopředu vědí, že jsou neakceptovatelné. Reálně o tom nechtějí jednat,“ upozorňuje Jindřich Rajchl na taktiky a strategii těch, kdo mír na Ukrajině nechtějí.
Není v našich silách porazit Rusko
Jindřich Rajchl důrazně připomíná, že pokud obě strany skutečně chtějí mír, musejí se podívat na situaci racionálně. „Pokud zúčastněné strany chtějí mír, musí najít realistické podmínky mírové dohody,“ říká Rajchl. Zároveň ale upozorňuje, že pokračování války nedává smysl. „Říkám, že není v našich silách porazit vojensky Rusko. Není. A tvrdí to každý vojenský expert, který má něco v hlavě a nebude vám vyprávět pohádky,“ vysvětluje.
„A jestli chceme tu válku zastavit, tak ji prostě musíme zastavit co nejdřív – za podmínek, které budou akceptovatelné. Možná nebudou spravedlivé, nebudou příjemné, nebudou ničím, nad čím budeme tleskat. Ale ve finále toho bychom měli tleskat tomu, že tam konečně zastavíme umírání lidí. Tam každý den zemře přes tisíc lidí,“ zdůrazňuje Rajchl.
Zmiňuje dilema, které podle něj stojí za rozhodnutím o konci války: „Tam proti sobě stojí dvě hodnoty — lidské životy a územní celistvost Ukrajiny. Tyto dvě hodnoty si navzájem odporují; pokud chcete jednu, musíte obětovat tu druhou, takže si musíme nejprve vybrat, co je pro nás důležitější,“ uvádí Rajchl a dodává: „Pokud dáme prioritu územní celistvosti, chci slyšet, kolik ještě lidských životů budeme muset obětovat — milion, dva miliony, pět milionů? A pokud dáme přednost záchraně lidských životů, pak musíme počítat s obětováním části území,“ říká s tím, že Ukrajinci sami už často dávají přednost záchraně životů a jsou připraveni akceptovat ztrátu části území, aby válka skončila.
Podle Jindřicha Rajchla už evropské elity po svém zapojení do konfliktu ztratily jakýkoli vliv a respekt. „Trump je bere za kašpary. Nemohu použít jiný výraz. On Ursulu von der Leyenovou a Kaju Kallas bere za kašpary, za někoho, s kým se absolutně odmítá bavit, kterým bude jenom on říkat, co kde mají podepsat,“ poznamenává Rajchl. „Ostatně ta ponižující návštěva Ursuly von der Leyenové ve Skotsku, kde čekala, až si Donald Trump odehraje svých osmnáct jamek – to je signál toho, co si o ní myslí, jak ji má někde na třetí, čtvrté koleji,“ dodává politik.
Trump i Putin potřebují z jednání odejít jako vítězové
Poslanec Jindřich se zamýšlí nad tím, kdo dnes skutečně drží v rukou karty při řešení ukrajinského konfliktu. „Ta pozice není jednoduchá, zejména pro Donalda Trumpa, ale ani pro Vladimira Putina,“ říká. „Donald Trump by velmi rád ukončil tu válku, ale nemůže odejít z toho jednání jako ten, kdo dá Putinovi všechno, protože to by byla jeho prohra. Vnitropoliticky by byl ve Spojených státech okamžitě označen za slabého prezidenta, který odkýval Putinovi vše. On tam zkrátka musí něco vyjednat,“ vysvětluje Rajchl.
Na druhé straně podle něj stojí ruský prezident Vladimir Putin, jehož přístup je určen především domácí politikou. „Putinovi je úplně jedno, co si myslí Evropská unie, absolutně ho to nezajímá. Jemu záleží na tom, jak jeho postup vnímají lidé v Rusku, jeho okolí a silná armáda, která nechce připustit neúspěch ve vojenském konfliktu s Ukrajinou, kterou považuje ze svého pohledu za trpaslíka. Putin tedy nemůže příliš ustupovat z hlediska své vnitropolitické situace,“ míní Rajchl.
Podle něj budou obě strany muset vyjednávat krok za krokem. „Budou muset jít bod po bodu a doslova chirurgicky vyměňovat jeden centimetr za druhým. Musí velmi podrobně projednat jednotlivé podmínky, aby jeden mohl přijet do Moskvy, druhý do Washingtonu a oba mohli říct: já jsem to vyhrál, já jsem vítěz toho jednání. Nebude to vůbec jednoduché,“ podotýká šéf strany PRO.
Co se týče role ukrajinského prezidenta, Rajchl upozorňuje, že Volodymyr Zelenskyj je v mimořádně závislé pozici. „Zelenskyj nutně potřebuje, aby ho někdo financoval, aby ho někdo držel u moci, protože bez americké a evropské pomoci končí do týdne,“ říká. Evropa podle něj sehrává v tomto směru tragickou roli. „Už při prvním setkání Zelenského s Trumpem v Bílém domě to bylo patrné. Kdyby tehdy pan Starmer nevypsal Zelenskému šek okamžitě na asi 2,7 miliardy liber, Zelenskyj by skončil,“ uvádí Rajchl.
„Zelenskyj hraje o svou politickou budoucnost – konec války je zároveň koncem Zelenského. Nemá šanci na znovuzvolení a všichni to vědí. Potom někdo začne skládat účty. Znamená to, že Zelenskyj teď hraje o svůj život, o každý jeden den. A pokud ho Evropa nebude za každou cenu držet u moci, bude muset akceptovat to, co mu Donald Trump nadiktuje. Jemu nic jiného nezbývá,“ dodává Jindřich Rajchl.
Čas ale podle jeho slov nehraje ve prospěch Kyjeva. „Klíčové je si říct, že čím budeme ta jednání prodlužovat, tím bude pozice Ukrajiny horší,“ říká. „Protože Putin stále získává víc a víc území na Ukrajině,“ dodává.
Z války se stal miliardový byznys
Zároveň tvrdí, že v rámci rusko-ukrajinského konfliktu je motivací Evropské unie obrovský zbrojařský byznys. „Jim se hrozně zalíbilo, že tu mají najednou možnost půjčovat si desítky, stovky miliard na zbrojení. Budou to dávat těm zbrojařským korporacím, a ty jim to pak budou nosit zpátky v těch igelitkách. To je nádherný byznys. To nikde jinde nevymyslíte,“ říká ironicky Rajchl.
A jakákoli snaha přesměrovat tyto peníze na domácí potřeby okamžitě trestá nálepkováním. „Kdokoliv, kdo se proti tomu postaví a řekne, dáme ty peníze radši na důchody, na naše děti, nebo na zdravotnictví a školství, tak ho označí za agenta Putina. Protože prý chce, abychom byli v nebezpečí,“ podotýká.
Vysmívá se i strašení české veřejnosti, které podle něj používá i končící premiér Petr Fiala. „To zastrašování tím, co tady říkal Petr Fiala, že až vyhraje Babiš, tak zavolá Putina a přijedou ruské tanky… nevím, jestli už jedou. Ti lidé, kteří dnes žijí ve strachu a jsou ochotní akceptovat, že Česká republika vezme pětinu všech příjmů a nasype to zbrojařům do kapes, už to nebudou chtít akceptovat, protože se přestanou bát,“ říká, že právě strach udržuje tento systém v chodu. „Ten strach, že se na Ukrajině bojuje za nás, že když padne Ukrajina, přijdou Rusové sem… všechny ty bláboly, pohádky, které tu byly, se najednou zhroutí jako domeček z karet. A celý tenhle luxusní miliardový byznys se rozpadne. A o to se hraje. Oni nechtějí prohrát politicky a už vůbec ne přijít o tenhle nádherný byznys,“ říká.
Vládní strany utrpěly politickou porážku, ale bez neustálého strašení Ruskem by podle Rajchla byl jejich volební výsledek ještě horší, protože skutečná situace v zemi je podle něj katastrofální . „Kdyby oni neměli to strašení Ruskem, tak dostali daleko větší debakl. Těch 92 mandátů mají jen kvůli tématu Ukrajina. Kdyby ho neměli, tak je ti lidé vůbec nejdou volit,“ je si jistý Rajchl. „Ekonomická situace v České republice se totiž nedá označit jinak než slovem tristní. Zhoršuje se životní úroveň drtivé většiny lidí, zhoršuje se bezpečnost, svoboda slova, ceny energií jsou na maximu. O třetinu úspor nás připravili díky rekordní inflaci – a mohl bych pokračovat,“ uzavírá Rajchl.
„Oni v celé kampani neříkali, co tu zařídili pro lidi, co prosadili. Říkali jenom: hlavně nevolte Babiše, Okamuru, Rajchla a Motoristy, protože přijede Putin. Strašili těmi plakáty, že budeme proruští, že vystoupíme z EU a NATO, že se zhroutíme a půjdeme na Východ – a nic jiného neříkali. Spousta lidí na tohle slyšela,“ dodává Jindřich Rajchl.
Závěrem rozhovoru říká, že v případě úspěšného sestavení nové vlády ji čeká obrovské množství úkolů. „Budeme mít práce jak na kostele. Musím říct, že v tuto chvíli je kritický čas,“ zdůrazňuje. Připomíná, že už 15. října měla zasedat Evropská komise, která měla projednávat relokaci migrantů. „Oni oznámili těsně předtím, že to odkládají o několik týdnů. Ale bude to,“ varuje Rajchl.
Druhé klíčové téma podle něj představuje systém ETS 2, tedy rozšíření emisních povolenek na domácnosti a dopravu. „To jestli nezastavíme, tak je konec. Konec,“ uzavírá.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Natálie Brožovská