Rakušan (STAN): Stavíme tým odborníků

24.10.2025 19:05

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novému odbornému týmu STAN

Foto: Repro X
Vít Rakušan

Vytváříme protiváhu Babišově vládě s extremisty. Odborný tým Starostů bude hlídat nebezpečné tendence, které by ohrozily naše demokratické instituce a stabilitu právního státu nebo zasáhly do oblasti lidských práv.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

94%
3%
3%
hlasovalo: 9113 lidí

Co je podle nás v sázce?

  • nezávislost veřejnoprávních médií, které chce nová vláda oslabit a ovládnout
  • fungování neziskového sektoru, který je důležitou součástí občanské společnosti
  • udržitelnost veřejných rozpočtů, pokud by strany vznikající vlády měly splnit všechny svoje předvolební sliby
  • nezávislost a nestrannost policie a justice
  • naše mezinárodní spojenectví a závazky, investice do obranyschopnosti a podpora Ukrajiny

Jako opoziční politici budeme sledovat kroky vznikající vlády, předkládat kvalitní protinávrhy, spojovat opoziční síly a spolupracovat s občanským sektorem a odbornou veřejností. Maximálně využijeme Senátu jako pojistky naší demokracie. Jsme prostě připraveni hájit zájmy naší země i pod vládou populistů.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
autor: PV

