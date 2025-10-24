Rakušan (STAN): Stavíme tým odborníků

Vytváříme protiváhu Babišově vládě s extremisty. Odborný tým Starostů bude hlídat nebezpečné tendence, které by ohrozily naše demokratické instituce a stabilitu právního státu nebo zasáhly do oblasti lidských práv.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Co je podle nás v sázce?
- nezávislost veřejnoprávních médií, které chce nová vláda oslabit a ovládnout
- fungování neziskového sektoru, který je důležitou součástí občanské společnosti
- udržitelnost veřejných rozpočtů, pokud by strany vznikající vlády měly splnit všechny svoje předvolební sliby
- nezávislost a nestrannost policie a justice
- naše mezinárodní spojenectví a závazky, investice do obranyschopnosti a podpora Ukrajiny
Jako opoziční politici budeme sledovat kroky vznikající vlády, předkládat kvalitní protinávrhy, spojovat opoziční síly a spolupracovat s občanským sektorem a odbornou veřejností. Maximálně využijeme Senátu jako pojistky naší demokracie. Jsme prostě připraveni hájit zájmy naší země i pod vládou populistů.
Mgr. Vít Rakušan
