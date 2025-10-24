Ministr Ženíšek: Otevřená věda součástí moderního výzkumného prostředí

24.10.2025 20:07 | Monitoring

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se zabývala problematikou Otevřené vědy.

Ministr Ženíšek: Otevřená věda součástí moderního výzkumného prostředí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Ženíšek

V pátek 24. října 2025 proběhlo ve Strakově akademii další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které předsedá ministr Marek Ženíšek. Radní se mj. zabývali problematikou nákladů na publikování v režimu Open Access. V hlavních bodech jednání byly také schváleny výzvy k podávání návrhů kandidátů do Odborných panelů a kandidátů do předsednictva Grantové agentury ČR.

V prvém bodě jednání se Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) věnovala oblasti Otevřené vědy. Za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národní technické knihovny (NTK) diskutovali členové RVVI problematiku Open Access (OA). Diskuse se zaměřila na rostoucí potřebu systémového řešení, zejména s ohledem na vysoké náklady na OA čerpané z prostředků na výzkum, vývoj a inovace a pravidla publikování v daném režimu.

Členové RVVI se seznámili s informacemi o publikačních nákladech zpracovanými NTK a doporučili MŠMT zmírnit požadavky na publikování v režimu OA v projektech OP JAK. RVVI navrhla, aby se aktualizované požadavky týkaly i dalších programů financovaných ze státního rozpočtu ČR všech poskytovatelů.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • ministr pro vědu a výzkum a inovace
RVVI se tématem zabývala už na svém zářijovém zasedání a nabídla součinnost při hledání udržitelného řešení. RVVI současně doporučuje vládě zavést do národní legislativy právo autora na sekundární publikaci s ohledem na příklady zahraniční dobré praxe a s cílem zefektivnit využití veřejných prostředků na výzkum.

„Otevřená věda je nezbytnou součástí moderního výzkumného prostředí a Česká republika v této oblasti udělala velký pokrok. Je ale důležité, aby byl systém otevřeného publikování dlouhodobě udržitelný a přiměřeně nastavený možnostem výzkumných organizací. Oceňuji proto, že se klíčoví aktéři systému výzkumu, vývoje a inovací společně věnují hledání řešení, které zachová principy otevřeného přístupu a zároveň pomůže odstranit zbytečné finanční bariéry pro naše vědce,“ sdělil ministr Ženíšek.

V bodě věnovaném hodnocení výzkumných organizací RVVI schválila text Výzvy k podávání návrhů na členky a členy Odborných panelů. Nominace odborníků ze základního a aplikovaného výzkumu lze podávat do 1. prosince 2025. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách ZDE.

V druhé části zasedání schválili radní text Výzvy k podávání návrhů kandidátů na členku / člena předsednictva Grantové agentury ČR v oboru Technických věd. Výzva s termínem dodání návrhů do 31. prosince 2025 bude opět zveřejněna na webu ZDE.

Závěrem byli členové RVVI informováni o jednání Mezinárodního poradního orgánu Rady (ISAB), které se uskutečnilo online dne 15. října 2025.

Zdroje:

https://vyzkum.gov.cz

