Zůstane Trump prezidentem po roce 2028? Vlivný muž z USA vidí cestu

Ale prozatím prý práce pro Stevea Bannona nekončí. „Neustoupíme ani o píď, dokud toho nedosáhneme,“ pravil Bannon, podle něhož je nezbytné, aby hnutí MAGA získalo kontrolu nad americkými institucemi. Má za to, že se cíl hnutí MAGA podaří dotáhnout, pokud Trump zůstane v Bílém domě ještě jedno volební období, tedy mezi lety 2028 až 2032.
Bannon nepochybuje o tom, že prostor k dalšímu Trumpovu funkčnímu období po roce 2028 tady je. „Pokud se sami nevzdáme, nebudeme poraženi,“ prohlásil v rozhovoru pro The Ecomonist Bannon. Hnutí MAGA podle jeho názoru přežije, i kdyby někteří jeho členové byli posláni do vězení. „Nikdy nás nedostanou na kolena,“ zdůraznil Bannon.
Bez obalu konstatoval, že Trump zůstane v Bílém domě i v dalším volebním období.
„Trump bude prezidentem v roce 2028 a lidé by se s tím měli smířit. … Ve vhodnou dobu vám představíme, jaký je plán. Prezident Trump bude prezidentem Spojených států. Země potřebuje, aby zůstal prezidentem. Musíme dokončit, co jsme začali. Trump je v tomto případě nástroj. Vím, že vás to přivede k šílenství, ale on je nástrojem božské prozřetelnosti,“ rozjel se Bannon. „Potřebujeme ho ještě minimálně na jedno volební období,“ pokračoval.
Bannon má za to, že pokud americký lid řekne, že si přeje, aby Trump v úřadu zůstal, může v něm zůstat, protože vůle lidu by měla za všech okolností stát na prvním místě. Ústava má z Bannonova pohledu odrážet vůli lidu, a pokud si lid bude přát, aby Trump zůstal v úřadu a vyjádří svou vůli ve volbách, pak Trump má zůstat prezidentem.
Bannon přitom důrazně odmítl, že by to znamenalo budování jakési Trumpovské diktatury. Někdejší Trumpův poradce má za to, že prezident USA se nechová jako diktátor. Naopak neustále vyjednává. Vyjednává s Kongresem, vyjednává i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Nakonec konstatoval, že tak jako Trump naplňuje své cíle v USA a usiluje o to, aby se Amerika opět stala skvělou zemí, stejně tak se to prý jednoho dne podaří Nigelovi Farageovi ve Velké Británii, straně Marine Le Penové ve Francii, podaří se to v Polsku, daří se to v Maďarsku, v Itálii a podaří se to jednoho dne i ve Španělsku. Bannon o tom nepochybuje.
Všem, kdo snad pochybují o tom, že evropské země se opět vrátí ke své suverénní politice jednotlivých států, Bannon připomněl, že Nigel Farage dlouho mluvil o brexitu. A nakonec ho dosáhl. Vyvedl svou zemi z EU. A stejně tak se jednoho dne stane premiérem.
A stejně tak, viděno Bannonovýma očima, svou suverenitu obnoví i další evropské země.
autor: Miloš Polák