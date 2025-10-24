Zelení: Zelená transformace není hrozba

V posledních dvou týdnech se v komentářích na našich sítích rozjela vlna nenávisti. Objevují se stovky příspěvků, které opakují stejný narativ o „ekoteror*smu“, popírají klimatickou krizi nepodloženými daty a sprostě útočí na nás i na lidi, kteří se starají o přírodu. To ukazuje, jak snadno se dá do veřejného prostoru dostat nenávist a jak rychle se šíří.
Prosíme vás, kdo nám sem chodíte nadávat, zkuste se na chvíli zastavit a podívat se kolem sebe. Na krajinu, která v létě vysychá a v zimě si nemá čas odpočinout. Myslete na kvalitu půdy plné pesticidů a potravin, které z ní máme. Na kvalitu vzduchu, který dýcháme a který je plný výfukových plynů, spalin, těkavých látek i mikroplastů.
Zelená transformace není hrozba. Je to nutnost, pokud chceme, aby Česká republika zůstala konkurenceschopnou, spravedlivou a zdravou zemí. Nebojte se mít rádi přírodu a starat se o ni. Nebojte se obnovitelných zdrojů energie. Popírání klimatické změny ji nezastaví, můžeme ji zpomalit a zvrátit, pokud se o to pokusíme společně.
autor: PV