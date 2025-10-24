Zelení: Zelená transformace není hrozba

24.10.2025 21:03 | Monitoring

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany na nenávistné komentáře na sociálních sítích

Zelení: Zelená transformace není hrozba
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

V posledních dvou týdnech se v komentářích na našich sítích rozjela vlna nenávisti. Objevují se stovky příspěvků, které opakují stejný narativ o „ekoteror*smu“, popírají klimatickou krizi nepodloženými daty a sprostě útočí na nás i na lidi, kteří se starají o přírodu. To ukazuje, jak snadno se dá do veřejného prostoru dostat nenávist a jak rychle se šíří. 

Prosíme vás, kdo nám sem chodíte nadávat, zkuste se na chvíli zastavit a podívat se kolem sebe. Na krajinu, která v létě vysychá a v zimě si nemá čas odpočinout. Myslete na kvalitu půdy plné pesticidů a potravin, které z ní máme. Na kvalitu vzduchu, který dýcháme a který je plný výfukových plynů, spalin, těkavých látek i mikroplastů.

Zelená transformace není hrozba. Je to nutnost, pokud chceme, aby Česká republika zůstala konkurenceschopnou, spravedlivou a zdravou zemí. Nebojte se mít rádi přírodu a starat se o ni. Nebojte se obnovitelných zdrojů energie. Popírání klimatické změny ji nezastaví, můžeme ji zpomalit a zvrátit, pokud se o to pokusíme společně.

Strana zelených

  • SZ
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Svárovská (Zelení): Programem Motoristů je rozvrat
Zelení: Přepište dějiny!
Zelení: Nejtvrdší opatření proti korupci od roku 1989
Svárovská (Zelení): Extrémní boháči nás baví hrou na Babiše a Antibabiše

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

zelení , transformace , nenávist

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou vulgární útoky v diskusích řešením?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Radek Koten byl položen dotaz

Ukrajinci

Často do vás slyšíme, jak chcete omezit příliv Ukrajinců, jak je chcete vracet zpět, sebrat jim dávky atd.. Budete na tom trvat i v rámci koaliční smlouvy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovyMladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovy Obaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsuObaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zelení: Zelená transformace není hrozba

21:03 Zelení: Zelená transformace není hrozba

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany na nenávistné komentáře na sociálních sítích