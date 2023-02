Konečná: Pavel? Okamura selhal. Fotky, které je třeba vidět

reklama

KSČM své členy před prezidentskými volbami vyzvala k volbě Andreje Babiše (ANO). Dodala k tomu, že pokud je Andrej Babiš zlo, pak Petr Pavel je peklo. Proč je podle Konečné Petr Pavel peklo?

„KSČM se především rozhodla, že si nebude hrát na schovávanou a nebude trvat, jak se jako nemají volit, mají se házet prázdné obálky. Vlastně si nechtěla dělat alibi, protože když jsme si to vyhodnotili – a ono to vlastně těch prvních 48 hodin Petra Pavla zcela ukazuje, tak to může znamenat obrovské změny na politické scéně především v tom, že v podstatě vláda získala dalšího spojence pro své asociální kroky a pro choutky, které má například v obraně. A my jsme se toho báli od začátku, protože se domníváme, že není dobré, a vlastně nikdy tady od roku 1989 nebylo to jasné spojení toho, že nový prezident bude jmenovat sedm ústavních soudců a ta jasná stejná linie zákonodárného sboru... té moci tedy soudní, zákonodárné a výkonné, té se prostě obáváme,“ sdělila Konečná.

„My si myslíme, že to není správné, protože ve chvíli, kdy nemáte oponenturu, tak začínáte mít pocit, že si můžete dělat, co chcete. Ta vláda přece jenom pořád ještě tím Hradem musela přemýšlet, co s tím dál. Dneska v podstatě tam má člověka, který bude dělat přesně to, co chce. A já si myslím, že to je špatně pro Českou republiku,“ dodala Konečná.

„Pokud by čeští novináři byli objektivní, tak zvolením Petra Pavla, nebo i kdyby byl zvolen Andrej Babiš, tak antikomunismus v této republice musí skončit, protože samozřejmě je úplně nesmyslný. Nicméně obě moc dobře víme, že samozřejmě naši novináři jsou všechno, jen ne objektivní. Rádi zapomínají na věci, které se jim nehodí, do jejich krásných příběhů a pohádek, které nám vyprávějí. A rádi také připomínají některým jiné věci. Já samozřejmě bych chtěla říct, že KSČM má svou minulost, která je 30 let. My jsme se snažili poučit ze spousty svých chyb a nebyli jsme tak naivní a hloupí jako pan prezident Petr Pavel, který se snažil zapírat. My jsme si od začátku uvědomovali ty chyby, které se děly, omlouvali jsme se za ně. A já teď vedu KSČM, která je jiná, která je nová, je to demokratická strana, která se snaží o to, aby se lidem v této zemi, většině lidí v této zemi, žilo líp,“ sdělila Konečná ke komunistické minulosti Petra Pavla.

„Nemohla jsem dlouho pochopit, proč se pan Pavel vlastně tak strašně stydí za to, co bylo jeho integrální součástí. On tam nebyl půl roku i s cestou. On přesně, jak jste řekla, že tam prošel řadou funkcí, řadou škol – a vlastně mi to přišlo, že je to člověk, který, ve chvíli, kdy se mu nebude něco hodit, tak místo toho, aby se k tomu postavil čelem, tak to radši zapře. Ukazuje to, že je to člověk, od kterého se dočkáme ještě mnoha nehezkých překvapení,“ zmínila.

A co Konečná říká skandování „Havel – Pavel na Hrad“?

„Petr Pavel je jedna velká marketingová kampaň neziskových organizací, americké ambasády, těch, kteří si tady prostě před několika lety řekli, že chtějí svého prezidenta na Hradě. Myslím si, že na to jsou i data, koneckonců pan Kolář jako jeho důvěrník nebo jak on si ho nazval, to velmi otevřeně řekl i v nějakém rozhovoru, že to všechno vzniklo někdy v roce 2018 na americké ambasádě. To vlastně jenom zapadalo do toho, snažit se vlastně v těch lidech navodit něco, co tady bylo před 30 lety,“ připomněla.

„Mě spíš překvapilo, jak se k tomu postavili ti, kteří tvrdí, že by měli být hlídacími psy té demokracie – a to jsou novináři. Pro mě byly dva silné momenty té kampaně. Jedním byl zfanatizovaný dav Danuše Nerudové v jejím volebním štábu po tom prvním kole. Danuše Nerudová začala celou tu brutální kampaň, když tam začla vykřikovat, že Babiš je zlo a podobně. A druhým momentem bylo koketování, laškovné, s tiskovou mluvčí nově zvoleného prezidenta od těch novinářů, od České televize, Novy, Primy, prostě Echa, vlastně všech novinářů, kteří v tom volebním štábu byli, kdy dokonce existují fotky, že si s ním připíjejí, radují se s ním z jeho vítězství. Tak jste hlídací psi, nebo jste sloužili v tu chvíli jen jedné straně?“ přistihla novináře Konečná.

A vyjádřila se i k tomu, zda vnímá volební prohru Andreje Babiše jako konec jeho politické éry.

„Jak to bude pokračovat v hnutí ANO, slyšeli jsme od několika čelných představitelů hnutí, že oni nepodporovali Andreje Babiše, dokonce se tím chlubili, dávali rozhovory a podobně... Takže bych očekávala, že tito lidé – a tvrdí oni sami, že si vytvoří nějaké frakce nebo tak, což samozřejmě může znamenat rozpad toho hnutí. Všichni musíme počkat, co Andrej Babiš udělá 8. února – zda se vzdá poslaneckého mandátu, což já nechci predikovat, ale trošku bych to možná v tuhle chvíli očekávala, že se dostane do ústraní... Komu ten svůj post předá, protože, i když určitě paní Schillerová i pan Havlíček jsou velmi pracovití, tak si tak úplně nemyslím, že jsou lídry,“ přemítala předsedkyně KSČM.

„A zároveň to samé se samozřejmě týká SPD. Tomio Okamura prostě selhal. Selhal v zásadní věci – před volbami, a ten jeho smířlivý tón vůči všemu, co už se stihlo odehrát, je pro mě nepochopitelný. Možná se SPD leklo, možná nevyšel nějaký další marketingový tah Tomiu Okamurovi... Každopádně bych chtěla říct, že my jako komunisté jsme připraveni spolupracovat s každým, komu tohle nebude jedno, a kdo se nebude bát říkat ty věci nahlas, protože evidentně Tomio Okamura dostal strach,“ míní Konečná.

