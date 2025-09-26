Konečná je mi bližší než celé vedení KDU-ČSL. Semín se vymezil proti biskupům

„Konečná vyhlásila válku církvím“, šíří jak posedlí v závěru volební kampaně lidovci. Nejsem voličem Stačilo!. Ale jako konzervativec a katolík mohu s klidným svědomím prohlásit, že je mi Kateřina Konečná rozhodně bližší než celé vedení KDU-ČSL. Snad i proto, že ona se v problematických či chybných postojích, na rozdíl od lidovců, neohání vírou a křesťanskými hodnotami. Proč to říkám. Stačilo! má v programu body, které vychází z ústavou garantovaného sekulárního pojetí státu. Říká v něm, že chce každému vyznání měřit stejným metrem, že jsou si před státem rovná, bez privilegií pro některé z nich. S výjimkou těch, kteří by pod rouškou náboženství chtěli šířit násilí (islám), proti nim by státní moc měla umět, bude-li to nutné, zakročit. Tolik program Stačilo!, program, který je v souladu s ústavním pořádkem naší země. Přesto v něm vidím problém. Jeho původcem však není autor programu Stačilo!, ale novověcí architekti „nábožensky neutrálního“ státu. Ve skutečnosti jde o chiméru, nic takového neexistuje. Vždyť i sekularismus je svého druhu kultem, jakkoli civilním. Má svoje dogmata, světce, heretiky, svaté texty, inkvizici, dokonce i eschatologii. Před náboženstvím se prostě schovat nelze, jde jen o to, k jakému vyznání se stát, přímo či nepřímo, přihlásí. Neutrální, z podstaty věci, nebude nikdy. Proto nemám nic proti tomu, aby se stát choval vůči křesťanství o poznání vstřícněji než k jeho alternativám. Ostatně český stát by bez křesťanství nikdy nevznikl. A bez něj také, s největší pravděpodobností, zanikne.
Co je však do nebe volající, je zvrácená selektivnost biskupů při posuzování komplementarity politických postojů s učením Církve. Proč ve svém předvolebním apelu nevarují před programem Pirátů, obsahujícím celý arzenál s křesťanstvím neslučitelných výstřelků progresivismu? Proč neprotestují proti návrhům z lůna STAN na prosazení eutanázie, a to dokonce i u dětí? Proč nebubnují na poplach před zvolením vládních politiků, kteří propagují „manželství“ osob stejného pohlaví či surogátní mateřství? A aby toho nebylo málo, na Stačilo! zaútočil prostřednictvím serveru Aktuálně i samotný pražský arcibiskup Jan Graubner, když volbu tohoto hnutí označil za hřích. Připomnělo mi to jeho „minelu“, když stejným slovníkem častoval ty, kdo se během covidiády odmítli nechat naočkovat, jak dnes s velkou dávkou jistoty víme, nebezpečnou experimentální vakcínou. Vakcínou, která má u mnoha lidí závažné vedlejší účinky, včetně úmrtí, neplodnosti a jen obtížně léčitelných poruch.
Arcibiskup ve svém aktuálním prohlášení mj. uvádí: „Mám právo být lhostejný a mlčet ke zlu? Jako křesťan nikoliv. Kdo vidí zlo, nepravost, křivdu, vědomé šíření zlých ideologií a mlčí – neudělá nic –, nese spoluvinu za důsledky.“
Principiálně souhlasím. Ale i zde je třeba se veřejně ptát, proč nejvyšší představitel katolické církve v České republice mlčí o zlých ideologiích, jimiž jsou promořeny některé strany současné vládní koalice? Dále nás ujišťuje, že „nedá hlas lidem a stranám, které ohrožují náš demokratický systém a jeho instituce, útočí na nezávislá média a nezávislost soudů, chtějí nás vyvést z EU a NATO.“
Nečekám od církevních představitelů nadprůměrný politický rozhled, je však smutné, když je jejich argumentace nerozeznatelná od bruselských svazáků. Jestli tu někdo útočí na demokratický systém, tak to jsou strany, které si demokracii zmonopolizovaly. Jak jinak rozumět do nekonečna omílanému tvrzení, že každý, kdo je odpůrcem současné liberálně-progresivistické vlády a její politiky, není demokrat, ale populista či extrémista? A útok na nezávislá média? Jediný takový útok, který si vybavuji, jsou vypnuté weby – na příkaz z vládních kruhů –, po únoru 2022. Nemá cenu polemizovat s tvrzením, že výrok „chtějí nás vyvést z EU a NATO“ je obsahově totožný s výrokem „umožníme na žádost požadovaného počtu lidí uspořádání referenda o setrvání v EU či NATO“.
O poznání děsivější je fakt, že politiku těchto organizací má arcibiskup v kategorii „bohulibé“. Navzdory tomu, že agenda, přicházející z Bruselu, rozkládá přirozenou rodinu, omezuje občanské svobody, provádí demografickou výměnu původních křesťanských národů a svým velkým, ideologicky zarámovaným kšeftem s klimatickými odpustky, přivádí čím dál tím větší počet lidí do stavu vážné materiální nouze. Má-li arcibiskup takovou starost o demokracii v naší zemi, proč neprotestuje proti výrokům prezidenta Pavla o potřebě zrušit právo veta členských států unie? A NATO? Od kdy smí katolík schvalovat útočné operace, v jejichž důsledku zemřelo na desítky tisíc civilistů, vyvolalo neřiditelný chaos a migrační vlny, které hrozí zničením Evropy? A kdybychom hledali viníky rozpoutání tragického konfliktu na Ukrajině opravdu poctivě, nemohli bychom vynechat ani NATO. Ale budiž, respektuji, že někdo, byť katolík, volí strany, které tuto politiku prosazují. Důrazně však odmítám tvrzení, že kdo tak nečiní, hřeší. Tohle je „minela“ na druhou.
Co říci na závěr? Za příliš snadný terč si pan arcibiskup Graubner vysloužil potlesk liberálních médií. Přejme mu to. Než ale dozní, bude mít Katolickou teologickou fakultu, jejímž je Velkým kancléřem a za jejíž kvalitu spoluzodpovídá, vytunelovanou a následně i řízenou (proti)církevními progresivisty. To není hřích?
Suma sumárum, kdybych byl jako konzervativec a katolík postaven před volbu mezi Konečnou a lidovci (ČBK naštěstí nekandiduje), musel bych spolu s Kateřinou zvolat ona dvě sladká slova – Fialo, stačilo!
Michal Semín je publicista a vydavatel, spoluzakladatel spolku Svatopluk
