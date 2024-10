Konečná plánuje velký návrat. Komentátora zděsila „rétorika roku 1948“

Nejnovější průzkum společnosti STEM pro CNN Prima News ukázal, že podpora pro komunisty roste. Po prohraných volbách před třemi lety v průzkumu teď KSČM opět překročila pětiprocentní hranici nutnou ke vstupu do Poslanecké sněmovny.

„Jsem vděčná za jakoukoli podporu, kterou nám voliči dávají. Stranu jsem přebírala před třemi lety, měli jsme nějaká dvě procenta a všichni komentátoři vládních médii se těšili, jak o nás neuslyší. Možná je to snem některých komentátorů, ale voliči to cítí jinak,“ komentovala předsedkyně KSČM Kateřina Konečná stoupající preference své strany v pořadu 360° na CNN Prima News.

Ukazuje se podle ní, že neplatí tvrzení, že komunisté nemají na politické scéně šanci, a že koalice Stačilo!, jejímž členem je také KSČM, byl jen jednorázový projekt pro evropské volby. „Levicová politika může být životaschopná, dokonce je podporována občany, jak v evropských volbách, tak v krajích. Hlas pro levicovou politiku prostě nepropadne,“ pokračovala Konečná.

„Pro mne je to velmi důležitý signál a my budeme samozřejmě dál pracovat, abychom co nejvíce levicových subjektů, osobností dali dohromady, abychom voličům ukázali, že může být někdo, kdo rozbije ten konglomerát, který dnes vládne v Poslanecké sněmovně, kterému je tam tak dobře,“ poznamenala k součinnosti subjektů levice.

K vytvoření široké spolupráce levicových stran, včetně možnosti spolupráce se SOCDEM, dodala: „Pokud přijdou další strany, pro které bude zásadní mírová politika, politika progresivního zdanění firem, strany, jimž není jedno, že tři miliony lidí chudnou a pár miliardářů vydělává nekřesťanské peníze a další naše zásadní programové věci – s nimi jsme připraveni komunikovat a vytvořit co nejširší platformu, aby se levicová politika vrátila do Poslanecké sněmovny s plnou vervou a hlavním vchodem,“ prohlásila Kateřina Konečná, že důležitá je programová shoda.

O programu KSČM se vyjádřil komentátor Petr Fischer: „Oni v podstatě pořád mluví jen o zdanění bohatých. To pro mě není konstruktivní program. Boj proti bohatým, kteří mají příliš mnoho, a my chudí máme málo, to je rétorika jako z roku 1948 nebo z 50. let,“ zmíní Fischer, že na tom se moderní levice stavět nedá.

Ke Konečné pak ještě kriticky dodal, že pouze útočí na západní instituce: „Když si ale všimnu toho, jakým způsobem paní Konečná vystupuje, tak je to vlastně v podstatě jenom útok na instituce typu Evropská unie nebo Severoatlantická aliance,“ podotkl komentátor Fischer.

