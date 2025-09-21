Konečná vyhlásila válku církvím, zuří lidovci. A biskupové radí, jak volit

21.09.2025 12:06

Zrušit církevní sňatky, vytvořit orgán dohlížející na činnost církví a snížit podporu církevních škol chce hnutí Stačilo!. Uvádí to ve svém volebním programu. Šéf lidovců Marek Výborný tvrdí, že jde o kopii programu Klementa Gottwalda z roku 1948. Už podle něj zbývá pouze zmínka o tribunálech a likvidaci zástupců církví.

Konečná vyhlásila válku církvím, zuří lidovci. A biskupové radí, jak volit
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zahájení kampaně lídryně Stačilo! v Praze Jany Maláčové

Hnutí Stačilo! se podle svého volebního programu chystá provést změny v zákoně č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Kokrétně chce vytvořit nezávislý kulturní orgán, který by dohlížel na činnost církví a náboženských společností. „Tento orgán by měl mít pravomoc provádět kontroly a ukládat sankce v případě porušení zákona (a to i v případě neregistrovaných subjektů), včetně možnosti administrativně uzavřít kostel, mešitu apod. v případě zjištění prováděné extremistické činnosti,“ stojí v programu hnutí Stačilo! v kapitole Kultura.

Dále chce Stačilo! zrušit církevní sňatky. „Církevní sňatek by měl být vystavěn toliko jako symbolický s jeho povinnou legalizací na civilním úřadu,“ uvádí se v programu.

Chystá se také snížit veřejnou podporu soukromých a církevních škol.

Církve komunistům vždycky ležely v žaludku

Šéf lidovců Marek Výborný tvrdí, že jde o kopii programu Klementa Gottwalda z roku 1948. Už podle něj zbývá pouze zmínka o tribunálech a likvidaci zástupců církví. 

Dále Výborný řekl, že „lidovci varují před podporou bolševiků“, kteří opět zavedou dozor od církevních tajemníků, popřou základní principy svobody náboženského vyznání či zlikvidují kvalitní církevní školy, které navštěvují žáci bez ohledu na vyznání. „Už zbývá pouze zmínka o tribunálech a likvidaci zástupců církví tak, jak se o tom Stačilo! vyjadřuje směrem k jejich politickým protivníkům,“ dodal Výborný, jenž je lídrem koalice Spolu v Pardubickém kraji.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství
Program se ale nelíbí ani jiným lidem z vládní koalice. „Komunistické Stačilo! konečně zveřejnilo program. A při jeho pročítání se nestačím divit,“ napsal na svém facebookovém účtu Jan Kalenský (Spolu), asistent senátora Jana Grulicha.

Dále uvádí, že církve komunistům vždycky ležely v žaludku. „Z vyprávění pamětníků vím, jak jim komunističtí pohlavárové dělali zlo, nejen farářům, ale i obyčejným věřícím. Teď si to otevřeně dávají do programu – chtějí znovu vytvořit státní dozorový orgán a neposlušným odebírat registraci. A zavedení církevního sňatku jen jako symbolu – aby platil formálně, budete muset na radnici –, to už je jen taková pověstná komunistická třešinka. Je mi z toho smutno. Konečná otevřeně kolaboruje s ruskými agresory, vytahuje drápky a těší se na to, až zase stranu dostane k moci. Fakt ale věřím tomu, že je letos do parlamentu nedostaneme. Tyhle volby jsou důležité, každý hlas rozhodne,“ uzavřel Kalenský svůj příspěvek.

Zástupci koalice SPOLU reagovali předvolební grafikou, na které je Kateřina Konečná vyobrazena na rudém pozadí se zatlučenými vraty kostela a vzkazem, že Konečná vyhlásila válku církvím.

Volte v souladu s hodnotami evangelia

Česká biskupská konference už dříve zveřejnila prohlášení katolických biskupů Čech, Moravy a Slezska k volbám do Poslanecké sněmovny. V listě voličům doporučuje, aby zvážili tři „orientační body“.

„Prvním z nich je, nakolik ten či onen politický subjekt má za svou prioritu to, co papež Lev XIV. nabídl za východiska své služby: budování mostů, vnímavost vůči slabým a ochotu k odvážnému a zároveň důvěryplnému dialogu se současným světem,“ stojí v prohlášení biskupů.

Dále mají voliči zvážit, nakolik kandidující politický subjekt podporuje svobodu a spolupráci demokratických států a je připraven bránit právní stát i spravedlivý mír.

„Třetím hlediskem pro naše rozhodování bude, zda jsou slova i činy jednotlivých kandidátů v souladu s hodnotami evangelia a nakolik sami poctivě hledají pravdu a usilují o porozumění ve společnosti, aniž by podlehli pokušení zalíbit se všem,“ uvádí ČBK.

Biskupové věřící vyzvali, aby se se voleb zúčastnili. „Ve volbách nejde o hledání dokonalosti, ale o zodpovědnou volbu takového politického subjektu, jenž naplňuje výše uvedená kritéria nejlépe. Takováto volba je výrazem naší dospělé křesťanské odpovědnosti za svět, ve kterém žijeme a za který se modlíme,“ zmínili představitelé katolické církve.

Věřící by měli podle nich při svém rozhodování stát na straně dobra a odmítat zlo v jakékoliv podobě.

Zdroje:

https://cbk.cirkev.cz/novinky/prohlaseni-cbk-k-volbam-do-poslanecke-snemovny-2025_57678

https://cnn.iprima.cz/je-to-gottwalduv-program-besni-vyborny-stacilo-slibuje-zrusit-cirkevni-snatky-486277

https://www.stacilo.cz/priority/8-vzdelani/

https://www.stacilo.cz/priority/9-kultura/

autor: Naďa Borská

