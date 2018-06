Konečně se začíná rodit „pevnost Evropa“, jásá Petr Robejšek. Snad se i elity chytí za nos...

Politolog Petr Robejšek se domnívá, že západní elity byly okolnostmi dotlačeny chovat se tak, jak si žádá jejich obyvatelstvo, vybudovat tzv. pevnost Evropa a třídit migranty a uprchlíky ještě před jejich vstupem na evropskou půdu. K něčemu takovému prý Robejšek vyzýval už před třemi lety. Bez takových kroků si podle něj Evropané nedokážou uchovat svou identitu.

„Přístup k migrační krizi je další příklad bankrotu politické metody, kterou používají vládnoucí v mnoha evropských zemích. Vyznačuje se přehlížením zájmů těch, kteří kladou nejmenší odpor. A to jsou obyvatelé těchto zemí. Tedy ti, kteří politiky pověřili vládnutím a ti kterým tito přísahali, že od nich budou odvracet nebezpečí," píše Robejšek.

V tomto směru prý politické elity selhaly a bohužel jim k tomu dopomohli mudrující komentáři a akademici, kteří by si měli podle Robejška uvědomit, že za dnešní neveselou situaci nesou spoluzodpovědnost. Právě oni našeptávali politikům, že nesmí odvracet zrak od utrpení uprchlíků a musí se o ně starat stejně, jako se starají o vlastní lidi. Tzv. elity podle Robejška tehdy dosáhly toho, že politici místo rázných činů jen zdlouhavě jednali a promarnili tak spoustu času.

„Teď tedy končí koloběh bezvýsledných summitů a trapných tryzen za oběti teroristických atentátů. Teď politikům nezbývá než energicky jednat. S osudným zpozděním a zřejmou nevolí se etablované politické strany vrací zpátky do reality. Ne, že by zmoudřely. Dělají to pouze proto, že protestní strany, které posilují na celém kontinentu, ohrožují jejich moc. Jejich moc je také to jediné, co je opravdu zajímá. A jenom proto konečně vzniká pevnost Evropa. Dělají tedy to, co je správné, ale jenom proto, že už jim nic jiného nezbývá," pokračuje zakladatel Realistů.

