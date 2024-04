Konspirační teorie kolem covidu? Vyslechl Carlson, který mluvil s Putinem

reklama

Dr. Nehls se ve svém výzkumu dlouhodobě věnuje Alzheimerově chorobě, kterou trpí stále více lidí a věk nástupu nemoci se neustále snižuje. Na toto téma se zaměřuje jeho kniha Indoktrinovaný mozek. Za vším podle Nehlse stojí cílený, mistrně provedený útok na naši individualitu. Je to ofenziva proti lidskému mozku, která soustavně mění naše bytí a jejímž cílem je zbavit nás schopnosti samostatně myslet.

Americký moderátor Tucker Carlson si proto pozval Dr. Nehlse k sobě do studia. Carlson úvodem varoval, že svět nyní nepochybně kráčí k omezení svobody a myšlení lidí. „Jak bude vypadat svět za deset, patnáct nebo padesát let? Obrysy toho jsou zcela zřejmé už dnes. Pokud mocní lidé, kteří vládnou světu a to zejména americká vláda, čínská vláda, OSN, pokud budou pokračovat v nastoleném trendu, tak budou mít obyčejní lidé mnohem méně vlastního majetku a mnohem méně soukromí. Navíc jejich práci zastanou stroje a oni budou bez práce. To je nepochybně směr, kterým kráčíme a je to směr, který chce jen omezená skupina mocných lidí. Je to opravdu děsivá, hotová noční můra,“ tvrdí Carlson.

„Tato cesta je ale samozřejmě nehumánní, takže neprobíhá napřímo, protože by to demokracie nedovolila. Takže to probíhá tak, že vlastně přesvědčíte lidi, že to tak chtějí, že je to tak nejlepší. Už je pak nemusíte o ničem přesvědčovat, protože lidé zcela ztratili motivaci argumentovat a ptát se. Ale jak mocní tohoto stavu dosáhli? Změnami na lidském mozku, přičemž ty největší samozřejmě nastaly za covidu,“ má jasno moderátor.

Covid totiž prý nebyl jen nějaký virus, který se právě objevil a nejspíše to nebyl ani náhodný únik z laboratoří. „Tohle byly biozbraně, které měly pod palcem čínské autority a které byly placeny i ze Spojených států. Ten virus se rozšířil po celém světě, ale je očividné, že se cíleně šířil zejména na Západě. Takže co se s lidmi vlastně od té doby stalo? A jak se máme zachovat, abychom si zajistili nezávislou mysl?“ ptá se Carlson.

Právě tyto věci popisuje Dr. Nehls v knize Indoktrinovaný mozek. „Nejenom vakcíny, ale i virus covidu-19 samotný dokázaly změnit způsob, jak lidé přemýšlejí, jak uvažují sami o sobě. To ukázal už SARS, předchůdce covidu-19, když bylo vědecky prokázáno v roce 2008, že spike protein dokáže způsobit něco, co se nazývá neuroinflamace, jakousi bouřku proteinů v lidském mozku,“ vysvětluje Dr. Nehls.

„Já jsem na tom pracoval posledních 15 let v souvislosti s Alzheimerovou chorobou. U ní si většina myslí, že je způsobena věkem, ale ve skutečnosti je to způsobeno životním stylem a právě neuroinflamací. Důvod, proč přichází až v pozdějším věku, je ten, že trvá dekády, než se to projeví,“ tvrdí Dr. Nehls, jehož výzkum není všeobecně přijímaný vědeckou obcí.

Neuroinflamace může být způsobena také strachem, bakteriemi, viry nebo chronickými infekcemi. „Ukázalo se, že hipokampus, což je v mozku centrum učení a paměti a kde právě Alzheimer začíná, potřebuje neustálé tvoření nových neurologických buněk, aby mohl správně pracovat. A právě tady je klíč k našemu mentálnímu imunitnímu systému, protože když je produkce těchto buněk omezena nebo úplně zanikne, náš mentální imunitní systém se zhroutí. V tu chvíli jsme zranitelní, ovlivní nás téměř cokoliv a my to navíc v klidu přijmeme. Protože už nejsme schopni vytvářet nové vzpomínky, tak přijímáme to, co nám tvrdí mocní, podlehneme tomu strachu, kterým nás obklopují,“ varuje Dr. Nehls.

Zde se Dr. Nehls dostává k vakcínám na covid-19, které byly lidem podávány i v době, kdy se jasně prokázala jejich neúčinnost. „Vždyť se podávaly i těhotným ženám, takže se přenesly na ještě nenarozené děti. To jsou všechno části puzzle, kterým jsem nerozuměl, ale nyní je jasné, že tady nejde o zdraví a nejde dokonce ani o peníze. Je to celé součástí plánu na dobytí lidské mysli, nyní to všechno dává dokonalý smysl a všechno do sebe zapadá. Je to snaha podkovat schopnost lidí samostatně přemýšlet,“ tvrdí Dr. Nehls.

