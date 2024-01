Korespondenční volby. A bez ověření bydliště?! Havlíček v ČT zuřil nad tím, co má ještě přijít

reklama

Boj o korespondenční volbu podle Havlíčka dnešním dnem začal: „Teprve to začalo, dnes to vláda ukončila pevným hlasováním, podotýkám, že je to poprvé v novodobé historii Parlamentu, kdy se dalo pevné hlasování v prvním čtení,“ uvedl v pořadu Interview ČT24 stínový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Připomněl, jak kriticky se k pevnému hlasování stavěl Petr Fiala, ještě když byl v opozici. „Pan premiér Fiala ještě v době, kdy byl opozičním předákem a my jsme udělali jednou jedinkrát pevné hlasování, a to ve třetím čtení po roce a půl jednání v rámci EET, tak tehdy řekl, že jsme znásilnili jednací řád,“ připomněl Havlíček.

„Oni znásilňují jednací řád co dva tři měsíce,“ řekl k vládní pětikoalici a jejím praktikám ve Sněmovně. „My jsme upozorňovali, že tento boj bude velmi tvrdý, pro nás je to principiální, zásadní záležitost,“ podotkl opozičník.

„Co my kritizujeme, že svoboda jedince končí tam, kde začíná toho dalšího. A já jsem přesvědčen, že komfort toho, kdo chce volit pohodlněji, nemůže být výše, než je svoboda toho druhého, který nechce, aby se mu jeho blízcí dívali přes rameno, když volí a chce být za tou plentou,“ uvedl Havlíček k rizikům korespondenční volby, která je podle něj zneužitelnější než jakákoliv jiná volba.

Pokud by se korespondenční volba odsunula na rok 2026, mohla by podle Havlíčka vláda prokázat veřejnosti to, že jí nejde o rok 2025 a že to nedělá jen proto, aby získala 0,3–0,7 procenta v nejbližších parlamentních volbách. „Já jsem přesvědčen, že tohle vláda neudělá právě proto, že hraje o ten rok 2025,“ míní Havlíček. „Změna způsobu hlasování je skutečně tak zásadní změnou, že by o tom měla rozhodovat ústavní většina,“ podotýká.

Budou si opět stěžovat u Ústavního soudu? „Nevíme, jestli se obrátíme na Ústavní soud. Jestliže už dnes z některých stran pětikoalice zaznívá, že se bude měnit i to, co už připravili, ve smyslu toho, že to ještě zjednoduší, a to tak, že se nebude ověřovat bydliště... Já tomu nechci věřit, že by to skutečně mysleli vážně, to byl snad nějaký úlet. Ale když to dá na své sítě předsedkyně Poslanecké sněmovny, tak pokud byla při smyslech, tak předpokládám, že je to skutečně stanovisko TOP 09. Záleží na tom, co se namíchá v rámci korespondenční volby v druhém a případně v třetím čtení, podle toho, jak to finále bude vypadat, se rozhodneme, jestli půjdeme k Ústavnímu soudu,“ uvedl Karel Havlíček.

