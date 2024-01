Korespondenční volby! Chtějí ještě víc rozdělit společnost, bouřil se Vondráček v ČT

reklama

Poslanci dnes jednali o střelbě na filozofické fakultě v Praze, konkrétně o zásahu policie, a to na návrh poslance hnutí ANO Jana Richtera, jehož dcera je mezi vážně zraněnými. „Je potřeba zodpovědět mnoho otázek, které se kolem události objevily,“ uvedl Richter ve svém emotivním vystoupení.

Jeho stranický kolega Vondráček v pořadu Interview ČT24 uvedl, že je logické, že vše nemohlo proběhnout dokonale, jelikož Česko zažilo podobný útok poprvé a je potřeba se na zásah dívat kriticky. „Při vší té tragédii bychom si z toho měli odnést ponaučení. O tom kolega mluvil, jestli je potřeba změnit legislativu, jestli je potřeba změnit postupy. Určitě je potřeba se na to dívat kriticky. Honza Richter vystoupil velice citlivě. Opravdu všichni chápeme, že je to mimořádná situace,“ komentoval dnešní Richterovo vystoupení před poslanci.

Poděkoval koalici, že v této věci táhla za jeden provaz. „Chci poděkovat koalici, že hlasovala pro ten bod. Že chápeme, že je to něco tak výjimečného, že i když je společnost tak polarizovaná a my stojíme v Poslanecké sněmovně velmi ostře proti sobě, tak na tomhle jsme se domluvili a ta bitva neprobíhá,“ ocenil Vondráček.

Má pro svého kolegu Richtera pochopení, že kritizoval politiky, že si dělali selfie na místě tragédie. „Mluvil jako rodič, nemluvil jenom za sebe, jeho kontaktovalo více rodičů. To si musí každý vyhodnotit sám. On sám říkal, že chyběl nějaký kontakt v nemocnicích, možná by bylo víc namístě, kdyby se ti politici více zajímali o ty zraněné. Teď jsem četl o případu té singapurské občanky, ona měla jednu zásadní námitku, nedostatek empatie na české straně, že s ní nikdo nemluvil. Takže tady rezervy jsou,“ míní Vondráček.

Do třetího čtení půjde novela zákona o zbraních a střelivu, která má mimo jiné možnost odebrat preventivně zbraň lidem, kteří jsou nějakým způsobem nebezpeční pro své okolí, třeba že vyhrožují na sociálních sítích. Vondráček se snažil, aby tato možnost z novely vypadla, pak ale zvažoval, zda nestáhnout tento svůj návrh. Vysvětlil proč: „Nyní přemýšlím o opačném postupu, nechť tedy přijmeme nějaké opatření, pak se k tomu vraťme a vyhodnoťme to, protože tragédie se stala a zřejmě nemůžeme vyloučit, že se někdy zase někdo psychicky narušený najde. Na druhou stranu nemůžeme úplně rezignovat na nějaké občanské svobody, které máme pod nějakou záminkou. Vadilo mi, že to ustanovení je hodně elastické, chtěl jsem vysvětlit od pana ministra, co vše se pod tím skrývá. Jen varuji před těmi, kteří k tomu přistupují aktivistickým způsobem. Nevím, jestli svůj návrh budu stahovat, nebo ho necháme, ať při hlasování neprojde,“ uvedl.

Následně se přesunul k bodu jednání Sněmovny, který je na pořadu zítra, kdy poslance čeká několikahodinová schůze kvůli volbě poštou.

Pro ANO jde o zcela zásadní otázku. „Bude to zápas roku,“ předesílá Vondráček. „Koalice si to chce prosadit za každou cenu, je to nerozum, není to chytrý nápad,“ uvedl poslanec hnutí ANO, že pětikoalice tím bude rozdělovat už tak značně polarizovanou českou společnost. „Je to velmi důležitá otázka, je to hazardování s důvěryhodností ve volební systém. S našimi oponenty jsme se střetli tvrdě už mockrát, ale nikdy nikdo nezpochybnil volební systém. A tento návrh má potenciál výrazně snížit důvěryhodnost v systém voleb v České republice v očích občanů,“ zopakoval Vondráček, že jde o vážnou celospolečenskou záležitost.

