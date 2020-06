Koronavirus? Vědělo se..., uvedl vědec a dal výzvu k lidstvu

reklama

Úvodem se Mnislav Zelený Atapana vyjádřil k tomu, co se vlastně zvrtlo, že přišla koronavirová pandemie a s ní spojená karanténa.

„Teorii samozřejmě nemám, jenom chci říct, že někdy to prostě muselo přijít. Někdy to muselo přijít, tak to prostě přišlo zrovna teď, abychom prohlédli a začali se chovat s pokorou vůči Zemi. A indiánští mudrci nám o tom vyprávějí již přes 100 let. Samozřejmě trvá roky, než se Země otřese, ale náhodou to zrovna přišlo teď – jako odpověď na naše chování,“ poznamenal a vyprávěl o současném životě indiánů. Například Esechové v Peru nikoho nepřijímají a nikoho ani nevysílají. Podle něj nemají strach z nás, ale z našich nemocí.

Pak také hovořil o kmeni U'wa. „Oni nechápou, že nejsme schopni pochopit, že Matka Země nás zrodila, že se k ní máme chovat jako k matce, že Matka Země je živý organismus. My se těmto věcem vysmíváme, vysmívali jsme se před 200 lety a vysmíváme se pořád. A já situaci, která nastala, beru jako příležitost, abychom se zastavili a nad těmito slovy zapřemýšleli,“ dodal.

„Na jednu stranu jsme dosáhli vynikajících věcí, a na druhou stranu jiných, které nás omezují a ničí. Nejde to opustit. Nejde se vrátit nazpátek – ale jde o to, najít správnou míru,“ míní. S tím, že my jsme tuto míru nebyli schopni pochopit, a chtěli jsme být hamižní a chtít víc a víc.

„Čili je to o skromnosti, o které hovořím řadu let, což je jediná cesta, abychom získali nejenom klid v duši, a vztah k Matce Zemi, ale abychom vyšli z tohoto boje mezi pokrokem a zánikem s čistým štítem, tak, že bychom celý tento šílený pokrok zpomalili. Čili, abychom zpomalili kola továren, čehož se všichni hrozí, že budeme mít málo. Já myslím, že to málo stačí k tomu, abychom žili. Je to o skromnosti,“ dodal.

Skromnost bychom měli umět nastavit v naší společnosti jako pozitivní vlastnost.

„To znamená třeba nekupovat si každého půl roku mobil – musím mít každý model, každou věc, každý poslední výkřik módy. A starou věc, která je funkční, prostě vyhodím. Čili popelnice jsou odrazem našeho vztahu k této zemi – jak vyhazujeme, likvidujeme potraviny. Potraviny vyhazujeme v metrácích, že ano, a v tom současná situace nahrává tomu, abychom začali uvažovat o tom, že skromný neznamená blbý. Skromnost je pěkná, dá se v ní krásně žít – a nemusím zaplňovat popelnice a sběrné dvory,“ zmínil.

