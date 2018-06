Korupční skandál německých imigračních úředníků sahá až k Merkelové. Advokát Irfan žil intimně s šéfkou úřadu a svážel jí imigranty ke schválení autobusy z celé země

Skandál, týkající se korupce na migračním úřadu v Brémách, kdy tamní vedoucí údajně zajistila neoprávněné udělení azylu zhruba u 1200 žadatelů, nabývá stále větších rozměrů. Do hry nyní vstupuje i německá kancléřka Angela Merkelová, která prý na pochybení byla několikrát upozorňována, informoval server Novinky.cz.

Frank-Jürgen Weise, který z pověření Merkelové řídil Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) od října 2015 do prosince 2016, totiž podle důvěrných zpráv, ke kterým se dostal nedělník Bild am Sonntag, prý v březnu a květnu 2017 v osobních rozhovorech německou kancléřku informoval o přetížení zaměstnanců a chaosu v úřadě.

Weis dokonce na konci roku 2017 prý sepsal pro kancléřku závěrečnou zprávu, kde jí upozorňoval na nedostatky v řízení úřadu a zdůrazňoval i závažná pochybení spolkovému ministerstvu vnitra. „Ještě nikdy jsem se během své profesní kariéry nesetkal s tak špatným stavem úřadu,“ napsal. Jednalo se hlavně o to, že jistá Ulrike B., šéfka brémského úřadu, měla udělit neoprávněně azyl nejméně 1200 migrantům.

Původní zdroj ZDE

Jednalo se převážně o Kurdy a většina z nich byla klienty právníků Irfana C., se kterým Ulrike B. údajně udržovala intimní vztah. Cahita T. Irfan C. svážel autobusem své klienty do Brém z jiných částí SRN. Vyšetřovatelé nyní zkoumají, zda šlo o nedbalost nebo korupční záměr. BAMF během následujícího čtvrt roku prověří všechny kladně vyřízené žádosti z brémské pobočky od roku 2000. Dosavadní prověřování podle ní ukázalo, že bude zapotřebí zrušit třetinu všech zkontrolovaných žádostí schválených v Brémách.

autor: nab