Kostlivec Vondry? „Úplatky v Promopro. Věděl o nich. Možná si sám odnesl igelitku.“ Zasvěcený promluvil

Česká vláda, jedna z nejmilitantnějších vlád na světě, vsadila vše na strašení válkou, a vychází jí to. Doufá, že vystrašení lidé uvěří, že ona jediná je zachrání a že se tím u moci udrží co nejdéle. Fiala je trapný a mimo realitu. To řekl v XTV bývalý ministr financí, ekonom Vlastimil Tlustý.

reklama

„Vládní garnitura, jak se tomu vznešeně říká, všechno vsadila na to, že strach je v politice obrovská síla, skoro bych řekl nepřekonatelná. Vsadila vše na vytváření strachu, že by ten Rus mohl chtít i k nám. Protože jsem zažil rok 1968, mám z toho hrůzu, ale proti té hrůze z doby, kdy mi bylo třináct, stojí úvaha o tom, co se děje na Ukrajině, souvislosti a tak dále. A říkám si, nemusím se bát, k nám on nebude chtít. Takových lidí je polovina, ale v druhé polovině je ten strach dominantní,“ myslí si Vlastimil Tlustý, jenž takto reagoval na zprávu od generála Karla Řehky ohledně zvažování povinné vojenské služby.

„A jak nejlépe prohlubovat strach lidí? Přípravami na tu válku. Všechny ty nákupy vojenských zbraní, povinná vojenská služba, to vše zesiluje v lidech strach, že to vážně hrozí. Takže ten pán nedělá nic jiného, než správně ve prospěch svých šéfů, neboli paní Černochové a pana premiéra, prohlubuje strach lidí a říká jim, že to hrozí,“ dodal Tlustý k výrokům náčelníka generálního štábu AČR Řehky.

Hodně naivních lidí se může cítit osloveno úvahami o obnovení povinné vojny. „Někdo chytrý říkal, že je překvapený, kolik lidí je pro válku, a že pochopil, že naprostá většina z nich je pro, protože vědí, že konkrétně zrovna oni tam nepůjdou,“ podotkl Tlustý v pořadu Podtrženo, sečteno.

Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu

„Důležité je, že ‚oni‘ na to vsadili vše, a vychází jim to. Je to promyšlené, ta jejich strategie – že „chceme-li za současné neradostné ekonomické situace a neradostných vyhlídek vývoje v naší společnosti si udržet slušnou moc co nejdéle, musíme lidi děsit válkou, protože vystrašení nás budou podporovat, protože my jsme ti jediní, kdo je zachrání“, učinil diagnózu nynějších „vládců“ ekonom Tlustý.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 6% Nemá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29828 lidí

Rovněž se vyjádřil k počínání lídra eurokandidátky Spolu Alexandra Vondry, jenž v nedělní Partii vytáhl jakousi fotokopii údajného dopisu, což měl být důkaz o „kolaboraci“ jednoho z organizátorů protestů zemědělců, podnikatele Jandejska, s Ruskem. „Ten (Vondra, pozn. red.), tak, jak já ho sleduju, má cyklické změny. Má takové periody. Nyní má období, kdy žasneme, ale míval období, třeba si pamatuju, to je asi čtyři pět let nazpět, kdy býval jedním z nejrealističtějších politiků v europarlamentu. Pravdivý a smysluplný, to jsme ho mohli chválit. Teď má zase trochu výpadek, ale to se třeba zase změní,“ podotkl Vlastimil Tlustý.

S Vondrou byla vzpomenuta kauza o úplatcích Promopro. „Ta kauza pro něj dopadla dobře. Mohla a měla dopadnou mnohem hůř, podle toho, co o tom vím. Málokterý příběh je tak strašná loupež. Žasnul jsem. Tehdy jsem dospěl k závěru, že je naprosto jisté, že Vondra o obrovských úplatcích ohledně Promopro určitě věděl, tehdy jsem si o něm opravil mínění,“ řekl Tlustý, a že dospěl i k závěru, že si i Vondra tehdy mohl odnést v rukou sám nějakou „igelitku“.

Fotogalerie: - Zemědělci před zemědělstvím

V souvislosti s tím, že v důsledku protestu zemědělců největší český online prodejce potravin Rohlik.cz ukončí spolupráci se zemědělskou a potravinářskou společností Rabbit CZ podnikatele Zdeňka Jandejska, zmínil Tlustý podobný příběh docenta Ševčíka, kdy Česká spořitelna vzkázala VŠE, že ji bude dál sponzorovat, pokud odvolají Ševčíka. „Je to už několikátý tentýž příběh. Pamatuju si, že někdo, nějaká finanční instituce, oznámila, že nebude přispívat na fungování vysoké školy, pokud v té vysoké škole bude pracovat nebožák Ševčík. To bylo první varování. To člověk žasne. Kdybychom seděli ve správní radě, zavolali bychom si toho, kdo takové prohlášení vymyslel, a rovnou bychom ho propustili, protože to je nesmysl,“ zmínil Tlustý.

V reakci na výroky premiéra Petra Fialy o tom, že kdo podporuje zemědělské protesty, je „prorusky orientovaný člověk“, Tlustý zopakoval: „Někdo mu, či jim poradil, že vše mají stavět na hrůze lidí z války, na nebezpečnosti Rusa, který nás tu chce všechny zardousit. Oni ve všech svých vyjádřeních, ve všem co dělají, hrají tu jedinou kartu. Jemu jde o jeho vlastní moc, tak to dělá.“

„Jakmile bude na Ukrajině uzavřeno příměří, jakože určitě bude, jen nevíme, za jak dlouho, tak mají Fialové po žížalkách. Strach přestane fungovat, ukáže se, že Rus dál nejde. A pak se můžou se svou válečnou propagandou jít vycpat,“ podotkl ekonom.

A Tlustý nevycházel z úžasu nad řečmi předsedy vlády Petra Fialy, že prý to nejhorší máme za sebou a že končí zdražování i stres. „Ten člověk už je trapný, úplně mimo realitu. Filozofií této vlády je – ‚nerušte nás, tankujeme‘. Podívejte se na ty kroky, v nichž je ukryto to ‚tankujeme‘: stovky miliard za stíhačky, zakázka na výstavbu jaderné elektrárny, nákup benzinových pump. Každý z těch obchodů má v sobě ukrytou velikou provizi. Je to sice trapné, ale asi výnosné,“ doplnil Tlustý. Jediné, za co Fialu chválí, je to, že odmítl nyní přijmout euro.

Psali jsme: Green Deal! EU vám namluvila, že chce zachránit planetu. Pravda? Tlustý šokoval odhalením 40 milionů Kč na plakáty. Něco pro právníka, tuší Markéta Šichtařová „Děs a hrůza.“ A teprve to začíná. Vlastimil Tlustý vidí, jaká přijde kvůli vládě katastrofa Nikdo nečekal. „Kdo posílá peníze Ukrajině? Jak? Proč?“ Téma přihrálo Šlachtovi spojence

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama