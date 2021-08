Koudelko, odejdi z BIS, a už se nevracej! Shodli se vlastenci na setkání v Příčovech

reklama

„Michal Koudelka z BIS vytvořil novodobou Státní bezpečnost. Slouží k politickému sledování lidí a radí, co si myslet o dějinách. Chcete ho mít v čele BIS?“ Tak se optal davu bývalý policejní prezident Stanislav Novotný. Ozvalo se hlasité: Nééé! „Takže vám, pane Koudelko, vzkazujeme, abyste odešel z BIS, a nikdy už se nevracel,“ dodal. Byli jsme na vlasteneckém setkání v Příčovech...

Dětská krev pro elitu

„Pánové, řeknu vám, EU, NATO a OSN do tří měsíců končí. Rothschildové a Rockefellerové jsou jen zednářští poskoci devíti nejmocnějších satanistických rodin, které zemi ovládají už tisíce let,“ zahlásil celkem sympatický mladík v autobuse. Věděl, že také jedeme na setkání do Příčov. „Ve světě se ročně ztratí miliony dětí. Elita si totiž z jejich krve vyrábí elixír mládí. Proč je asi Tom Cruise už třicet let stejný,“ přidal na grádech. Při vědomí, že bláznům se opravdu nemá odporovat, mlčím. Nicméně to už jsme vystupovali v obci nedaleko Sedlčan a mířili k blízkému zámku.

Anketa Považujete afghánskou misi (2001-2021) za úspěch Západu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11185 lidí

V nejednotě není síla

V parku před zámkem mohlo být tak pět set lidí. Oproti loňsku ubylo stánků, ale třeba on-line TV Raptor tam měla celé tiskové středisko. „Letos jsme požádali politické strany, aby si zde nestavěly stánky a v žádném diskusním panelu nemluví někdo, kdo by stál na výrazném místě jakékoliv kandidátky. Myslím si, že je to před volbami fér,“ sdělil sociolog a antiislamista Petr Hampl. Přiznal se, že ho po pěti letech velkého zaujetí pro společnou věc stále mrzí, že se protiislámské a protiimigrační strany nedokázaly sjednotit, aby ve volbách měly větší šanci na úspěch.

Fotogalerie: - Zapadlí vlastenci v Příčovech

„Vize byla vytvořit tady jednotnou lidovou frontu lidí, kteří by jednou mohli být silou, která změní svůj osud. To se rozpadlo,“ dodal s tím, že nedokáže pochopit politiky, co se vezou na vlně proti rouškám a očkování. S tím, že je šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) škůdce, souhlasí, jako snad všichni na vlasteneckém setkání, a přítomné proudy, jako třeba esoterická alternativa, masarykovští vlastenci, konzervativní katolíci a další a další, také podle něj spojuje téma migrace.

Kdo je český Tálibán?

Další spolupořadatel Milan Hrabovský z Ostravy podporuje Volný blok a byl snad na všech jeho demonstracích, co se jich v Praze pořádalo. „Hlavní naší náplní je boj proti covidové mafii a vládním zločincům, tedy proti Babišovi a ostatním. Vydávají nařízení, která jim soud hází pod stůl, ale pořád to opakují. Chovají se jako organizovaná zločinecká skupina. Předpokládám, že budou postaveni před norimberský tribunál číslo dvě, který připravuje německý právník Reiner Fuellmich, a čekám spravedlnost. Však ono se to otočí,“ říká s tím, že Koudelka z BIS opravdu půjde od válu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Člověk v tísni je informační agentura placená z peněz České televize, která nás stále manipuluje,“ zahřměl dále Novotný z pódia, kde se vystřídaly debatní panely na téma vzdělanost, soběstačnost, zkreslování historie či perspektiva vlastenectví. „Té nejednotnosti prostě nerozumím. Sejde se šest národnostních spolků, mají dohromady deset členů, ale jen tři předsedy, protože každý šéfuje dvěma spolkům nejednou,“ zasmál se jeden ze znalců prostředí a vtipkoval dále: „Když si to člověk vezme doslova, tak Trikolóra je vlastně Tálibán, protože ti také zastávají tradiční rodinné vztahy a hodnoty.“

Co je to LGBT?

Narozen v ČSSR, měl na tričku „Jarda, co se zabývá bezpečností“, a setkání se zúčastnil poprvé. Narodil se v roce 1963, kdy zastřelili amerického prezidenta Kennedyho, a za bývalého režimu sloužil u Pohraniční stráže. Jeho srdce tluče nalevo, volí KSČM, ale dobrou alternativou je prý i SPD, protože vlastenectví není sprosté slovo. Bohužel vlastenecké síly jsou v Česku stejně atomizované jako odbory.

„Byl jsem proti vstupu do EU, a dnes, tím, jak nám v Bruselu salámovou metodou ukrajují státní suverenitu, se mi to jen potvrzuje. Jsem tedy pro vystoupení,“ doplnil. Ostatně na setkání mohl každý, jako každý rok, ve stánku podepsat petici pro vystoupení z EU. Kolem něj se mihnul pán, co měl na tričku alternativní výklad pro zkratku LGBT, tedy lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby. Podle něj je to „liberty, guns, beer and Trump“, tedy svoboda, zbraně, pivo a americký exprezident Donald Trump.

Psali jsme: „Se nepos*rte!“ Babišovu akci narušili Hučín s Horváthem. VIDEO z konfrontace Návrat k normálnímu životu! Okamura s jarmarkem přistál na Hané Hrušínský zhruba k polovině národa: Styďte se! Špína! Svinstvo! Připomenul si 21. srpna... Ministryně Dostálová: Na obnovu obecního a krajského majetku máme 420 milionů korun

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.