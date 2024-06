Koudelkův muž tajemně: Jména neřekneme, ale víme

„Dezinformace jsou poměrně široké téma, o kterém bychom mohli mluvit hodiny, nejprve je ale třeba si srovnat názvosloví. Já se obávám – a nejsem sám, že dezinformace jsou dneska poněkud inflační slovo. My jako zpravodajská služba mnohem častěji mluvíme o nepřátelské propagandě, protože to více odpovídá zájmu, který sleduje zpravodajská služba,“ říká mluvčí BIS Ladislav Šticha v rozhovoru s novinářem Janem Tunou na jeho youtubovém kanále „TUNA VERSUS“.

Šticha následně vysvětlil, že o nepřátelské propagandě se mluví ve smyslu šíření nepravdivých informací, které ve svém důsledku slouží zájmům té země, která ty dezinformace šíří. „Jsou to narativy, které nějakým způsobem vyhovují geopolitice toho daného státu,“ uvedl.

„Šířená nepřátelská propaganda má při masivním působení schopnost ovlivnit určitou část každé společnosti. Její smýšlení, názory a chování. V tom nejhorším případě to znamená, že lidé se skutečně začnou obracet proti vlastnímu státu,“ řekl Šticha. V průměrném, ale také škodlivém scénáři lidé kvůli nejistotě se přestanou účastnit na veřejném životě a přestanou třeba chodit k volbám, dodal.

Za největšího šiřitele dezinformací v Evropě Šticha označil Ruskou federaci. Ta se nejčastěji snaží šířit narativy týkající se probíhajícího konfliktu na Ukrajině. „Snaží se ve čtenářích, posluchačích a divácích vyvolat pocit, že Ukrajině by se nemělo pomáhat, protože tím pádem ta válka nikdy neskončí. Nemělo by se jim pomáhat, protože Ukrajina je fašistický stát, a podobné věci,“ vyčetl příklady ruských narativů mluvčí BIS a dodal, že dezinformace jsou dále šířené i o situaci na bojišti i například o tom, v jakém systému lidé například v České republice žijí.

Dvěma hlavními tématy, která v dezinformačních médiích rezonovala před volbami do Evropského parlamentu a stále rezonují, jsou podle Štichy migrace a právě Ukrajina.

„Jsou to útoky na prozápadní směřování naší země. Tím pádem jsou to útoky na vládu, na představitele země, na systém, který tu existuje – tedy také na jednotlivé instituce, ministerstva, zpravodajské služby,“ vyčetl Šticha cíle ruských dezinformačních útoků.

Nejčastějšími šiřiteli ruských narativů jsou tzv. dezinformační média, kterých je podle slov Štichy v České republice poměrně hodně, jejich zásah však není tak velký. „Na druhou stranu, ona jsou schopna vygenerovat skutečně tisíce příspěvků týdně a dost často jsou to právě informace, které jsou otrockým překladem původních materiálů, které pocházejí z ruských, prokremelských médií,“ řekl Šticha.

Důvody pro šíření dezinformací jsou různé. Šiřitelé mohou obdivovat ruský režim a vládu Vladimira Putina a být nespokojeni s českou vládou či ukotvením České republiky v Evropské unii a NATO.

Dezinformátoři na české politické scéně

Mluvčí BIS připustil, že silnou roli v šíření dezinformací může hrát i ideologické přesvědčení. „Jsou schopni to dělat i zadarmo a dělají to prostě proto, že jsou přesvědčeni, že tento systém je neudržitelný, špatný, a že naopak systém v Rusku je lepší. Jsou to příznivci, jak se říká, tvrdé ruky,“ dodal.

Dezinformátory lze však najít i na české politické scéně. „Ano, máme tady i takové politiky. Nikdy o konkrétních jménech však nemluvíme. Nemluvíme ani o konkrétních politických uskupeních, ale dá se to konstatovat v té obecné rovině,“ uvedl Šticha.

Divákům videa pak poradil, že při rozpoznávání dezinformací šířených dezinformačními médii je dobré je porovnávat s informacemi z například veřejnoprávních médií. „Jenom tak můžete zjistit, jestli ty informace jsou si alespoň trochu podobné, nebo zda jsou zcela protichůdné nebo vzájemně se vylučující.“

Další část dezinformátorů dezinformace šíří kvůli vidině finančního prospěchu. „Nejúspěšnější dezinformátoři jsou schopni si vydělat až miliony korun měsíčně,“ upozornil Šticha.

Jako jeden z příkladů, kdy se podařilo zjistit financování šiřitelů dezinformací, zmínil Šticha mediální platformu Voice of Europe. „Bezpečnostní informační službě se podařilo velmi kvalitně zdokumentovat to, jakým způsobem tady fungovala proruská síť, která měla za úkol šířit ruskou propagandu po celé Evropě. Za peníze, jejichž tok se nám podařilo také dobře zmapovat, se snažili pomoci nějakým politikům s tím, aby se dostali do Evropského parlamentu. Spolu s nimi by se tam mohli dostat i různí spolupracovníci a asistenti, tím pádem by Rusko mělo své neocenitelné zdroje přímo uvnitř Evropského parlamentu,“ vysvětlil Šticha a v závěru prohlásil, že BIS tuto síť rozbila a v současné době již Voice of Europe nepodniká žádné aktivity.

V případě Voice of Europe podle BIS nefigurují žádní čeští politici. To však neznamená, že by si Kreml české politiky nefinancoval jinak, zatím pro to však není dostatek důkazů. „Nepochybně je financují, ale to, že jste o něčem přesvědčení, nestačí, musíte pro to mít důkazy. Voice of Europe je v podstatě unikátní tím, že tam se ty důkazy podařilo předložit,“ řekl Šticha.

