Kovanda natvrdo: Zlatá léta českých důchodců už skončila

Moderátor CNN Prima NEWS upozornil na to, že podle analýzy francouzské společnosti Natixis, která každoročně sestavuje globální důchodový index ze 150 zemí světa, je Česká republika pro rok 2022 v žebříčku na desátém místě. V roce 2012 byla na místě 22. a v souvislosti s tím se moderátor ekonoma Lukáše Kovandy zeptal, „zda je to skutečně tak, že se tedy čeští senioři ‚na stará kolena‘ nemají tak špatně“.

Kovanda připustil, že to je pravda, „zlatá léta českých důchodců“ jsou však už pryč. „Nemají, to je pravda. Ale zároveň musíme říci, že ta zlatá léta českých důchodců skončila právě v roce 2022,“ odpověděl ekonom.

Kovandově reakci odpovídá i již nově zveřejněný globální důchodový index z roku 2023. V tomto žebříčku Česká republika mezi deseti zeměmi s nejlepším důchodovým zabezpečením na celém světě již nefiguruje. Česko se v roce 2023 umístilo jako osmnácté v pořadí.

„Zatímco první čtyři země si udržely své pořadí z roku 2022, Lucembursko se letos posunulo o dvě příčky na páté místo a Německo se dostalo do první desítky na deváté místo. Austrálie a Nový Zéland klesly o dvě místa. A Česká republika se z první desítky posunula úplně,“ uvádí společnost Natixis.

„Zlatá léta“ trvala podle slov Kovandy od roku 2018 po rok 2022, kdy během těchto let českým důchodcům příjmy skutečně narůstaly. „A to nad rámec inflace, které čelí,“ zdůraznil Kovanda, že důchodci si v tomto ohledu polepšovali podstatně více než zbytek populace v České republice.

Zlom přišel v roce 2023. „Bohužel v tom loňském roce důchodci zchudli nejvíce od roku 2012,“ uvedl Kovanda.

I přes to se však podle něj důchodci mají poměrně dobře, nelze to však přeceňovat. Náhradový poměr – poměr poklesu důchodu po odchodu do penze a mzdy – je v České republice podprůměrný. „Náhradový poměr, tedy pokles důchodů po odchodu do penze ve srovnání se mzdou, je stále podprůměrný. Je tam velký sešup na rozdíl od Nizozemska či Portugalska, kde tento sešup není prakticky žádný,“ vysvětlil Kovanda, že v těchto zemích důchodci pobírají téměř to samé, co pobírali, když ještě pracovali.

Velkou výhodou tuzemských seniorů je podle něj dostupnost zdravotní péče a skutečnost, že většina důchodců vlastní nemovitost. „Třeba němečtí penzisté žijí v mnohem větším měřítku v nájmu,“ dodal a předpověděl, že v roce 2024 se čeští senioři v žebříčku globálního důchodového indexu posunou na patnácté místo.

Klesající trend by Kovanda považoval za „varovný“. „Zhoršování trendu můžeme pozorovat několik let a pak se můžeme propadnout třeba na třicáté místo,“ zmínil Kovanda.

Z demografického vývoje České republiky z dat ČSÚ lze vyčíst, že v příštích dvaceti až třiceti letech do důchodu odejde poměrně dost lidí. Kovanda tak nastínil výhled na budoucnost. „Ten výhled samozřejmě je zamračený, protože důchodová reforma v té plné míře, v plném rozsahu, se neprovedla. Obávám se, že ta životní úroveň v příštích letech i desetiletích se citelně zhorší,“ uvedl Kovanda.

Lidem proto doporučil spořit si na penzi. Čím dříve se se spořením začne, tím lépe. „Lidé by měli vědět, že stát je nezaopatří dostatečně. Nebude na to mít peníze, až budou v důchodu,“ uzavřel Kovanda.

